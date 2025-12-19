profile
The Elder Scrolls V : Skyrim - Anniversary Edition
all
Le souci de latence The Elder Scrolls V : Skyrim sur NS2 a disparu ?
Hier j'ai fait un article [Digital Foundry] The Elder Scrolls V : Skyrim (NS2)

Il y avait un souci "sérieux" de latence, Bethesda étudiait le problème.
Visiblement, Bethesda a su trouver la solution.

This morning we released an update for The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition players on Nintendo Switch 2, which addresses input latency.
Please be sure to check for updates to ensure the latest one is downloaded.
Ce matin, nous avons publié une mise à jour pour les joueurs de The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary Edition sur Nintendo Switch 2, qui corrige les problèmes d'input lag (latence).
Nous vous invitons à vérifier la présence de mises à jour afin de vous assurer que la dernière est bien installée.
X
    posted the 12/19/2025 at 06:50 PM by nicolasgourry
    comments (11)
    51love posted the 12/19/2025 at 07:00 PM
    Tu m'étonnes... Ils voulaient pas perdre 10 jours de ventes durant cette période.

    Ça devait pas être grand chose à corriger.
    suzukube posted the 12/19/2025 at 07:05 PM
    Super, du coup ceux qui crachaient sur le portage Switch à cause de ça dernièrement vont revenir applaudir ou ils vont raler sur les 60 fps maintenant ?
    wickette posted the 12/19/2025 at 07:09 PM
    suzukube il n’aurait jamais du sortir dans cet état, ils n’ont pas testé ou ils savaient mais s’en fichaient
    burningcrimson posted the 12/19/2025 at 07:46 PM
    wickette t'occupes pas de lui. Il est juste en pleine crise de la quarantaine et en manque d'attention. Il sait très bien que le jeu méritait son bashing. Vendre un jeu comme ça en 2025 (une seconde de latence + 30 fps pour le portage d'un jeu de 2011) faut vraiment avoir une case en moins pour défendre ça. D'ailleurs en parlant de case en moins, c'est pas le mec qui avait déjà quitté le site par 3 fois auparavant ?
    suzukube posted the 12/19/2025 at 07:49 PM
    burningcrimson T'aimes pas mon nouveau costard toi
    nicolasgourry posted the 12/19/2025 at 08:05 PM
    51love suzukube wickette burningcrimson
    Ce que je ne comprends pas, à une époque comme aujourd’hui où il y a des analyses techniques "poussées" accessibles à tous via YouTube, c'est comment tu peux sortir un jeu avec un souci aussi important, surtout quand tu le sais. La première impression reste (sachant que le bouche à oreille va vite) !
    51love posted the 12/19/2025 at 08:09 PM
    nicolasgourry a mon avis ils ont pesé le pour et le contre. Raté le coche de noel ? Sortir le jeu un peu tôt tout en sachant que le soucis principal allait être effacé quelques jours plus tard ?

    Je crois j'aurais fait le même choix a leur place même si oui ça peut paraitre risqué, mais on parle d'un jeu rentabilisé de longue date et qui a fait 90% de son potentiel de chiffre d'affaire donc... Ils s'en foutent un peu.
    hypermario posted the 12/19/2025 at 11:14 PM
    suzukube D'ailleur si tu avait la cartouche, tu peux me confirmer que l'edition digital version switch 1 est 100% gratuite ?
    suzukube posted the 12/20/2025 at 04:41 AM
    hypermario 100% gratuit et en plus j'ai plus besoin de la cartouche je l'ai vendue pour acheter Hades II en physique et me faire applaudir par Gamekyo
    nyseko posted the 12/20/2025 at 07:33 AM
    nicolasgourry Les joueurs qui suivent les analyses techniques poussées ne vont pas acheter le jeu, ils l'ont déjà depuis le temps.

    La sortie de ce jeu vise le grand public qui achète ses jeux en super marché, ils ne voulaient pas louper la période de Noël.
    hypermario posted the 12/20/2025 at 09:05 AM
    suzukube Moi j'ai pas envie de m'en separer de la cartouche
