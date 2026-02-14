profile
[Multi] Darwin’s Paradox / Boîte

(Format non GKC sur NS2)





Une démo est disponible sur Steam et sur les consoles.


A savoir que High On Life NS2 Edition est disponible en France, donc si d'autres suivent, c'est plus facile à se procurer.
    posted the 02/14/2026 at 08:10 AM by nicolasgourry
    comments (8)
    grundbeld posted the 02/14/2026 at 08:14 AM
    Bordel, encore ces escrocs de Limited Run. Encore un jeu prometteur dont la version physique va être prise en otage par ces blaireaux d’américains.
    cail2 posted the 02/14/2026 at 09:18 AM
    grundbeld
    C'est pas tant la faute de LRG que les développeurs qui refusent presque systématiquement de donner de la visibilité si jeu jeu sera édité sur d'autres continents ou pas.
    fdestroyer posted the 02/14/2026 at 09:40 AM
    grundbeld C'est pas parce que LRG sort une edition que c'est forcément mort pour qu'un autre éditeur le sorte.

    Mais au moins y'a du boite de dispo chez eux, en plus le dollar est hyper bas en ce moment, ça revient pas vraiment plus cher que de prendre ici..
    sephrius posted the 02/14/2026 at 10:14 AM
    "Limited Run".

    Okay, on va attendre une sortie d'un autre éditeur.
    victornewman posted the 02/14/2026 at 11:42 AM
    kikoo31 tu as vu ça ?! c'est l'autre pouffiasse d' octobar qui va être contente :'(
    lafibre posted the 02/14/2026 at 12:22 PM
    Le jeu est techniquement mal optimisé quelle que soit la plateforme, UE5 fait encore des siennes, décevant.

    Par ailleurs plutôt chiant à jouer avec des phases die & retry.

    Après c'est bien animé...
    biboufett posted the 02/14/2026 at 12:26 PM
    j'ai kiffer la demo, mais limited run, ca va sortir apres en boite je m'inquiete pas
    kikoo31 posted the 02/14/2026 at 04:24 PM
    victornewman
    iel va être en orgasme
