Insomniac Games : Spider-Man sur Xbox ?
Dans une ère ou Xbox sort désormais ses jeux sur Playstation et Playstation donne quelques jeux à droite et à gauche de leur propre part (Helldivers II) ou sous la pression des ayants-droits (comme MLB), un utilisateur de twitteur a demandé à Insomniac Games si leurs jeux Spider-Man sortiraient sur Xbox.

La réponse d'Insomniac Games : "Peu probable".

https://x.com/Genki_JPN/status/2022820702806786069
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/15/2026 at 12:45 PM by guiguif
    comments (40)
    zekk posted the 02/15/2026 at 12:45 PM
    shanks posted the 02/15/2026 at 12:46 PM
    Il n'a pas dit non
    brook1 posted the 02/15/2026 at 12:50 PM
    Il sera jouable sur la prochaine Xbox
    yanssou posted the 02/15/2026 at 12:52 PM
    les deux seront jouable de toute façon.
    supasaiyajin posted the 02/15/2026 at 01:03 PM
    Le pire, c'est que ce serait même pas déconnant qu'ils le fassent. Spiderman est populaire aux US il me semble, là où la Xbox a encore un public.
    walterwhite posted the 02/15/2026 at 01:11 PM
    skuldleif posted the 02/15/2026 at 01:14 PM
    ce n'est question de temps si toute les info/ les rumeurs relayé ici concernant la xbox magnus sont vrai
    jenicris posted the 02/15/2026 at 01:22 PM
    shambala93 posted the 02/15/2026 at 01:28 PM
    Ils seront jouables sur la prochaine Xbox si steam est accessible donc la question n’est pas oui ou non mais presque « quand ».
    guiguif posted the 02/15/2026 at 01:29 PM
    shambala93

    - Si Steam est accessible.
    - Si Sony ne les supprimes pas pour les mettre sur un store maison.
    jem25 posted the 02/15/2026 at 01:39 PM
    shambala93

    Si steam ou autres store sont accessible sur Xbox alors la Xbox sera un PC, donc au final on peut dire que c’est déjà dispo
    skuldleif posted the 02/15/2026 at 01:49 PM
    guiguif deja que les jeux sony se vendent pas de fou sur steam et que la tentative ne serait ce que de requérir un compte playstation pour jouer a helldivers 2 à été avorté il est difficile d'imaginer que Sony les supprimes pour les mettre sur un store maison.

    jem25 pour les joueurs Xbox qui ont une ludo xbox , non le PC tel que l'envisage xbox et qui serait viable pour les joueurs xbox n'existe toujours pas , il leur faudra attendre la Xbox Magnus.
    D'autant que ce PC commercialisé par MS , proposera out of the box une experience console pour ceux qui le souhaite , ce qui encore une fois n'existe pas actuellement.
    selon windows central et leur multiples articles fait a ce sujet , la team xbox et la team windows collaborent dans cet objectif
    gamerdome posted the 02/15/2026 at 01:51 PM
    Sur Xbox y'a Sunset Overdrive comme exclu d'Insomniac, c'est un peu Spiderman avec des flingues à la place des toiles pour le gameplay.

    Super fun, l'époque ou Insomniac savait faire des TPS/FPS qui tachent avant de devenir l'Usine à Marvel de Sony.
    cail2 posted the 02/15/2026 at 02:04 PM
    gamerdome
    C'était un jeu de lancement XB1 de mémoire et à l'époque Xbox était une marque qui (se) vendait bien.
    Aujourd'hui c'est nettement moins le cas...
    walterwhite posted the 02/15/2026 at 02:28 PM
    cail2 Octobre 2024, jeu sympathique mais humour naze.
    romgamer6859 posted the 02/15/2026 at 03:08 PM
    il sera jouable car sur pc, la vraie question est plutôt de savoir si PS compte sortir ses futurs jeux sur pc 1 an après leur sortie, 2 ans ou au cas par cas?
    skuldleif posted the 02/15/2026 at 03:23 PM
    romgamer6859 c'est quoi le dernier jeu first party non sortie sur PC qui n'est pas un jeu nécessitant la dualsense?
    romgamer6859 posted the 02/15/2026 at 03:37 PM
    skuldleif je comprends pas la question?
    skuldleif posted the 02/15/2026 at 03:40 PM
    romgamer6859 je me suis répondu tout seul , c'est ghost of yotei
    bah tu prend ghost of yotei et t'attend de voir la sortie PC se fait quand , a mon avis mi 2027 il est dessus
    shambala93 posted the 02/15/2026 at 04:00 PM
    guiguif
    Je ne vois pas pourquoi Sony supprimerait ses jeux sur steam et vu ce que ça rapporte, y a aucune chance.
    La prochaine Xbox pourrait être la console ultime avec un accès aux jeux Nintendo d’une certaine façon

