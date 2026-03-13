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nicolasgourry > blog
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Ma curiosité grimpe de plus en plus avec ce jeu ^^

Hier soir, il y a eu le Future Games Show : Spring Showcase 2026. J'ai vu ce jeu, il a l'air pas mal, surtout qu'il y a une tendance depuis quelque temps (Jusant du même développeur ou Cairn par exemple) avec les jeux d'escalade et de "survie" ; il a l'air de reprendre en partie cette mouvance. J'ai l'impression, mais je peux me tromper, que l'on n'entend pas trop parler de ce jeu sur Gamekyo : Aphelion.



Date de sortie : 28 Avril 2026 / PCIPS5IXSX (Gamepass à sa sortie)

Steam
https://www.youtube.com/watch?v=U6xCfctMVRE
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    posted the 03/13/2026 at 08:00 PM by nicolasgourry
    comments (4)
    adamjensen posted the 03/13/2026 at 08:20 PM
    Il me fait un peu penser à Deliver Us Mars :

    https://store.steampowered.com/app/1345890/Deliver_Us_Mars/
    nicolasgourry posted the 03/13/2026 at 08:27 PM
    adamjensen Sur la forme, c'est pas faux, mais Aphelion m'a l'air plus viscéral sur le fond (dans sa façon d'être joué).
    adamjensen posted the 03/13/2026 at 08:47 PM
    nicolasgourry
    Effectivement.
    marcelpatulacci posted the 03/13/2026 at 08:53 PM
    Il a de la gueule en tout cas. Moi il me fait pensé a The Alters.
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