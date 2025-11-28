profile
Metroid Prime 4 Beyond
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
guiguif
guiguif
guiguif > blog
Metroid Prime 4: Le mode Hard sera à débloquer


Vous voulez direct du challenge ? Et bah non il faudra finir une première fois Metroid Prime 4 en mode facile ou normal pour débloquer le mode Hard.

Le mode Facile réduit la santé des ennemis et les dégâts qu'ils subissent, ce qui en fait un mode recommandé pour les nouveaux joueurs ou ceux qui souhaitent une progression plus aisée.
Le mode Normal est quant à lui conseillé aux fans de longue date ou à ceux qui recherchent une expérience plus exigeante.
https://noisypixel.net/metroid-prime-4-beyond-difficulty-modes-casual-normal-hard/
    posted the 11/28/2025 at 04:17 PM by guiguif
    ravyxxs posted the 11/28/2025 at 04:26 PM
    C'est dingue ça, de nos jours on débloque plus des persos, des niveaux inédit,etc. Maintenant, vu que les devs ne veulent pas qu'on finisse leur jeu UNE FOIS mais DEUX voir plus, bah les niveaux de challenge, sont soit en NG+, en DLC ou une fois le jeu fini.

    Merveilleux le jeu vidéo de nos jours, un vrai fuck au public.
