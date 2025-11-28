Vous voulez direct du challenge ? Et bah non il faudra finir une première fois Metroid Prime 4 en mode facile ou normal pour débloquer le mode Hard.Le mode Facile réduit la santé des ennemis et les dégâts qu'ils subissent, ce qui en fait un mode recommandé pour les nouveaux joueurs ou ceux qui souhaitent une progression plus aisée.Le mode Normal est quant à lui conseillé aux fans de longue date ou à ceux qui recherchent une expérience plus exigeante.