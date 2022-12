En portable

Dock/TV

Emulateur sur PC

Conclusion

ATTENTION: ça contient des minis spoil'Alors les graphismes ne font pas tous ? Ben dans certain cas siPeut être parce que je suis PCiste habitué aux 4K60 mais quand même, il y a une limite...La Mayonetta c'est un peu comme Mbappé:Un grand joueur mais qui aura jamais le ballon d'or car pénalisé par la Ligue1 tout pourri, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire pour un grand joueur a marqué des buts contre des équipes en majorités faibles.Ben la Bayonnaise c'est pareil: un jeu crée et pensé comme comme le 1&2, qui a mit la barre super haut pour nous éblouir mais qui n'en fera rien avec cette rétro Switch en retard sur son tempsPour moi injouable. Pour ceux qui connaissent la série, Bayonetta est ULTRA dynamique sur l'écran, parfois c'est tellement le bordel qu'on y comprend rien, voir limite on voit plus rien^^ Ici rien que le prologue avec la mer et les séquence a travers la ville ne donneront pas les mêmes frissons que sur grand écran.ça va déjà mieux mais a l'aube de 2023, je vous jure que le 720p pique grave les yeux sur une TV 4KDonc on y joue mais avec un gros "dommage".Rien que voir le jeu en 4K c'est comme prendre une GROSSE bouffé d'air. ENFIN ça ressemble a un jeu HD de 2022. Mais bon, rien n'est parfait: parfois quelque crash, des voix décalés pendant certaines cinématiques mais tous est jouable a 98%. Aucun ralentissement pendant les fights super dynamique. Donc j'ai opté définitivement pour Ryujin.SWITCHRYUJINXM'voyez ?- Exclu Switch.- Bayo qui danse souvent pour rien, ça rappelle la blonde tête a claque aux pieds sales du film Once upon a time in Hollywood qui passe son temps a bougé son Q pour rien.- Paris toujours cliché...mais kéki ont les Jap' ou même ricains a imaginés toujours Paris comme en 1900 tout propre??- La moitié des trésors de Rodin qui sert a rien.- Etonnamment, il n'y pas de raccourcis pour les sucettes et donc il faut faire pause parfois en plein combat pour aller dans l'inventaire.- L'après générique...ça va piqué les yeux de beaucoup- Un grand finalmais qui va BEAUCOUP divisé, limite on a peur de voir Bayo 4...- Eblouissant en 4K- Le plus gros défouloir a ce jour- Bonne durée de vie- Loin d'être répétitif, aucun QTE et pourtant le jeu propose un gameplay variés avec des phases a la fois WTF et original.- Viola est attachante malgré son look de merde.- Bestiaire et panoplie très complet.- Beaucoup de référence a d'autres œuvres majeures- Scénario réussi- Le chapitre 14 qui restera dans les anal .....Pardon, annales!(20 si il serait sortie sur next-gen)Bayonetta 3 exclu Switch est juste une aberration, pour clore la trilogie, ça méritait une sortie next-gen. C'est le meilleur Bayonetta et de LOIN et l'un ou LE meilleur BTA de tous les temps. Il a clairement sa place sur le podium 2022. Pour beaucoup il est le GOTY 2022, pour beaucoup d'autres non mais il fait clairement partie des nominés aux cotés d'Elden Ring et God of War 5.