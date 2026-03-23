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Final Fantasy VII Rebirth
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name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : Playstation 5
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
USA : 77% des joueurs de Final Fantasy VII Rebirth ont plus de 30 ans !



D'après les données de Circana, 77 % des joueurs de Final Fantasy VII Rebirth aux États-Unis avaient 30 ans ou plus !

• 62 % étaient âgés de 35 ans ou plus

via Mat Piscatella

https://x.com/Genki_JPN/status/2036132313164292594/photo/1
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    posted the 03/23/2026 at 09:33 PM by ouroboros4
    comments (24)
    shanks posted the 03/23/2026 at 09:38 PM
    Et c'est là le grand drame que le PDG de Square Enix a lui-même soulevé par le passé : ils ont toujours une base, mais contrairement à de nombreux autres éditeurs, Nintendo en tête, ils n'arrivent pas à renouveler leur audience et sont délaissés par le jeune public.

    Final Fantasy et Dragon Quest sont des "licences de vieux" maintenant.
    onimusha posted the 03/23/2026 at 09:42 PM
    shanks
    le probléme de ff c'est devenu un jeu d'action qui est noyé dans la masse pour les plus jeunes joueurs.
    chreasy97 posted the 03/23/2026 at 09:45 PM
    Normal, les jeunes sont sur Fortnite et Roblox. Square attire ceux qui s'intéressent au RPG et pas les joueurs qui cherchent des jeux de 10h de durée de vie pour un 100%.
    ouroboros4 posted the 03/23/2026 at 09:45 PM
    shanks d'après Naoki Yoshida le problème pour attirer les plus jeunes serait dû au faite du rythme des jeux les plus récent.

    Voilà la source si tu veux en faire un article

    https://x.com/i/status/2036125862781698117
    magneto860 posted the 03/23/2026 at 09:47 PM
    Le joueur Sony a en moyenne 42 ans.

    Dans trois ou quatre ans c'est la presbytie et possiblement une chute drastique du nombre de joueurs, remplacés majoritairement par des joueurs de Fortnite et de FIFA. Et c'est un peu tard pour imaginer y changer quelque chose. Ça fait dix ans que le marché est inondé de remasters.

    Donc pour moi cette stat de FF7R n'a rien d'étonnante.
    khazawi posted the 03/23/2026 at 09:48 PM
    Je dis souvent qu'unhypothétique FF17, même en multi plate-forme day one, ne fera pas de meilleures ventes car plus le temps passe, plus la base de fidèles des années 90 s'amenuise.
    Mais le genre même du JRPG va rejoindre les plateformers, les shoot'em'up... Un petit public avec de temps en temps un jeu qui va sortir un peu du lot mais qui ne changera rien a ce marché. Clair Obscur ou encore Persona, ce sont surtout les mêmes trentaines qui y jouent car déçus de Square Enix depuis plus de 10 ans.

    Les jeunes c'est surtout le free to play et le online, bien plus encore que l'action. Faire une partie de Fortnite, Minecraft ou Roblox, c'est pas juste jouer mais c'est leur réseaux sociaux en quelque sorte.
    khazawi posted the 03/23/2026 at 09:57 PM
    ouroboros4 le JRPG devient progressivement la funk ou le jazz du jeu vidéo : cool et respecté mais vieillot.
    burningcrimson posted the 03/23/2026 at 10:03 PM
    Objectivement Remake, Rebirth et FF 16 étaient de bons jeux. Le problème c'est que FF 15 a fait beaucoup de mal à la franchise. Perso, je l ai vzcu à képoque comme une trahison. Il faudrait sortir un opus qui fasse rêver de nouveau et pas un truc façon Games of Thrones. Les Jrpgs se vendent bien, la preuve avec DQ, KH, Persona, Clair Obscur, Pokemon etc. Ce qui s'est perdu avec FF c'est la magie. Avant j étais hypé par chaque opus numéroté, aujourd'hui j'ai peur à chaque fois qu'on en annonce un nouveau.
    adamjensen posted the 03/23/2026 at 10:04 PM
    Aucune surprise.
    D’ailleurs, beaucoup d’éditeurs ne s’en rendent pas compte, mais ce sont les vrais fans, et donc ceux de l’époque, qui rapportent le plus d’argent.
    Il ne faut pas croire que parce que les gens ont un certain âge, qu'ils sont morts ou plus intéressés.
    Les vrais fans d’un certain âge rapportent plus que les nouveaux venus, et je l’ai vu avec d’autres licences aussi.
    Et d’ailleurs, les vrais fans ne sont pas tous aussi vieux qu’on pourrait le croire.
    Par contre, à l’exception des deux remakes du 7, ils n’ont pas sorti un seul bon Final Fantasy depuis plus de 23 ans.
    Et encore, le 10 et le 10-2 étaient plutôt moyens avec le recul.
    Heureusement, les deux remakes du 7 étaient là.
    jenicris posted the 03/23/2026 at 10:11 PM
    Normal et pas que pour cette licence
    vyse posted the 03/23/2026 at 10:13 PM
    burningcrimson non ff16 est une daube, et les remake rebirth sont construits autour d'un cahier des charges et de la promesse d'une rente memorielle sur 10ans, pas d'une vision créative.
    Vomme le dit adamjensen il ny'a pas eu un seul bon FF depuis ff10 ; pendant 20 ans chaque ff numéroté est sorti soit cassé, soit dans la douleur, soit en retard sur de nombreux aspects...depuis le RPG a évolué . Le fait d'etre une licence de daron ne rime pas forcément avec peu de vente, Resident evil 9 vient justement montrer la voie de comment une licence solo de 30 ans peut mettre des gifles coté vente..
    SE n'a jamais su réellement retrouver son leadership depuis l'ere HD ..
    newtechnix posted the 03/23/2026 at 10:17 PM
    ouroboros4 Le problème de cette nouvelle génération de joueurs c'est l'incapacité de concentration donc leur balancé "venez vivre une aventure de plus de 50 heures (avec des phases de leveling)"

    Plus sérieusement (un truc comme ça): Netflix a diminué par exemple ses génériques de peur du risque que le "client" consulte son téléphone et soit aspiré par une vidéo courte et addictive de Tiktok.
    A partir on comprends qu'un FF part de loin.

    adamjensen "D’ailleurs, beaucoup d’éditeurs ne s’en rendent pas compte, mais ce sont les vrais fans, et donc ceux de l’époque, qui rapportent le plus d’argent."

