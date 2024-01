A fortiori bonjour a tous citoyensAlors...ça va ??? La tête pas trop dans le UK ?Persso depuis ce matin ch'ui sous aspirine, le froid aussi a joué.Mais bon Dieu que ça fait du bien^^Passez une bonne année et surtout bonne santé(sauf a l'armée la plus morale du monde et aux fans de TPMP)02/01: The Darkness 2 - 17/2030/01: Shenmue 3 - 12/2015/02: Gotham Knights - 13/2021/02: Dragon Quest 4 NDS - 18/2010/04: Zelda WW - 19/2013/04: Nioh 1 - 17/2015/04: FAR 1 - 19/2026/04: FAR 2 - 18/2028/04: Gears 4 - 17/2001/05: Little Nightmares 1 - 20/2003/05: Little Nightmares 2 - 19/2005/05: Silt - 12/2010/06: Zelda Phantom Hourglass - 15/2021/06: RE4 2023 - 18/2027/06: Planet of Lana - 16/2028/06: It Takes Two - 20/2006/07: Last of Us Part 1 - 20/2011/07: Nioh 2 - 18/2012/07: Gears 5 - 18/2017/05: Halo Wars - 16/2023/07: Dying Light 1 - 17/2025/07: Journey - 19/2027/07: Marvel Spider Man - 19/2030/07: Spider Man Miles Morales - 13/2006/08/ Halo Reach - 17/2009/08: The TakeOver - 15/2012/08: Returnal - 15/2017/08: Halo 1 - 16/2025/08: Stray - 17/2012/09: Zelda Spirit Tracks - 16/2017/09: Halo 2 - 18/2018/09: RE5 - 17/2020/09: Mortal Kombat 1 mode histoire - 19/2022/09: Halo 3 - 18/2002/10: A Plague Tale 2 Requiem - 18/2005/10: Halo 4 - 15/2027/10: Forspoken - 17/2003/11: Dead Space 1 Remake - 18/2005/11: Halo 5 - 18/2008/11: Halo Wars 2 - 16/2013/11: Alan Wake 1 Remaster - 16/2016/11: Halo Infinite - 18/2029/11: Alan Wake 2 - 19/2003/12: Dead Island Retro Revenge - 11/2006/12: Escape Dead Island - 15/20 -19/12: Zelda Twilight Princess HD CEMU - 20/2026/12: Dead Island 2 - 16/20- Ah l'âne ouais queu deux (Alan Wake 2 en VO): mon GOTY 2023- Little Nightmares 1- FAR 1- It Takes Two,- Stray- Shenmue 3:- Gotham Knights- Spider Man Miles Morales- Returnal- Mortal Kombat 1- Escape Dead Island, le scénar centré sur la psyco du prota m'a un peu surpris. Surtout qu'ons'attend juste un senblant d'explication a Dead Island 1.- Zelda Spirit Tracks, c'est le seul Zelda ou on forme un duo avec la princesse.- Halo Infinite, un Halo open-world ? J'aime.- Forspoken, z'avez pas aimé ? Ben moi si, mais j'avoue les graphismes en ULTRA ont beaucoup aidé.- A Plague Tale 2, Le 1 était bien mais sans plus mais cette suite...un autre level, surtout sur l'émotion.