CONCLUSION

Sur PC, le jeu requiert une carte graphique avec le nouveau "Mash Shader" sinon...on l'a limite dans le UK. J'ai une TitanX Pascal 12GB de 2017, j'ai fait tourné les RDR2, Cyberpunk ou encore Starfield en 2160p60 sans problème mais la c'est le désastre!avec les graphismes en LOW et le jeu a ramé quand mêmeBon moi encore, je peut me dire que malgré ma carte monstre, elle reste "vieille" mais la ou c'est scandaleux, même des récentes RTX sont touchés!!En gros, peu importe l'âge de votre carte, soyez sur que votre GPU a le "Mesh shader" sinon vous aurez ce message a chaque lancement:ENFIN bref, malgré les sales conditions, ce jeu...au bon Dieu!!! J'imagine même pas si j'avais pu joué dans des conditions adéquates, c'est dire...c'est partie:parce qu'il a une barbe, signe officiel de "radicalisation" dans notre bô pays.- Graphiquement une boucherie- Du pure psycho horreur- Le scénar (bien que un peu bordélique)- Très bonne durée- Wake en mode John Wick- Saga Afr...Anderson et Casey sont assez charismatiques- Grincement ultra bad ass- Un peu trop de blabla mais ça reste moins pire que du Kojima- l'Antre mental cool mais lourd...lourd....LOURD...- l'absence d'icone d'objectif risque d'énerver a certains moments- les mêmes ennemisJ'ai joué dans de mauvaises conditions a cause du "Mesh Shader" a la con, parfois 720p, parfois 2160p, en graphisme LOW et pourtant...quel claque!! Il y a BG3 en face mais pour moi Alan Wake 2 est le GOTY 2023. Si on doit attendre encore 13 ans pour avoir une suite de cet ampleur, alors soit!