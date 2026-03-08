Depuis la démocratisation de la technologie de l’IA générative, de nouvelles problématiques sont apparues, comme la réelle fiabilité des réponses produites par les agents IA ou encore celles liées au droit d’auteur que de plus en plus de créatifs dénoncent, peu importe le domaine dans lequel ils exercent.
Concernant le 1er point, c’est les dirigeants d'Open AI qui a lâché le morceau à la fin de l’année dernière
, confirmant que le problème d’hallucination des agents IA ne pourrait jamais être réglé et qu’il ne fait que s’amplifier à chaque nouvelle version déployée. Le taux d’hallucination passant de 16% de réponses inventées de toute pièce pour le model o1 à 48% pour le modèle o3, avec comme seule solution proposée de lui faire dire « Je ne sais pas » dans ce genre de cas ou obligeant les utilisateurs à vérifier toutes les informations générées, rendant l’utilisation de ce genre de service de moins en moins intéressant.
Le 2ème point quant à lui vient mettre un énorme clou dans le cercueil de cette technologie, en effet la Cour Suprême a refusé d’entendre un appel
d’un homme ayant tenté de faire reconnaître une image générée par IA (ci-dessous) comme pouvant être protégé par les droits d’auteur. L’affaire avait débuté en 2022 suite au rejet de l’Office des Copyright de l’enregistrer après une demande faite en 2018, statuant que seules les œuvres créées par des humains peuvent être couvertes par les droits d’auteurs et non pas générées par une machine via des prompts.
Même si cela peut paraître anodin pour certains, cette décision marque un tournant dans l’utilisation de cette technologie, comme le souligne l’avocat du plaignant : « Même s'il annule ultérieurement le test du Copyright Office dans une autre affaire, il sera trop tard. Le Copyright Office aura eu un impact irréversible et négatif sur le développement et l'utilisation de l'IA dans l'industrie créative au cours d'années d'une importance cruciale »
.
D’ailleurs un fait intéressant à savoir, c’est que le plaignant avait auparavant tenté de faire enregistrer des brevets d’inventions générées par IA au bureau des brevets, ses demandent ont alors été rejeté pour des motifs similaires par cette institution et la Cour Suprême avait également refusé d’examiner sa demande d’appel qu’il avait lancé.
Il faut donc bien comprendre que ces derniers éléments ne vont pas seulement être utilisées pour empêcher les « prompteurs » de protéger via le droit d’auteur les vidéos et images qu’ils partagent sur le net, mais impliquent que tout ce qui sera générées par IA et intégrer à un produit commercial comme un film, série, livre ou jeu, ne pourra pas être protégé, obligeant ainsi les entreprises à limiter son utilisation aux tests réalisés lors de la pré-production.
Bref, maintenant que l’euphorie provoquée par le déploiement de cette technologie auprès du grand public et des entreprises est passée, l’effondrement des belles promesses et la mise en place des règles dans son utilisation, va permettre à cette technologie d’être utilisé de façon plus responsable et se limiter aux tâches dans lesquelles son utilisation peut être vraiment utile.
Tu rêves en couleur.