Bien

Pas bien

Différence notable on aime ou on aime pas

Conclusion

- Capcom a écouter les fans: trailer VS version final- Graphismes magnifiques (PC ULTRA- Les boss 1000 fois mieux- Eddie meilleur que dans l'original- L'ambiance de l'original toujours la- Les scènes avec Angela point par point comme en 2001 avec une meilleur compréhension de son histoire- Une fin de plus- James a du mal avec les gunfight et temps mieux parce ce n'est pas un soldat d'élite- Le thème de Laura mit au bon moment- Bande son légendaire- Les 2 scènes de sex (ou de viol ?) pas censuré au sens propre mais quasi rapide et "caché"- Des longueurs pour gonflé la durée comme La zone putride et La zone désolée complétement inutile mais a faire!- Malgré les graphismes, je trouve James 2001 plus expressif a certains moment que ce James 2024 qui reste de marbre comme Keanu Reeves.- LA fameuse scène du jeu tant attendu: "la chambre 312" bien meilleur dans l'original.- Les nouveaux visages (je trouve Angela et Maria 2001 plus jolies)- Le thème de Laura (2001 toujours meilleur mais 2024 reste un beau morceau)- Les boss (2024 meilleur)- Laura (je la trouve plus "peste" dans l'original)(j'ai enlevé 2 points a cause de la scène de la chambre 312)La version 2001 est devenu obsolète ? NON si on veut faire une version moins longue et qu'on aime pas les nouvelles gueules. Persso la seule raison je pense de refaire le 2001 est pour la scène clé du jeu: la chambre 312, bien meilleur dans l'original tandis qu'ici elle est plutôt "speed" avec un James qui fait une tête de "Ah..."Mais a part ça le remake reste meilleur en tous point. Tous les défauts du 2eme trailer ont été balayé, ce remake coche toute les cases pour étre un vrai GOTY, une véritable claque pour les nouveaux comme pour les anciens.(Piano Version)