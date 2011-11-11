NintendoEverything

-Un problème sérieux a été identifié actuellement ;Un bug de 90 ms de latence de latence par rapport à la version Switch 1 ;Bethesda examine actuellement le problème-Le jeu tourne à 30 images par seconde (FPS)-Il atteint cet objectif avec un frame pacing (stabilité d'image) régulier ;Cependant, il n'y a pas de support pour le 60 FPS-Résolution (Mode Docké) : Skyrim tourne en 4K via le DLSS, avec une résolution de base de 1440p-La densité de la végétation et les distances d'affichage (draw distances) ont été augmentées par rapport à la Switch 1-La résolution des ombres a été améliorée pour les personnages et le terrain-Cet effet a été ajouté sous la végétation supplémentaire-Certaines textures ont été améliorées, bien que de nombreux éléments environnementaux soient identiques à ceux de la Switch 1-Ajout de la profondeur de champ, du flou de mouvement, de l'éclairage volumétrique et de reflets (screen space reflections) sur les surfaces d'eau-Des reflets anormaux et une teinte bleue étrange sur les arbres ont été constatés sur la version Switch 2-Mode Portable : Tous les paramètres visuels sont conservés en mode nomade-Résolution (Mode Portable) : Le jeu affiche un rendu natif de 1080p-Les visuels de la Switch 2 sont proches de ceux de la PS5, mais avec un taux de rafraîchissement et une latence inférieurs-Les temps de chargement sont nettement plus rapides sur Switch 2 que sur Switch 1.