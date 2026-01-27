Prise en charge du GameShare :
Appuyez sur les boutons en bas de l'écran titre pour accéder au menu GameShare. Vous pouvez désormais choisir entre "Personnes à proximité" ou "GameChat".
Nouveau mode : Grand Prix :
Disponible pour les courses Air Ride dans les paddocks. Les joueurs s'affrontent sur plusieurs courses et le vainqueur est désigné par le total de points accumulés.
Nouveau règlement : Séries de remplacement (Sub-In Series) :
Disponible dans les paddocks, ce mode permet d'enchaîner les matchs en faisant entrer ou sortir des joueurs entre les sessions.
Multijoueur local en ligne :
Deux joueurs peuvent désormais participer ensemble aux paddocks et aux Matchs Rapides (Quick Matches) depuis une seule console Nintendo Switch 2.
Marché des Machines :
Dans la section "Acheter", le filtre de recherche "Populaire" a été remplacé par "Aléatoire".
Personnalisation de la Transform Star :
Il est désormais possible de modifier la forme "Moto" de la Transform Star dans l'écran de pose de décalcomanies.
Note : Si un autocollant est appliqué sur une forme, vous devrez retirer tous les autocollants existants avant de pouvoir modifier l'autre forme.
Records personnels :
Vous pouvez désormais supprimer individuellement les records pour chaque machine.
Équilibrage et ajustements du mode City Trial :
Conservation du Spécial : Auparavant, changer de machine ou en voler une réinitialisait votre jauge. Désormais, la jauge est conservée lors d'un changement de véhicule.
Verrouillage : La portée du verrouillage pour monter sur une machine vacante a été ajustée.
Gestion des pouvoirs : Vous pouvez maintenant incliner le stick gauche vers le bas ou presser le bouton Bas pour abandonner un pouvoir de copie sans déclencher inutilement votre capacité Spéciale.
Interface et Divers :
La version du jeu s'affiche désormais en bas à gauche de l'écran après avoir franchi la ligne d'arrivée en mode Contre-la-montre (Time Attack).
Pénalités : Quitter ou se déconnecter d'un match en ligne dans un paddock "Amis uniquement" n'entraînera plus de sanctions.
