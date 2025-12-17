Des rapports récents affirment que Nvidia a l'intention de réduire sa capacité de production de GPU GeForce RTX série 50 au cours du premier semestre 2026. Ces réductions seraient dues à une pénurie de mémoire, non seulement de GDDR7, mais de tous les types de mémoire.



30 à 40 % de la production de GPU GeForce de Nvidia pourrait être supprimée. Cela signifie que Nvidia ne peut pas obtenir suffisamment de mémoire GDDR7 pour produire des GPU à son rythme actuel. Cela signifie également que Nvidia s'attend à une baisse significative des ventes de GPU en 2026, peut-être en raison de la hausse des coûts des mémoires NAND et DRAM et de leur impact sur les prix des PC.



Il convient de noter qu'il n'est fait aucune mention des GPU non GeForce RTX PRO. Si l'approvisionnement en mémoire GDDR7 est effectivement limité, Nvidia pourrait allouer ses stocks de mémoire limités à sa gamme de GPU RTX PRO, plus rentable, au détriment de sa gamme GeForce.