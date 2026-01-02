accueil
profile
14
Likes
Likers
Who likes this ?
minbox
,
archesstat
,
genraltow
,
nmariodk
,
neckbreaker71
,
minx
,
raph64
,
kurosama
,
leonr4
,
torotoro59
,
pastorius
,
kevinmccallisterrr
,
celebenoit84
,
junaldinho
ouroboros4
articles : 565
565
visites since opening : 1190127
1190127
ouroboros4
> blog
Top 20 Metacritic de ses 5 dernières années
Histoire de se donner une idée
Votre avis ?
posted the 01/02/2026 at 10:26 AM by ouroboros4
ouroboros4
comments (
23
)
cyr
posted
the 01/02/2026 at 10:33 AM
Ça me donne plus envie d'acheter mario wonder, jeux que j'ai pas eu....
Sinon rien de déconnant dans cette liste.
nicolasgourry
posted
the 01/02/2026 at 10:37 AM
On voit que Nintendo et les "indés" sont plus représentés que les autres.
adamjensen
posted
the 01/02/2026 at 10:39 AM
Je retiens :
FF7 Rebirth
Resident Evil 4
Clair Obscur
Metaphor : Refantazio
Astro Bot
Baldur's Gate 3
sonilka
posted
the 01/02/2026 at 10:41 AM
Quand tu lis les avis joueurs qui connaissent les prod Atlus et que tu vois sa moyenne, tu tousses.
Sinon BotW est sorti le 03/03/2017. Chez moi ca ne fait pas 5 ans mais 8 ans et 10 mois.
ouroboros4
posted
the 01/02/2026 at 10:42 AM
sonilka
ils comptent la version Switch 2
51love
posted
the 01/02/2026 at 10:45 AM
Très étonné de voir Blue Prince avec un meta aussi haut, mais mérité pour cette pépite
Comment BotW peut-être dans cette liste ?
Après forcément les mastodontes BG3 et Elden Ring, rien a dire tell les jeux sont carrés, ambitieux, généreux.
Astro puis bananza qui m'ont bien reconcilié avec les jeux de plateforme, vraiment très cools
fan2jeux
posted
the 01/02/2026 at 10:46 AM
En vrai, ce sont tous de pur jeux.
Content de voir split fiction dans ce top.
Il est trop bien split fiction
fan2jeux
posted
the 01/02/2026 at 10:47 AM
Je tente blue prince en ce moment, je m accroche pour l instant
ouroboros4
posted
the 01/02/2026 at 10:47 AM
Breath of the Wild est dans le top 20 car ils comptent la version Switch 2
potion2swag
posted
the 01/02/2026 at 10:48 AM
Il y a quelques anomalies quand meme.
sonilka
posted
the 01/02/2026 at 10:49 AM
ouroboros4
je sais ce qui est ridicule. TotK a aussi une version S2, quitte à forcer, fallait le mettre une seconde fois
nigel
posted
the 01/02/2026 at 10:58 AM
Étonné pour ReFantazio. Je l'ai pas fait mais j'avais lu plusieurs avis un peu mitigé sur le jeu à droite à gauche. Du genre "loin d'être mauvais mais pas un incontournable non plus"
C'est si bien que ça finalement?
shambala93
posted
the 01/02/2026 at 10:59 AM
GOD of war R …
Il mérite pas plus de 13/14
shinz0
posted
the 01/02/2026 at 11:05 AM
nigel
c'est les notes presses donc faut relativiser
jenicris
posted
the 01/02/2026 at 11:22 AM
Quand tu vois Metaphor dans ce top juste MDR
magneto860
posted
the 01/02/2026 at 11:31 AM
GoW Ragnarok à 94 ? Je croyais avoir lu qu'il était ch.ant comparé au précédent ?
mazeofgalious
posted
the 01/02/2026 at 11:42 AM
nigel
J'ai adoré Metaphor ReFantazio, mais ça aurait peut-être été moins le cas si j'avais fait des Persona avant...
Quant aux moyennes Metacritic, je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes, car il y a beaucoup de gens qui surnotent / sous-notent pour équilibrer avec les 0/20 ou 20/20 des gens sans nuance, sans compter les trolls, le review bombing, etc.
burningcrimson
posted
the 01/02/2026 at 11:50 AM
Une aberration ce top
zekk
posted
the 01/02/2026 at 12:35 PM
Metafor
bigsnake
posted
the 01/02/2026 at 12:39 PM
magneto860
Il est meilleur que le précédent.
maxx
posted
the 01/02/2026 at 12:41 PM
Une belle liste. Ca ne veut pas dire que tout le monde va aimer tous les jeux de la liste mais tous ces jeux sont au moins très bons.
shinz0
Je ne sais pas si la note des joueurs est plus légitime vu les campagnes qu'il peut y avoir maintenant... Puis les gens ne savent plus nuancer c'est terrible.
Après les notes restent des notes. Rien de mieux que sont propre avis mais ça donne une idée d'où positionner un jeu. Et une excellente note metacritic c'est quand même que le jeu concerné n'est pas a chier.
En tous cas content pour Mario Wonder. Il est excellent franchement. Je pensais pas que le jeu serait aussi bon. Quel plaisir de ne plus se farcir la saga des New Super Mario Bros. De même pour Astro Bot, quel plaisir ce jeu
shinz0
posted
the 01/02/2026 at 12:50 PM
maxx
pas faux non plus
zekk
posted
the 01/02/2026 at 12:55 PM
bigsnake
non... entre l'histoire et les personnages assez insipide et moins travaillés que pour persona et des donjons sans âmes, sans intérêt et à milles lieux de persona 5 avec des réels problèmes de rythmes et de construction, metafor est bien en dessous d'un persona 5
