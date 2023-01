A fortiori coucouBonne année et surtout bonne santé a tous(sauf aux encu*** bien sûr)Ma liste des jeux finis en 2022. Petite nouveauté cette année, j'ai introduit des notes sur /2012/01: South Park 2 - 12/2019/01: Watch Dogs 2 - 15/2014/02: God of War 4 PC - 20/2017/02: Sifu - 15/2020/02: Terminator Resistance - 14/2028/02: Evil Within 1 - 17/2013/03: Evil Within 2 - 16/2002/05: Star Wars Fallen Order - 16/2004/05: Wonder Boy 1 return+remix - 17/20 return - 16/20 remix08/05: Wonder Boy 2 in Monster Land - 12/2012/05: Wonder Boy 3 Monster Lair - 11/2014/05: Zombie Army Trilogy - 11/2020/05: Zomby Army 4 - 14/2021/05: Ori the Blind Forest - 18/2031/05: Watch Dogs 3 - 17/2005/06: Hatred - 11/2010/06: Battlefield 5 - 17/2022/06: Star Wars Battlefront 2 - 16/2029/06: Resonance of Fate 4K - 17/2001/07: Amazing Spider Man 1 16/2005/07: Amazing Spider Man 2 16/2001/08: TMNT 4 Turtles in Time - 18/2006/08: Cyberpunk 2077 - 19/2012/08: Black OPS 3 - Stoppé aprés 3 mission téllement a chié19/08: Resident Evil 4 HD Project - 20/2021/08: Wonder Boy 3 Dragons Trap - 12/2022/08: TMNT Shredder's Revenge - 16/2024/08: Trek to Yomi - 15/2025/08: X-Men Mutant Apocalypse 18/2030/08: Dark Souls 2 - 16/2002/10: Tetris Effect Connected - 19/2003/10: Super Punch Out - 20/2004/10: Half-Life 1 Black Mesa - 18/2006/10: Punch Out NES - 17/2007/10 Martha Is Dead - Stoppé au millieu car trop CHIANT!14/10: Dark Souls 3 - 17/2016/10: Blair Witch - 13/2025/10: Punch Out Wii - 20/2005/11: Forza Horizon 5 - 18/2022/11: Scorn - 11/2028/11: Control 12/2007/12: Evil West - 15/2010/12: Shenmue 1 - 19/2022/12: Shenmue 2 - 20/2031/12: Bayonetta 3 - 19/20(je met pas les jeux rejoué comme GOW, Evil Within, RE4 etc)Cyberpunk 2077: mon GOTY 2022Watch Dogs 3Dark Souls 2Tetris Effect Connected-South Park 2:-Control:-Watch Dogs 2:-Scorn:-Evil Within 2:- Sifu: en terme d'innovation, on tiens quelque chose la.- Star Wars Battlefront 2 pour son coté hybride TPS/FPS- TMNT Shredder's Revenge: un bon produit comme a l'ancienne. Et vous votre bilan ?Et surtout n'oubliez pas: les JV c'est bien mais pas plus que l'amour de vos proches......Quoi que: