- La vrai VF- Le "sonna...bakana..." de Kenny- Très court! (pour ce jeu c'est plus une qualité)- Gameplay totalement foirée! Et avec la 3D, ça m'a rappelée les Razmoket sur PS1.- Une seule unique save, on doit la supprimé pour recommencé.- Un surplus de skills inutile.- Ambiance, du pure South Park mais avec un effet de vide, beaucoup de persso absents.- Un scénario loin d'étre marquant.Naze! Pourtant je suis resté optimiste jusqu'à ce que je lance le jeu. Mais même sans s'appelé "South Park", ça reste un jeu limite raté. Du coup: OnlyFans! Et encore pas sur que les grands fans de la saga aiment le jeu comme les deux précédents. De base, la 3D a refroidi tous le monde mais persso je comprend ce choix pour les besoins du gameplay...dont finalement qui aura servie a rien^^ Au final, regardez le sur youteube juste comme un autre épisode sympathique de South Park.