1348 Ex Voto
name : 1348 Ex Voto
platform : PC
editor : Dear Villagers
developer : Sedleo
genre : action
other versions : Playstation 5
guiguif
guiguif
1348 Ex Voto : Le jeu Medieval Woke se fait defoncer par la presse
Les premières notes tombent pour 1348 Ex Voto qui sortira demain sur PS5 et PC.
Metacritic a 53 pour le moment, Jenifer English ne sauvera pas le projet.

80 The Game Machines
60 GameRadar+
60 Techradar Gaming
50 IGN Italia
50 Gamereactor
50 The Gamer
40 DualShockers
30 Gamingbible

    posted the 03/12/2026 at 04:06 PM by guiguif
    comments (11)
    churos45 posted the 03/12/2026 at 04:20 PM
    J'ai testé la démo, ils ont tout mis dans les graphismes (et encore, les modèles de personnages sont étranges voir un peu moches) et presque rien dans le gameplay. C'est une petite équipe qui a sûrement voulu son "Clair Obscur", mais ils n'avaient peut-être pas les épaules pour.
    aozora78 posted the 03/12/2026 at 04:27 PM
    La pauvre, le CV de Jennifer va être entaché par ça
    Vivement Tides of Annihilation pour corriger le tir.
    akinen posted the 03/12/2026 at 04:29 PM
    Pffuui, j’ai encore vu le trailer y’a 2 jours. Sérieusement… Ça sentait la daube à plein nez
    negan posted the 03/12/2026 at 04:48 PM
    J'espère la fermeture du studio.
    adamjensen posted the 03/12/2026 at 04:54 PM
    Comme si ce truc avait la moindre chance.
    Rien que la démo, en terme de chiffres, c’était désastreux.
    Et en plus, une connerie woke…
    C’est à se demander s’ils comprendront un jour, mais vu que ces gens sont sérieusement atteints, c’est pas sûr.
    La première fois que j'ai vu la gueule du perso, j'ai eu du mal à savoir si c'était un mec ou une femme...
    Bref, une énième merde comme les autres que tout le monde aura vite oubliée.
    Next...
    apollokami posted the 03/12/2026 at 04:59 PM
    Se payer Jenifer English quand le jeu est si mauvais derrière, ils ont vraiment le sens des priorités dans ce studio...
    mibugishiden posted the 03/12/2026 at 05:15 PM
    Meme en mettant de coté le wokisme prononcé du jeu faut quand meme souligner que le jeu techniquement fait peine à voir, les animations sont degeu surtout les animation faciales y 1 gen de retard, meme graphiquement c'est pas beau pour un jeu cloisoné en couloir.

    Je pige pas ces devs qui ont pas les moyens de faire un jeu full 3D ambitieux mais qui tentent le coup quand meme et se vautrent, un moment donné faut faire un jeu à la hauteur de ses moyens.

    Meme un jeu agé comme A Plague Tale 1 (super bon jeu par ailleurs avec un perso feminin au moyen age, donc quand on veut faire un truc bien et realiste on peut) lui met la fessée.

    Mais je me demande si le wokisme c'est pas une sorte de tactique pour les devs qui savaient que leur jeu allait etre merdique mais au moins la on parle du jeu car il est woke (polemique tout ca quoi) alors que si il l'etait pas ca aurait juste été un jeu naze passé inapercu.

    apollokami je pense pas qu'ils l'ont payés tant que ca, Jennifer English est lesbienne, elle l'a fierement clamée lors des awards sur Expedition 33 (on se demande le rapport avec le jeu), donc bon je pense que quand elle a vu le projet et le contenu elle a voulue participer meme à moindre cout.
    tripy73 posted the 03/12/2026 at 05:15 PM
    apollokami : elle a dû accepter d'être sous-payé parce que ça correspond à son idéologie...
    guiguif posted the 03/12/2026 at 05:19 PM
    apollokami Je pense que vu le sujet elle était très contente d'y participer.
    mibugishiden posted the 03/12/2026 at 05:20 PM
    guiguif je serais meme pas surpris qu'elle l'ai fait gratos, vu que le jeu "sert la cause LGBT".
    akinen posted the 03/12/2026 at 05:21 PM
    guiguif et un doubleur ou comédien de doublage est choisis pour ses compétences. Rien à voir avec la qualité d’un film, d’une série ou d’un jeu. C’est juste un metier comme un autrr
