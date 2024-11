Bien

Pas bien

Conclusion

(si si c'est lui)Ouais ouais, y'a un écureuil magique dans God of War!Il est trés sympa mais bon, concrètement il sert a quoi ?- Kratos toujours badass- Odin moins méchant que Zeus mais plus intelligent et plus vicieux- Le DLC Valhalla uniquement avec Kratos avec des réf du passé- Un Atreus plus intégré a l'histoire et donc moins chiant- Bonne durée, au moins 30h- Finalement c'est bien que la saga "viking" se fini vite- Aucune différence avec GOW4, on dirait un gros DLC/stand alone- Moins sombre et plus "fantastique"- Beaucoup de passages longs et ennuyeux- Les niveaux avec Atreus- A part Thor et Odin, aucun boss marquant- Le Ragnarok: un gros pétard mouillé- La finQuand on lit "Ragnarök" (l'équivalent du jugement dernier dans la mythologie nordique), on s'attend a un putain d'épisode comme le 3 ou l'on va voir le monde sombré etc...bah non! Enfaite c'est juste un mec qui s'appel Ringard le rock, qui a le seum et qui veut "juste" détruire Asgard, mais pas le reste, un petit jugement dernier avec modération, m'voila. Je comprend les critiques virulentes mais objectivement ça reste un bon jeu, même mieux que la 4 mais sortie dans un contexte différent qui rend le jeu moin marquant.