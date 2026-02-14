accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
name :
Konami
official website :
http://www.konami-europe.com
nicolasgourry
[Multi] Darwin’s Paradox / Boîte
(Format non GKC sur NS2)
LimitedRun
Une démo est disponible sur Steam et sur les consoles.
A savoir que
High On Life NS2 Edition
est disponible en France, donc si d'autres suivent, c'est plus facile à se procurer.
posted the 02/14/2026 at 08:10 AM by
nicolasgourry
comments (
8
)
grundbeld
posted
the 02/14/2026 at 08:14 AM
Bordel, encore ces escrocs de Limited Run. Encore un jeu prometteur dont la version physique va être prise en otage par ces blaireaux d’américains.
cail2
posted
the 02/14/2026 at 09:18 AM
grundbeld
C'est pas tant la faute de LRG que les développeurs qui refusent presque systématiquement de donner de la visibilité si jeu jeu sera édité sur d'autres continents ou pas.
fdestroyer
posted
the 02/14/2026 at 09:40 AM
grundbeld
C'est pas parce que LRG sort une edition que c'est forcément mort pour qu'un autre éditeur le sorte.
Mais au moins y'a du boite de dispo chez eux, en plus le dollar est hyper bas en ce moment, ça revient pas vraiment plus cher que de prendre ici..
sephrius
posted
the 02/14/2026 at 10:14 AM
"Limited Run".
Okay, on va attendre une sortie d'un autre éditeur.
victornewman
posted
the 02/14/2026 at 11:42 AM
kikoo31
tu as vu ça ?! c'est l'autre pouffiasse d'
octobar
qui va être contente :'(
lafibre
posted
the 02/14/2026 at 12:22 PM
Le jeu est techniquement mal optimisé quelle que soit la plateforme, UE5 fait encore des siennes, décevant.
Par ailleurs plutôt chiant à jouer avec des phases die & retry.
Après c'est bien animé...
biboufett
posted
the 02/14/2026 at 12:26 PM
j'ai kiffer la demo, mais limited run, ca va sortir apres en boite je m'inquiete pas
kikoo31
posted
the 02/14/2026 at 04:24 PM
victornewman
iel va être en orgasme
