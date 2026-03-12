Les premières notes tombent pour 1348 Ex Voto qui sortira demain sur PS5 et PC.Metacritic a 53 pour le moment, Jenifer English ne sauvera pas le projet.80 The Game Machines60 GameRadar+60 Techradar Gaming50 IGN Italia50 Gamereactor50 The Gamer40 DualShockers30 Gamingbible