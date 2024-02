- Que c'est BEAU- Gameplay hybride, TPS ou FPS.- L'exploration pompé sur Mass Effect mais réussi.- La variété de la faune tous système confondu.- Les voyages rapides qui compense par le manque de véhicules.- Le Chasseur., ne vous attarder pas plus sinon c'est l'ennui.- Pas de véhicules!! Death Stranding MAIS en moins pire.- Tous les mondes sont plus ou moins identiques.- Le visages des persso...malgré que j'ai joué en 4K60 ultra, ça fait très PS360.- Aucun prota marquant, ni Barrett ou Sarah.- Un scénario lent mais qui devient captivant pour redevenir insignifiant.- Menu bordélique- Un trop plein de customistation souvent inutile.- Le system de poids pompé sur Death Stranding en moins réussi.- Oublié les combats en mode TPS.Tout y est, graphismes, univers, exploration, gameplay etc. et c'est justement ça qui rend le jeu envoûtant. Mais les prota ne sont pas exploités, manque cruel de charisme, aucune identité. Globalement le jeu reste fade mais pas au point de ne pas souhaité un 2. Starfield n'est pas un pétard mouillé, on passe malgré tout un bon moment grâce a son univers.