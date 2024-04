Bien

Pas bien

Conclusion

- Graphisme!! Du vrai next-gen, je le met même au dessus de Dead Space Remake. D'ailleurs on parle en ce moment des expressions faciales de Hellblade 2 mais je vous laisse jugé Callisto sur ce point.- L'ennemi un mixte entre The Thing/Je Suis Une Légende/TLOU- Arsenal, ni trop, ni moins et les améliorations simple a l'ancienne.- Du challenge!- Durée correcte.- La "vrai" fin réussi (dans le DLC)- Le Corp-a-corp jouissif mais aurait mérité d'étre plus développé.- Répétitif et manque de "punch", l'ennui peut vite s'installé.- Aucun boss marquant.- Scénario en retrait.- Point par point Dead Space, sauf l'histoire.Il me rappelle le cas Hellblade 1: petit jeu avec une apparence d'un AAA. Sinon la différence avec Dead Space est comme Demons Souls/Dark Soul: juste le titre et l'intrigue. Il ne méritait pas un bashing pareil, ça reste un bon survival-horror, on y passe un bon moment et la vrai fin m'a mit sur le Q.