Appuyez sur les boutons en bas de l'écran titre pour accéder au menu GameShare. Vous pouvez désormais choisir entre "Personnes à proximité" ou "GameChat".Disponible pour les courses Air Ride dans les paddocks. Les joueurs s'affrontent sur plusieurs courses et le vainqueur est désigné par le total de points accumulés.Disponible dans les paddocks, ce mode permet d'enchaîner les matchs en faisant entrer ou sortir des joueurs entre les sessions.Deux joueurs peuvent désormais participer ensemble aux paddocks et aux Matchs Rapides (Quick Matches) depuis une seule console Nintendo Switch 2.Dans la section "Acheter", le filtre de recherche "Populaire" a été remplacé par "Aléatoire".Il est désormais possible de modifier la forme "Moto" de la Transform Star dans l'écran de pose de décalcomanies.Note : Si un autocollant est appliqué sur une forme, vous devrez retirer tous les autocollants existants avant de pouvoir modifier l'autre forme.Vous pouvez désormais supprimer individuellement les records pour chaque machine.Conservation du Spécial : Auparavant, changer de machine ou en voler une réinitialisait votre jauge. Désormais, la jauge est conservée lors d'un changement de véhicule.Verrouillage : La portée du verrouillage pour monter sur une machine vacante a été ajustée.Gestion des pouvoirs : Vous pouvez maintenant incliner le stick gauche vers le bas ou presser le bouton Bas pour abandonner un pouvoir de copie sans déclencher inutilement votre capacité Spéciale.La version du jeu s'affiche désormais en bas à gauche de l'écran après avoir franchi la ligne d'arrivée en mode Contre-la-montre (Time Attack).Pénalités : Quitter ou se déconnecter d'un match en ligne dans un paddock "Amis uniquement" n'entraînera plus de sanctions.