Amis Razmoket, a fortiori bonsouére =)J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Je me suis réveillée il y a juste 2hEt vous ?Passez une bonne année et SURTOUT bonne santé(sauf a l'armée du peuple élu de satan)02/01: The Chant - 14/2012/01: Bramble The Mountain King - 20/2018/01: Remnant 1 From the Ashes - 15/2027/01: Zelda 4 Swords Adventures - 16/2011/02: Hyrule Warriors DE - 17/2028/02: Starfield - 17/2007/03: Tormented Souls - 16/2014/03: Hyrule Warriors L'Ère du Fléau - 16/2018/03: Gears Tactics - 14/2029/03: The Sinking City - 15/2003/04: South Park Snow Day - 11/2011/04: Callisto Protocol - 16/2029/04: Zelda Breath of the Wild - 20/2001/05: Stray Souls - 10/2002/05: Army of TWO - 14/2006/05: Tails of Iron 1 - 16/2026/07: Horizon 2 Forbidden West - 17/2007/09: Ace Attorney 1 HD - 20/2004/10: Ace Attorney 2 HD - 20/2001/11: God of War Ragnarök - 16/2016/11: Silent Hill 2 Enhanced Edition - 20/2018/11: Hellblade 2 - 16/2003/12: Zelda Tears of the Kingdom - 20/2014/12: Silent Hill 2 Remake - 17/2019/12: Final Fantasy Origin Stranger of Paradise - 17/2028/12: Zelda Echoes of Wisdom - 19/2031/12: Dead Rising 1 original remaster - 20/20 (alors lui je l'ai bouclé en 3 jours alors que dans mes souvenirs sur 360, je suis sur d'avoir passé une vingtaine d'heures!)mon GOTY 2024 si il était sortie en 2024je m'attendais a un "petit" Zelda mais frenchement agréablement surpris! J'ai beaucoup aimé et cette fois le jeu porte bien son nom: "The Legend of"^^J'ai découvert cette version que cette année, c'est de loin la meilleur version de l'original.Il est bien...mais tous ça, tous ce temps pour avoir un jeu super court limite copie du 1. Et graphiquement oui c'est trés beau mais c'est la norme.Le même jeu PS4 que le précédent en tous points, sauf plus long avec une conclusion décevante. On sent un effet de travail bâclé. Je suis d'ailleurs sur que le DLC Valhalla a vu le jour gratuitement a cause de critiques similaires parce que le DLC a lui seul offre une ambiance a l'ancienne.Grand fan de South Park et super déçue de ce "troisième" opus qui fait pensé a un jeu PS1, surtout aprés les deux premiers qui sont des masterpiece.Un petit jeu mais de tous les boss que j'ai buté dans l'année que ce soit Ganon, Kazuya, Odin etc. Celui de The Chant a été le plus marquantUne ambiance et atmosphère de dingue, un vrai hommage a Lovecraft.Un petit FF mais réussi et qui sert de préquel a Final Fantasy 1