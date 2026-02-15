Dans une ère ou Xbox sort désormais ses jeux sur Playstation et Playstation donne quelques jeux à droite et à gauche de leur propre part (Helldivers II) ou sous la pression des ayants-droits (comme MLB), un utilisateur de twitteur a demandé à Insomniac Games si leurs jeux Spider-Man sortiraient sur Xbox.
La réponse d'Insomniac Games : "Peu probable".
posted the 02/15/2026 at 12:45 PM by guiguif
- Si Steam est accessible.
- Si Sony ne les supprimes pas pour les mettre sur un store maison.
Si steam ou autres store sont accessible sur Xbox alors la Xbox sera un PC, donc au final on peut dire que c’est déjà dispo
jem25 pour les joueurs Xbox qui ont une ludo xbox , non le PC tel que l'envisage xbox et qui serait viable pour les joueurs xbox n'existe toujours pas , il leur faudra attendre la Xbox Magnus.
D'autant que ce PC commercialisé par MS , proposera out of the box une experience console pour ceux qui le souhaite , ce qui encore une fois n'existe pas actuellement.
selon windows central et leur multiples articles fait a ce sujet , la team xbox et la team windows collaborent dans cet objectif
Super fun, l'époque ou Insomniac savait faire des TPS/FPS qui tachent avant de devenir l'Usine à Marvel de Sony.
C'était un jeu de lancement XB1 de mémoire et à l'époque Xbox était une marque qui (se) vendait bien.
Aujourd'hui c'est nettement moins le cas...
bah tu prend ghost of yotei et t'attend de voir la sortie PC se fait quand , a mon avis mi 2027 il est dessus
Je ne vois pas pourquoi Sony supprimerait ses jeux sur steam et vu ce que ça rapporte, y a aucune chance.
La prochaine Xbox pourrait être la console ultime avec un accès aux jeux Nintendo d’une certaine façon
jem25
Non, ça n’a aucun sens. Tu n’as pas de Xbox dans ton salon avec un accès à steam. Y’a fort à parier que la prochaine console Microsoft sera bien une console avec accès à différents store mais je doute que nous ayons un écran Windows. Y’aura une sur couche console comme d’hab.
skuldleif
Les chiffres sont sortis y’a quelques jours et c’est plutôt pas mal au contraire !
Console probablement hors de prix, full demat, dépendant d'abonnement et tournant sur W11. On part de très loin. Sans parler du fait qu'un SD offre deja tout ca.
c'est juste une console faite pour quelques millions de personnes (parmi les 30-40 millions de possesseurs de serie x / s qui souhaitent rester dans l'éco système (succès, etc.) sans repasser à la caisse sur steam
Croire encore qu’Xbox est capable de sortir une « console ultime » alors qu’ils foirent tout ce qu’ils touchent…hum hum
pour m’éviter le listing
J'avoue que c'est ça qui me freine par rapport au pc. Dans ma tête un pc c'est pas pour jouer, je sais, c'est peut être c*n mais c'est comme ça
Dans ma vision, les maj windows sont automatisées en arrière plan, les processus useless mis de côté, en gros en mode jeu, que t'es pas obligé de quitter une seule fois, t'as toute la ram et la puissance avec le quick resume et la rétro.
J'imagine un menu où tu peux synchro les bibliothèques tierces aussi.
Est-ce que ce sera ça? je sais pas.
Après on parle de console figée, oui mais on a vu récemment que c'est le software qui bouge surtout (dlss,fsr) et moins la puissance brute...
Cependant, je dois admettre que le PC offre la possibilité de mettre à niveau ses composants, ce que cette future Xbox ne permettra pas.
mais bon askip c'est "deja" présent faut vite aller le dire aux equipe de R&D
tu l'a experimenté ? parceque moi oui , un changement de composant ramené a un cycle de type console (long) ne sert a rien face à la revente du PC puis build/achat d'un nouveau.
La prochaine Xbox ne le permettra pas, et vu son futur tarif, ça va rebuter les clients potentiels. Et la question de savoir si c’est pas plus interessant de se monter un PC plutôt qu’acheter cette Xbox se posera.
Y a quand même un truc que je comprends pas, si c'est un pc, comment feront ils pour adoucir les settings que l'on connait sur pc?
Bon ce sera l'ère du 4K60 car ça parle d'une puissance proche d'une 5080 avec des technologies d'upscale, FSR 5? Donc l'argument "réglages" s'envole un peu même si j'imagine qu'on pourra tout modifier.
Sur Rog ally t'as certains jeux qui ont un mode par défaut où ça choisit les réglages automatiquement, via IA ou non je sais pas.
pour ce qui est des settings , ca fait parti des points sur lesquels MS travail je pense
j'attends qu'il y ait assez de jeux nintendo qui m'intéressent pour peut être la prendre, flemme d'acheter des jeux tiers dessus.
Après pour la magnus, à voir, je dis pas que je crois que ce que je vois mais presque
Octobre 2014, pas 2024 plutôt.
La seule concurrence sera la steam machine.
Chère ou pas, je ne suis pas sur qu’il y ait une grande différence avec la PS6.
Pour 800/1000€
Une console puissante qui fait tourner les jeux steam. Banco.
Non ça sera une console stylisée qui passera bien dans un salon avec, s’ils réussissent à faire en sorte que ça soit plug n play, un gros plus.
Dans ton salon avec une petite machine tu joues à ta grosses bibliothèque steam c’est très bien.