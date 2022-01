VOTRE

A fortiori ah que coucou!Bonne année a tous et surtout la santéVoici ma liste des jeux finis en 2021. Année plutôt calme. Avec mon déménagement et autres inconvénients de la vie, c'est moins impressionnant que ma liste 2020 . N'hésitez pas a partagerliste, dire quel sont les "+" et les "-" et surtout quel est votre objectif JV pour 2022Liste01/01: Mafia 1 Remake11/01: Final Fantasy 214/01: Dark Soul 115/01: Mario 64 DS18/01: Aragami20/01: Brutal Doom 123/01: Brutal Doom 225/01: Brutal Doom 6402/02: Doom 305/02: Horizon Zero Dawn19/02: Hitman 2/325/02: Metal Slug 104/03: Doom 201612/03: Doom Eternal23/03: Sonic Heroes17/04: Gears 2 avec mon fils03/05: Lost Planet 313/06: Battlefield 120/08: Days Gone27/08: Outlast 108/09: Alien Infestation11/09: Aliens Fireteam12/09: R-Type Final01/10: Ghost Recon Wildland02/10: R-Type Final 218/10: Alien Isolation21/10: Battlefield 322/10: Asterix 199323/10: Injustuce 221/12: AC Valhalla27/12: Resident Evil 831/12: South Park 1 Le Bâton de la véritéLesLesLes, la fin m'a marqué. Très émouvant., ultra jolie et sympa mais si les "robots" étaient de vrais animaux..., vraiment pour les fans de la saga. Un très bon Alien qui inclus le Space Jockeys en Alien!Avoir la XSX pour faire un lifting a mes jeux 360 et faire un max de RPG.Voila voilaEt vous ? Votre liste ? Vos objectifs JV 2022 ?A fortiori merci immédiatement de votre participationalité