-Un problème sérieux a été identifié actuellement ;
Un bug de 90 ms de latence de latence par rapport à la version Switch 1 ;
Bethesda examine actuellement le problème
-Le jeu tourne à 30 images par seconde (FPS)
-Il atteint cet objectif avec un frame pacing (stabilité d'image) régulier ;Cependant, il n'y a pas de support pour le 60 FPS
-Résolution (Mode Docké) : Skyrim tourne en 4K via le DLSS, avec une résolution de base de 1440p
-La densité de la végétation et les distances d'affichage (draw distances) ont été augmentées par rapport à la Switch 1
-La résolution des ombres a été améliorée pour les personnages et le terrain
-Cet effet a été ajouté sous la végétation supplémentaire
-Certaines textures ont été améliorées, bien que de nombreux éléments environnementaux soient identiques à ceux de la Switch 1
-Ajout de la profondeur de champ, du flou de mouvement, de l'éclairage volumétrique et de reflets (screen space reflections) sur les surfaces d'eau
-Des reflets anormaux et une teinte bleue étrange sur les arbres ont été constatés sur la version Switch 2
-Mode Portable : Tous les paramètres visuels sont conservés en mode nomade
-Résolution (Mode Portable) : Le jeu affiche un rendu natif de 1080p
-Les visuels de la Switch 2 sont proches de ceux de la PS5, mais avec un taux de rafraîchissement et une latence inférieurs
-Les temps de chargement sont nettement plus rapides sur Switch 2 que sur Switch 1.
NintendoEverything
Ce n'est pas la console le souci.
Le problème principal c'est la latence, ça vient de Bethesda, ils l'ont reconnu eux-mêmes. C'est expliqué à 4'34'' dans la vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=jlTAhaMVt3g&t=274s
Il y aura des patch. Tu prends cyberpunk a sont lancement, c'était une purge. Obliger de rembourser.
Mais oui, faudrait qu'ils teste un peu plus avant de sortie leur jeux sur switch2....