    Je pense que pour Square ceci n'est pas une question, ils savent que leur fans sont là day one....non le vrai problème c'est que 3 millions de ventes c'est maintenant insuffisant...ils regardent les chiffres de succès mondiaux d'autres séries.
    Dans le passé du temps 2D, les jrpg coutaient que dalle à produire...sauf que le passage à la 3D a fait un peu mal, c'était encore financièrement intéressant encore à une époque de raconter de belles et longues épopées...aujourd'hui c'est devenu un gros handicape, le niveau visuel a produire pour une longue aventure de 50/60 heures est devenu trop élevé et à fait exploser la quantité de ventes nécessaires pour rendre un projet financièrement intéressant.
    khazawi posted the 03/23/2026 at 10:17 PM
    vyse Capcom fait de petites ventes sur ses JRPG comme Monster Hunter Stories. Jamais ca n'atteindra les chiffres de la série principale. Et je ne parle même pas de Breath of Fire...
    tab posted the 03/23/2026 at 10:19 PM
    Qui peut s’identifier à ces stéréotypes sous poudrés de motion capture japonais?… pour moi y avais le côté nostalgique et encore… ca ne suffisait toujours pas.
    adamjensen posted the 03/23/2026 at 10:28 PM
    vyse newtechnix
    burningcrimson posted the 03/23/2026 at 10:37 PM
    vyse Chacuns ses goûts. Perso j ai aimé FF16 et malgré leurs défauts j ai également trouvé que Remake et Rebirth restaient de bons jeux, car le matériel de base est très bon (FF VII). Après je suis d accord que passé FF 10, les opus canoniques ne font plus autant rêver que leurs prédécesseurs
    wickette posted the 03/23/2026 at 10:39 PM
    shanks

    En même temps quand le dernier Dragon Quest XI c'est 2017 et l' avant-dernier FF c'est FFXV sorti en 2016....

    Comment tu veux garder une base quand tes jeux solo principaux sortent presque chaque décennie ?

    Les gens n'ont pas une attention illimitée, les jeunes joueurs n'ont aucune attache particulière à Halo, à Star Wars, à FF, à la PS2, à Dragon Quest, faut juste le reconnaitre


    Donc Nintendo c'est pas magique, tu sors tout le temps des jeux mario, en général bons, les mario 3D comme kart sont bien reçus,...bah tu renouvelles


    Faut des jeux !!! Et de bons jeux, et pas chaque décennie
    magneto860 posted the 03/23/2026 at 11:24 PM
    L'écart de temps entre les jeux s'est creusé partout. Death Stranding, Horizon, Cyberpunk, GTA, tous ont ou auront de grands écarts entre leurs jeux numérotés (un par décennie max). C'est le double effet PS5.
    brook1 posted the 03/23/2026 at 11:24 PM
    FF16 a réussi à ramener un public plus jeune sur la licence, d'après les dires du producteur, mais le problème c'est le rythme de sortie de jeux qui est beaucoup trop long, faudrait qu'ils s'inspirent de Capcom
    vyse posted the 03/23/2026 at 11:25 PM
    wickette zelda fait un carton a chaque sortie et pourtant c'est7-8 ans de moyenne entre les opus, non le souci n'est pas le temps de developpement, regarde Persona 5 qui a explosé alors que le 4 était sorti 10 ans avant , c'est surtout que les FF n'apportent plus vraiment..le 16 est un cahier des charges répartie entre 6 equipes et un systeme de combat non assumé les remake et rebirth un investissement immobilier..
    wickette posted the 03/23/2026 at 11:38 PM
    vyse

    C'est une combinaison des 2, comme je dis faut de bons jeux et pas en sortir un chaque 10 ans.

    Zelda tu as pleins de jeux intermédiaires qui sortent, des remakes, des zelda vu de haut etc.
    Et tu as une aura autour de la licence vu qu'ils sortent sans cesse des perles, pas des FFXIII ou FFXV qui divisent . BOTW/TOTK ont eu une influence énorme sur l'industrie.

    Malgré tous ses défauts, quand tu vois que même un crimson desert t'embarques des iles flottantes après TOTK...

    ça rejoint un peu ton commentaire, Persona 4 comme Persona 5 ont été très très bien reçus mais tu as eu Persona 4 Golden entres les 2 qui a été excellemment reçu et un franc succès commercial sur PC/vita

    Pareil là tu as eu après P5, Persona 5 Royal puis Metaphor Fantazio (je ne compte pas les remake)...du coup P6 sort, les gens ont la franchise encore dans l'esprit et surtout de l'estime pour, ils n'ont pas poireauté 10 piges avec des miettes
    churos45 posted the 03/23/2026 at 11:47 PM
    En vrai j'ai du mal à voir comment les jeunes pourront s'intéresser à FF aujourd'hui
    marcelpatulacci posted the 03/23/2026 at 11:48 PM
    Wii are vieux

    Wii are Legions
    ravyxxs posted the 03/24/2026 at 12:11 AM
    onimusha Bah ce sont les plus jeunes qui vont te faire vivre hein
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