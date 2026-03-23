D'après les données de Circana, 77 % des joueurs de Final Fantasy VII Rebirth aux États-Unis avaient 30 ans ou plus !
• 62 % étaient âgés de 35 ans ou plus
via Mat Piscatella
https://x.com/Genki_JPN/status/2036132313164292594/photo/1
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posted the 03/23/2026 at 09:33 PM by ouroboros4
Final Fantasy et Dragon Quest sont des "licences de vieux" maintenant.
le probléme de ff c'est devenu un jeu d'action qui est noyé dans la masse pour les plus jeunes joueurs.
Voilà la source si tu veux en faire un article
https://x.com/i/status/2036125862781698117
Dans trois ou quatre ans c'est la presbytie et possiblement une chute drastique du nombre de joueurs, remplacés majoritairement par des joueurs de Fortnite et de FIFA. Et c'est un peu tard pour imaginer y changer quelque chose. Ça fait dix ans que le marché est inondé de remasters.
Donc pour moi cette stat de FF7R n'a rien d'étonnante.
Mais le genre même du JRPG va rejoindre les plateformers, les shoot'em'up... Un petit public avec de temps en temps un jeu qui va sortir un peu du lot mais qui ne changera rien a ce marché. Clair Obscur ou encore Persona, ce sont surtout les mêmes trentaines qui y jouent car déçus de Square Enix depuis plus de 10 ans.
Les jeunes c'est surtout le free to play et le online, bien plus encore que l'action. Faire une partie de Fortnite, Minecraft ou Roblox, c'est pas juste jouer mais c'est leur réseaux sociaux en quelque sorte.
D’ailleurs, beaucoup d’éditeurs ne s’en rendent pas compte, mais ce sont les vrais fans, et donc ceux de l’époque, qui rapportent le plus d’argent.
Il ne faut pas croire que parce que les gens ont un certain âge, qu'ils sont morts ou plus intéressés.
Les vrais fans d’un certain âge rapportent plus que les nouveaux venus, et je l’ai vu avec d’autres licences aussi.
Et d’ailleurs, les vrais fans ne sont pas tous aussi vieux qu’on pourrait le croire.
Par contre, à l’exception des deux remakes du 7, ils n’ont pas sorti un seul bon Final Fantasy depuis plus de 23 ans.
Et encore, le 10 et le 10-2 étaient plutôt moyens avec le recul.
Heureusement, les deux remakes du 7 étaient là.
Vomme le dit adamjensen il ny'a pas eu un seul bon FF depuis ff10 ; pendant 20 ans chaque ff numéroté est sorti soit cassé, soit dans la douleur, soit en retard sur de nombreux aspects...depuis le RPG a évolué . Le fait d'etre une licence de daron ne rime pas forcément avec peu de vente, Resident evil 9 vient justement montrer la voie de comment une licence solo de 30 ans peut mettre des gifles coté vente..
SE n'a jamais su réellement retrouver son leadership depuis l'ere HD ..
Plus sérieusement (un truc comme ça): Netflix a diminué par exemple ses génériques de peur du risque que le "client" consulte son téléphone et soit aspiré par une vidéo courte et addictive de Tiktok.
A partir on comprends qu'un FF part de loin.
adamjensen "D’ailleurs, beaucoup d’éditeurs ne s’en rendent pas compte, mais ce sont les vrais fans, et donc ceux de l’époque, qui rapportent le plus d’argent."
Je pense que pour Square ceci n'est pas une question, ils savent que leur fans sont là day one....non le vrai problème c'est que 3 millions de ventes c'est maintenant insuffisant...ils regardent les chiffres de succès mondiaux d'autres séries.
Dans le passé du temps 2D, les jrpg coutaient que dalle à produire...sauf que le passage à la 3D a fait un peu mal, c'était encore financièrement intéressant encore à une époque de raconter de belles et longues épopées...aujourd'hui c'est devenu un gros handicape, le niveau visuel a produire pour une longue aventure de 50/60 heures est devenu trop élevé et à fait exploser la quantité de ventes nécessaires pour rendre un projet financièrement intéressant.
En même temps quand le dernier Dragon Quest XI c'est 2017 et l' avant-dernier FF c'est FFXV sorti en 2016....
Comment tu veux garder une base quand tes jeux solo principaux sortent presque chaque décennie ?
Les gens n'ont pas une attention illimitée, les jeunes joueurs n'ont aucune attache particulière à Halo, à Star Wars, à FF, à la PS2, à Dragon Quest, faut juste le reconnaitre
Donc Nintendo c'est pas magique, tu sors tout le temps des jeux mario, en général bons, les mario 3D comme kart sont bien reçus,...bah tu renouvelles
Faut des jeux !!! Et de bons jeux, et pas chaque décennie
C'est une combinaison des 2, comme je dis faut de bons jeux et pas en sortir un chaque 10 ans.
Zelda tu as pleins de jeux intermédiaires qui sortent, des remakes, des zelda vu de haut etc.
Et tu as une aura autour de la licence vu qu'ils sortent sans cesse des perles, pas des FFXIII ou FFXV qui divisent . BOTW/TOTK ont eu une influence énorme sur l'industrie.
Malgré tous ses défauts, quand tu vois que même un crimson desert t'embarques des iles flottantes après TOTK...
ça rejoint un peu ton commentaire, Persona 4 comme Persona 5 ont été très très bien reçus mais tu as eu Persona 4 Golden entres les 2 qui a été excellemment reçu et un franc succès commercial sur PC/vita
Pareil là tu as eu après P5, Persona 5 Royal puis Metaphor Fantazio (je ne compte pas les remake)...du coup P6 sort, les gens ont la franchise encore dans l'esprit et surtout de l'estime pour, ils n'ont pas poireauté 10 piges avec des miettes
Wii are Legions