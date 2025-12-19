Hier j'ai fait un article [Digital Foundry] The Elder Scrolls V : Skyrim (NS2)
Il y avait un souci "sérieux" de latence, Bethesda étudiait le problème.
Visiblement, Bethesda a su trouver la solution.
This morning we released an update for The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition players on Nintendo Switch 2, which addresses input latency.
Please be sure to check for updates to ensure the latest one is downloaded.
Ce matin, nous avons publié une mise à jour pour les joueurs de The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary Edition sur Nintendo Switch 2, qui corrige les problèmes d'input lag (latence).
Nous vous invitons à vérifier la présence de mises à jour afin de vous assurer que la dernière est bien installée.
Ça devait pas être grand chose à corriger.
Ce que je ne comprends pas, à une époque comme aujourd’hui où il y a des analyses techniques "poussées" accessibles à tous via YouTube, c'est comment tu peux sortir un jeu avec un souci aussi important, surtout quand tu le sais. La première impression reste (sachant que le bouche à oreille va vite) !
Je crois j'aurais fait le même choix a leur place même si oui ça peut paraitre risqué, mais on parle d'un jeu rentabilisé de longue date et qui a fait 90% de son potentiel de chiffre d'affaire donc... Ils s'en foutent un peu.
La sortie de ce jeu vise le grand public qui achète ses jeux en super marché, ils ne voulaient pas louper la période de Noël.