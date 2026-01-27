profile
Kirby Air Riders
name : Kirby Air Riders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Bandai Namco
genre : course
[NS2] Kirby Air Riders / 1.3.0
Prise en charge du GameShare :
Appuyez sur les boutons en bas de l'écran titre pour accéder au menu GameShare. Vous pouvez désormais choisir entre "Personnes à proximité" ou "GameChat".

Nouveau mode : Grand Prix :
Disponible pour les courses Air Ride dans les paddocks. Les joueurs s'affrontent sur plusieurs courses et le vainqueur est désigné par le total de points accumulés.

Nouveau règlement : Séries de remplacement (Sub-In Series) :
Disponible dans les paddocks, ce mode permet d'enchaîner les matchs en faisant entrer ou sortir des joueurs entre les sessions.

Multijoueur local en ligne :
Deux joueurs peuvent désormais participer ensemble aux paddocks et aux Matchs Rapides (Quick Matches) depuis une seule console Nintendo Switch 2.

Marché des Machines :
Dans la section "Acheter", le filtre de recherche "Populaire" a été remplacé par "Aléatoire".

Personnalisation de la Transform Star :
Il est désormais possible de modifier la forme "Moto" de la Transform Star dans l'écran de pose de décalcomanies.
Note : Si un autocollant est appliqué sur une forme, vous devrez retirer tous les autocollants existants avant de pouvoir modifier l'autre forme.

Records personnels :
Vous pouvez désormais supprimer individuellement les records pour chaque machine.

Équilibrage et ajustements du mode City Trial :
Conservation du Spécial : Auparavant, changer de machine ou en voler une réinitialisait votre jauge. Désormais, la jauge est conservée lors d'un changement de véhicule.

Verrouillage : La portée du verrouillage pour monter sur une machine vacante a été ajustée.

Gestion des pouvoirs : Vous pouvez maintenant incliner le stick gauche vers le bas ou presser le bouton Bas pour abandonner un pouvoir de copie sans déclencher inutilement votre capacité Spéciale.

Interface et Divers :
La version du jeu s'affiche désormais en bas à gauche de l'écran après avoir franchi la ligne d'arrivée en mode Contre-la-montre (Time Attack).

Pénalités : Quitter ou se déconnecter d'un match en ligne dans un paddock "Amis uniquement" n'entraînera plus de sanctions.

Disponible dans la journée

    comments (4)
    rogeraf posted the 01/27/2026 at 09:09 AM
    Tu as le jeu Nicolas, il te plait ?
    nicolasgourry posted the 01/27/2026 at 09:10 AM
    rogeraf j'ai pas le jeu (mais je pense que certains l'apprécient), de plus j'ai pas la Switch 2 ^^
    thejoke posted the 01/27/2026 at 09:12 AM
    Impossible de jouer en ligne sur ce jeu, j'ai essayé plusieurs fois et j'ai régulièrement des erreurs.
    cyr posted the 01/27/2026 at 09:19 AM
    ......on veut smash bross. Pas kirby. Laisser sakurai travailler.

    Le pire dans ma liste d'amis, j'en vois pas mal qui on le jeux.....j'hésite a les supprimer du coup.
