The Elder Scrolls V : Skyrim
name : The Elder Scrolls V : Skyrim
platform : PC
editor : Bethesda Softworks
developer : Bethesda Softworks
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 11/11/2011
us release date : 11/11/2011
other versions : Xbox 360 - PlayStation 3
official website : http://www.elderscrolls.com/skyrim/
nicolasgourry
nicolasgourry
articles : 6031
visites since opening : 10258899
nicolasgourry > blog
[Digital Foundry] The Elder Scrolls V : Skyrim (NS2)


-Un problème sérieux a été identifié actuellement ;
Un bug de 90 ms de latence de latence par rapport à la version Switch 1 ;
Bethesda examine actuellement le problème

-Le jeu tourne à 30 images par seconde (FPS)
-Il atteint cet objectif avec un frame pacing (stabilité d'image) régulier ;Cependant, il n'y a pas de support pour le 60 FPS
-Résolution (Mode Docké) : Skyrim tourne en 4K via le DLSS, avec une résolution de base de 1440p
-La densité de la végétation et les distances d'affichage (draw distances) ont été augmentées par rapport à la Switch 1
-La résolution des ombres a été améliorée pour les personnages et le terrain
-Cet effet a été ajouté sous la végétation supplémentaire
-Certaines textures ont été améliorées, bien que de nombreux éléments environnementaux soient identiques à ceux de la Switch 1
-Ajout de la profondeur de champ, du flou de mouvement, de l'éclairage volumétrique et de reflets (screen space reflections) sur les surfaces d'eau
-Des reflets anormaux et une teinte bleue étrange sur les arbres ont été constatés sur la version Switch 2
-Mode Portable : Tous les paramètres visuels sont conservés en mode nomade
-Résolution (Mode Portable) : Le jeu affiche un rendu natif de 1080p
-Les visuels de la Switch 2 sont proches de ceux de la PS5, mais avec un taux de rafraîchissement et une latence inférieurs
-Les temps de chargement sont nettement plus rapides sur Switch 2 que sur Switch 1.

NintendoEverything
https://www.youtube.com/watch?v=jlTAhaMVt3g
    posted the 12/18/2025 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (10)
    jacquescechirac posted the 12/18/2025 at 06:02 PM
    C'est une version switch 2 du jeu ou la version switch qui tourne sur switch 2?
    suzukube posted the 12/18/2025 at 06:02 PM
    La différence avec la version PS5 n'est que la fréquence d'images ?
    senseisama posted the 12/18/2025 at 06:23 PM
    La pire console pour le portage pour le moment
    hypermario posted the 12/18/2025 at 06:29 PM
    Et le 53 Go ca les genes pas ? Star wars c'est 20 Go..
    nicolasgourry posted the 12/18/2025 at 06:35 PM
    senseisama
    Ce n'est pas la console le souci.
    Le problème principal c'est la latence, ça vient de Bethesda, ils l'ont reconnu eux-mêmes. C'est expliqué à 4'34'' dans la vidéo.
    https://www.youtube.com/watch?v=jlTAhaMVt3g&t=274s
    senseisama posted the 12/18/2025 at 06:37 PM
    nicolasgourry je parle en général. Tomb raider 2013 par exemple. Tout les portages sont TOUS médiocre
    roivas posted the 12/18/2025 at 06:38 PM
    honnêtement il manque juste le 60 fps pour que cette version Switch 2 soit ok.
    5120x2880 posted the 12/18/2025 at 06:49 PM
    Même sur PS5 elle est folle la latence
    cyr posted the 12/18/2025 at 07:04 PM
    senseisama star wars outlaw sur switch2, c'est un miracle.

    Il y aura des patch. Tu prends cyberpunk a sont lancement, c'était une purge. Obliger de rembourser.

    Mais oui, faudrait qu'ils teste un peu plus avant de sortie leur jeux sur switch2....
    suzukube posted the 12/18/2025 at 07:22 PM
    senseisama Cyberpunk 2077, Star Wars Outlaws et Assassin's Creed Shadows te font coucou
