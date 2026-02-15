Dans une ère ou Xbox sort désormais ses jeux sur Playstation et Playstation donne quelques jeux à droite et à gauche de leur propre part (Helldivers II) ou sous la pression des ayants-droits (comme MLB), un utilisateur de twitteur a demandé à Insomniac Games si leurs jeux Spider-Man sortiraient sur Xbox.La réponse d'Insomniac Games : "Peu probable".