    jem25
    Non, ça n’a aucun sens. Tu n’as pas de Xbox dans ton salon avec un accès à steam. Y’a fort à parier que la prochaine console Microsoft sera bien une console avec accès à différents store mais je doute que nous ayons un écran Windows. Y’aura une sur couche console comme d’hab.

    skuldleif
    Les chiffres sont sortis y’a quelques jours et c’est plutôt pas mal au contraire !
    sonilka posted the 02/15/2026 at 05:35 PM
    shambala93 La prochaine Xbox pourrait être la console ultime

    Console probablement hors de prix, full demat, dépendant d'abonnement et tournant sur W11. On part de très loin. Sans parler du fait qu'un SD offre deja tout ca.
    romgamer6859 posted the 02/15/2026 at 06:12 PM
    sonilka dépendant d'abo? comment ça?

    c'est juste une console faite pour quelques millions de personnes (parmi les 30-40 millions de possesseurs de serie x / s qui souhaitent rester dans l'éco système (succès, etc.) sans repasser à la caisse sur steam
    kratoszeus posted the 02/15/2026 at 06:12 PM
    guiguif si prochaine Xbox il y a. Ils semblent vouloir partir sur une autre stratégie et de faire comme la rog ally Xbox.
    walterwhite posted the 02/15/2026 at 06:17 PM
    sonilka Elle est déjà dispo et ça s’appelle un PC. Sauf que ce futur hardware sera figé, sans évolution possible et vendu par ces loosers de Microsoft donc un flop assuré.

    Croire encore qu’Xbox est capable de sortir une « console ultime » alors qu’ils foirent tout ce qu’ils touchent…hum hum
    skuldleif posted the 02/15/2026 at 06:23 PM
    walterwhite vas y prend un PC et met le sur ta TV , ah oui c'est vrai tu es retourné sur console justement parceque l'experience PC n'est pas actuellement satisfaisante pour un consoleux bref tu sais tres bien que quand tu dis c'est "deja" dispo c'est faux.
    skuldleif posted the 02/15/2026 at 06:24 PM
    entre autre* bien sur
    pour m’éviter le listing
    romgamer6859 posted the 02/15/2026 at 06:28 PM
    skuldleif

    J'avoue que c'est ça qui me freine par rapport au pc. Dans ma tête un pc c'est pas pour jouer, je sais, c'est peut être c*n mais c'est comme ça

    Dans ma vision, les maj windows sont automatisées en arrière plan, les processus useless mis de côté, en gros en mode jeu, que t'es pas obligé de quitter une seule fois, t'as toute la ram et la puissance avec le quick resume et la rétro.
    J'imagine un menu où tu peux synchro les bibliothèques tierces aussi.

    Est-ce que ce sera ça? je sais pas.

    Après on parle de console figée, oui mais on a vu récemment que c'est le software qui bouge surtout (dlss,fsr) et moins la puissance brute...
    walterwhite posted the 02/15/2026 at 06:34 PM
    skuldleif J’ai jamais qutté le monde des consoles, et le monde du PC n’a pas réussi à me garder. Les prix élevés, les mises à jour graphiques trop fréquentes, le tout dématérialisé, la multitude de boutiques en ligne et le manque de jeux exclusifs m’ont fait prendre conscience que je ne suis pas la cible.

