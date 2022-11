MAIS

A fortiori bonsoir,Vous avez des problèmes pour dormir ? Oubliez les somnifères classiques et prenez du Scorn!- Graphismes- L'ambiance et le mystére- Trés court et trés temp mieux- 5 actes: l'acte 1 a 3 sert d'intro...un supplice soporifique, prenez du RedBull parce que persso je c'est pas comment j'ai tenu...- Les puzzles chiants et inutiles- Bestiaires: 4 monstres et 5 si on compte la grosse Josiane de l'acte 4 qui sert juste de décoration- L'histoire, encore un jeu ou le joueur doit faire "preuve d'imagination" alors qu'enfaite c'est juste les créateurs qui n'ont rien branlé pour sortir le jeu au plus viteOn sent bien le jeu bâclé a mort, je dirait même c'est limite une bétaParce que: FPS très classique, aucun dialogue, aucune indication, un gros démerde-toi, 4 gun dont 2 "gros" pour peu de monstres et bien pourri. BON DIEU qu'on s'emmerde a mort... Le jeu misait sur l'ambiance et le mystère mais même ça c'est raté. Je retient que le final mais qui laisse trop de question a se donné mal a la tête. Catégorie: joué et oublié.