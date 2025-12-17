Des rapports récents affirment que Nvidia a l'intention de réduire sa capacité de production de GPU GeForce RTX série 50 au cours du premier semestre 2026. Ces réductions seraient dues à une pénurie de mémoire, non seulement de GDDR7, mais de tous les types de mémoire.
30 à 40 % de la production de GPU GeForce de Nvidia pourrait être supprimée. Cela signifie que Nvidia ne peut pas obtenir suffisamment de mémoire GDDR7 pour produire des GPU à son rythme actuel. Cela signifie également que Nvidia s'attend à une baisse significative des ventes de GPU en 2026, peut-être en raison de la hausse des coûts des mémoires NAND et DRAM et de leur impact sur les prix des PC.
Il convient de noter qu'il n'est fait aucune mention des GPU non GeForce RTX PRO. Si l'approvisionnement en mémoire GDDR7 est effectivement limité, Nvidia pourrait allouer ses stocks de mémoire limités à sa gamme de GPU RTX PRO, plus rentable, au détriment de sa gamme GeForce.
posted the 12/17/2025 at 01:04 PM by jenicris
ca va être compliqué l'année prochaine et peut être même celle d'après.
Nintendo doit être en stress, entre les droits de douanes incertains et qui augmentent, les soucis de mémoire alors qu'ils ont besoin de produire une quantité folle de console pour leur business sur cette génération...
J'espère pour eux que ça sera pas la même merde que pour les autres constructeurs , période COVID, qui ont vécu une belle période compliquée au plus mauvais moment, au launch.
jenicris je crois tu t'es acheté un laptop cette année non? C'était quoi ton GPU déjà? 4070 non? C'était un plutôt bon timing on dirait
Affaire à suivre.
Quand c'est un nouveau produit... Pas certains qu'ils puissent gérer aussi bien une crise des composants au début de cycle de la S2, si elle devait continuer sur le long terme.