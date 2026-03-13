Date de sortie : 28 Avril 2026 / PCIPS5IXSX (Gamepass à sa sortie)

Hier soir, il y a eu le Future Games Show : Spring Showcase 2026. J'ai vu ce jeu, il a l'air pas mal, surtout qu'il y a une tendance depuis quelque temps (Jusant du même développeur ou Cairn par exemple) avec les jeux d'escalade et de "survie" ; il a l'air de reprendre en partie cette mouvance. J'ai l'impression, mais je peux me tromper, que l'on n'entend pas trop parler de ce jeu sur Gamekyo : Aphelion.