    Cependant, je dois admettre que le PC offre la possibilité de mettre à niveau ses composants, ce que cette future Xbox ne permettra pas.
    skuldleif posted the 02/15/2026 at 06:35 PM
    romgamer6859 la tu as la team xbox et la team windows qui sont depuis plusieurs annees sur le sujet de l'interface de la prochaine xbox ,effort qui profiteront aussi a l'ensemble des PC à l'avenir ,et donc font l'objet d'investissements (humain/temps/financier)
    mais bon askip c'est "deja" présent faut vite aller le dire aux equipe de R&D
    skuldleif posted the 02/15/2026 at 06:45 PM
    walterwhite je dois admettre que le PC offre la possibilité de mettre à niveau ses composants

    tu l'a experimenté ? parceque moi oui , un changement de composant ramené a un cycle de type console (long) ne sert a rien face à la revente du PC puis build/achat d'un nouveau.
    romgamer6859 posted the 02/15/2026 at 06:49 PM
    skuldleif j'avoue que j'ai hésité à prendre la rog ally mais je préfère attendre que ce soit davantage peaufiné ou carrément une console xbox portable, pour l'instant ça manque de puissance et non merci le 7 pouces ;il faut qu'on ait le 1080p60 de base sans se casser la tête en gros.
    walterwhite posted the 02/15/2026 at 06:51 PM
    skuldleif Peu importe, ça reste l’un des arguments du PC de pouvoir moduler sa config’ en fonction de ses besoins, budget.

    La prochaine Xbox ne le permettra pas, et vu son futur tarif, ça va rebuter les clients potentiels. Et la question de savoir si c’est pas plus interessant de se monter un PC plutôt qu’acheter cette Xbox se posera.
    romgamer6859 posted the 02/15/2026 at 07:02 PM
    skuldleif
    Y a quand même un truc que je comprends pas, si c'est un pc, comment feront ils pour adoucir les settings que l'on connait sur pc?

    Bon ce sera l'ère du 4K60 car ça parle d'une puissance proche d'une 5080 avec des technologies d'upscale, FSR 5? Donc l'argument "réglages" s'envole un peu même si j'imagine qu'on pourra tout modifier.

    Sur Rog ally t'as certains jeux qui ont un mode par défaut où ça choisit les réglages automatiquement, via IA ou non je sais pas.
    skuldleif posted the 02/15/2026 at 07:12 PM
    romgamer6859 la rog ally je n'en ai pas besoin , d'ailleurs j'ai toujours trouver que le gaming de AAA en mode portable relevait + d'un fantasme du gamer (la miniaturisation , la prouesse technique) qu'un reel besoin pour certains , en tout cas c'est le cas pour moi et cerise sur le gâteau l'ergonomie de la legion go/switch 2 m'a carrément degouté de l'experience

    pour ce qui est des settings , ca fait parti des points sur lesquels MS travail je pense
    romgamer6859 posted the 02/15/2026 at 07:25 PM
    skuldleif
    j'attends qu'il y ait assez de jeux nintendo qui m'intéressent pour peut être la prendre, flemme d'acheter des jeux tiers dessus.

    Après pour la magnus, à voir, je dis pas que je crois que ce que je vois mais presque
    ouroboros4 posted the 02/15/2026 at 07:40 PM
    cail2 posted the 02/15/2026 at 08:05 PM
    walterwhite
    Octobre 2014, pas 2024 plutôt.
    walterwhite posted the 02/15/2026 at 08:15 PM
    cail2 2014 oui
    shambala93 posted the 02/15/2026 at 09:26 PM
    sonilka
    La seule concurrence sera la steam machine.

    Chère ou pas, je ne suis pas sur qu’il y ait une grande différence avec la PS6.
    Pour 800/1000€

    Une console puissante qui fait tourner les jeux steam. Banco.
    shambala93 posted the 02/15/2026 at 09:30 PM
    walterwhite
    Non ça sera une console stylisée qui passera bien dans un salon avec, s’ils réussissent à faire en sorte que ça soit plug n play, un gros plus.

    Dans ton salon avec une petite machine tu joues à ta grosses bibliothèque steam c’est très bien.
