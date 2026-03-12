Les premières notes tombent pour 1348 Ex Voto qui sortira demain sur PS5 et PC.
Metacritic a 53 pour le moment, Jenifer English ne sauvera pas le projet.
80 The Game Machines
60 GameRadar+
60 Techradar Gaming
50 IGN Italia
50 Gamereactor
50 The Gamer
40 DualShockers
30 Gamingbible
tags :
posted the 03/12/2026 at 04:06 PM by guiguif
Vivement Tides of Annihilation pour corriger le tir.
Rien que la démo, en terme de chiffres, c’était désastreux.
Et en plus, une connerie woke…
C’est à se demander s’ils comprendront un jour, mais vu que ces gens sont sérieusement atteints, c’est pas sûr.
La première fois que j'ai vu la gueule du perso, j'ai eu du mal à savoir si c'était un mec ou une femme...
Bref, une énième merde comme les autres que tout le monde aura vite oubliée.
Next...
Je pige pas ces devs qui ont pas les moyens de faire un jeu full 3D ambitieux mais qui tentent le coup quand meme et se vautrent, un moment donné faut faire un jeu à la hauteur de ses moyens.
Meme un jeu agé comme A Plague Tale 1 (super bon jeu par ailleurs avec un perso feminin au moyen age, donc quand on veut faire un truc bien et realiste on peut) lui met la fessée.
Mais je me demande si le wokisme c'est pas une sorte de tactique pour les devs qui savaient que leur jeu allait etre merdique mais au moins la on parle du jeu car il est woke (polemique tout ca quoi) alors que si il l'etait pas ca aurait juste été un jeu naze passé inapercu.
apollokami je pense pas qu'ils l'ont payés tant que ca, Jennifer English est lesbienne, elle l'a fierement clamée lors des awards sur Expedition 33 (on se demande le rapport avec le jeu), donc bon je pense que quand elle a vu le projet et le contenu elle a voulue participer meme à moindre cout.