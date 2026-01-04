Bonne Année 2026
Et SURTOUT bonne santé
sauf aux descendants adorateurs du veau d'or.
Liste de 2020
Liste de 2021
Liste de 2022
Liste de 2023
Liste de 2024
1- 07/01: Silent Hill The Short Message - 18/20
2- 09/01: Assassin's Creed Mirage - 17/20
3- 15/01: Uncharted 1 - 17/20
4- 25/01: Ace Attorney 3 - 20/20
5- 25/01: Uncharted 2 - 18/20 - 11h20
6- 27/01: Crying Pony - 19/20
7- 30/01: The Strange City - 13/20
8- 06/02: The Witcher 2 - 18/20
9- 11/02: Uncharted 3 - 20/20
10- 25/02: Ace Attorney 4 Investigations 1 - 18/20
11- 03/03: Resident Evil 4 Remake - 19/20
12- 13/03: Resident Evil 2 Remake - 19/20
13- 19/03: The Witcher 3 GOTY - 20/20
14- 22/03: Resident Evil 3 Remake - 16/20
15- 23/03: Uncharted 4 - 17/20
16- 27/03: Kong Survivor Instinct - 16/20
17- 01/04: Resident Evil 7 - 19/20
18- 03/04: Uncharted Lost Legacy - 18/20
19- 08/04: Marvel's Spider-Man 2 - 17/20
20- 14/04: Resident Evil 8 Village - 18/20
21- 19/04: Shadow of Colossus - 21/20
22- 27/04: Dead Rising 1 Deluxe Remaster - 20/20
23- 03/05: Ace Attorney 5 Investigations 2 - 18/20
24- 19/05: The Last of Us 2 - 16/20
25- 23/05: Ghost of Tsushima - 17/20
26- 24/05: RoboCop Rogue City - 16/20
27- 26/06: Ace Attorney 6 Apollo Justice - 19/20
28- 02/07: Planet Alpha - 16/20
29- 04/07: Resident Evil 6 - 15/20
30- 06/07: Guns,Gore and Cannoli 1 - 18/20
31- 10/07: Guns,Gore and Cannoli 2 - 20/20
32- 31/07: Rise of the Ronin - 16/20 - 15h55
33- 07/08: Guns of Fury - 15/20 (Metal Gear Solid 6)
34- 13/08: Hitman WOA - 18/20
35- 22/09: Ace Attorney 7 Dual Destinies - 19/20
36- 29/09: RetroRealms Arcade 15/20
37- 01/10: Hatred TPS - 12/20
38- 03/10: Metal Gear Solid 3 Delta - 19/20
39- 08/10: Watch Dogs Legion: Bloodline - 14/20
40- 10/10: RoboCop Unfinished Business - 16/20
41- 14/10: Little Nightmares 3 - 15/20
42- 17/10: Silent Hill F - 18/20
43- 28/10: Middle-Earth 1 Shadow of Mordor - 16/20
44- 05/11: I Am Alive Remaster MOD - 17/20
45- 13/11: Alien Rogue Incursion part 1 - 14/20
46- 15/11: Final Fantasy 16 - 20/20
47- 17/11: Batman Begins GBA - 13/20
48- 18/11: Doom The Ancient Gods - 15/20
49- 25/11: Middle-Earth 2 Shadow of War - 17/20
50- 26/11: South of Midnight - 15/20
51- 19/12: Doom The Dark Ages - 18/20
52- 24/12: Ace Attorney 6 Spirit of Justice - 18/20
53- 30/12: Clair Obscur Expedition 33 - 19/20
ZE MARCEL AWARDS
ZE MARCEL STORY
ZE MARCEL FUTUR
Traine pas trop pour ta RTX, tu vises laquelle? car les prix
21- 19/04: Shadow of Colossus - 21/20
Quel kiff ce jeu, un de mes BGE
t'as fait Uncharted 2 sur une journée?
53 jeux finis en plus, tu ne chômes pas.
Tu as enfin fini la saga de apollo justice, cool. J'avais adoré surtout les derniere affaire du 6 avec le twist de fin. Ah la la apollo.
J'ai presque deviné d'où vient le jeu que tu as mis en illustration mais en fait non, ça n'a pas l'air d'être le même. Mais en tout cas, ça doit être un jeu privé ( )sur steam.
Pour les RTX...bon déjà c'est clair obscur que les prix refroidit ma carte a 9 ans, déjà pour marqué le coup je vais faire 10 ans ensuite je verrait, peut étre la série 7000. Mais honnêtement ma Titan 12GB tiens bien. La PS5 et XSX m'ont apprit un truc: temps que c'est bien lifté, jolie et fluide, pas la peine d'en rajouté! Je serais surtout obligé de changé pour des question de compatibilité, par exemple Alan Wake 2 et Doom Dark Age sont injouable sur les GTX.
fan2jeux Merci #RealBonhomme J'espère que d'autre aussi vont balancé leurs bilan, j'aime bien ce type d'articles, ça permet de découvrir des jeux inconnus. Oui le DLC du 6 conclu en beauté la saga, mais un peu trop même. On a plus eu de nouvelle d'un Phoenix Wright depuis 2017