name : Tomb Raider
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Crystal Dynamics
genre : action-aventure
other versions : Xbox 360 - PlayStation 3
nicolasgourry
nicolasgourry
[Digital Foundry] Tomb Raider : D.E Switch/NS2VSPS3/PS4


Des concessions techniques ont été faites par rapport à la version PS4, et même par rapport à la version originale sur PS3.
Les textures sont améliorées par rapport à la version PS3. De plus, la disposition de la végétation dans la jungle est retravaillée et la colorimétrie ajustée.
La résolution est de 1920x1080p lorsque la Switch 2 est en mode salon.
Il n'y a ni mise à l'échelle dynamique, ni anti-aliasing temporel.
La couverture des ombres est réduite sur Switch 2 par rapport à la PS4. L'occlusion ambiante, l'ombrage autour de la végétation, sous les arbres et sur le modèle de personnage de Lara sont également réduits.
La densité de la végétation est également diminuée et la qualité des ombres utilise un préréglage inférieur.
L'effet de cheveux TressFX (ou Tres effect) a été supprimé. La profondeur de champ pour les cinématiques est réduite, tout comme la qualité de la géométrie.
L'effet de pluie sur l'écran et les éclaboussures sur les plantes, présents dans la version PS3, sont absents sur Switch 2 (et également sur PS4).
La version PS3 présente une meilleure couverture des ombres à certains endroits, ainsi qu'une qualité de géométrie plus élevée.
La Switch 2 a de meilleures textures que la PS3.
La version Switch 2 de Tomb Raider : Definitive Edition affiche un framerate de 60 FPS, avec de très rares baisses autour de 50 FPS lors des cinématiques au camp.
La version Switch 2 représente une amélioration en termes de performance par rapport à la PS4.
La version Switch 1 fonctionne à 30 FPS.
La résolution pour la Switch 1 est comprise entre 864p et 900p.
Les textures, les effets, la géométrie et la densité de la végétation sont identiques sur les versions Switch 1 et Switch 2.
On note cependant une baisse supplémentaire de la qualité des ombres sur Switch 1 par rapport à Switch 2.
Il existe également de légères différences dans la portée du niveau de détail (LOD) de la végétation sur Switch 1.
La version Switch 1 subit plus de chutes de framerate que la version Switch 2.

NintendoEverything
https://www.youtube.com/watch?v=2_9EQ02fVA8
    posted the 11/26/2025 at 05:00 PM by nicolasgourry
    comments (15)
    djfab posted the 11/26/2025 at 05:07 PM
    TRDE, tout le connait TRDE bien-sur !!
    nicolasgourry posted the 11/26/2025 at 05:11 PM
    djfab C'est pour une publication. Je ne peux pas dépasser un certain nombre de signes (caractères), c'est pour cela que j'ai modifié après, car je peux le faire à ce moment-là, tout simplement.
    jaybo posted the 11/26/2025 at 05:13 PM
    Jamais joué à ce jeu. C'est bien ?
    rogeraf posted the 11/26/2025 at 05:18 PM
    Encore un truc sorti juste pour faire de l'argent. Les Rats.
    suzukube posted the 11/26/2025 at 05:22 PM
    jaybo J'aime bien j'y joue sur Switch 2 là mais je l'avais fait sur mon PC y'a longtemps. A 16 balles franchement c'est kiffant. Et j'sais pas pkoi en 4K sur mon écran OLED c'est super propre mais mon écran il a un upscale je pense c'est pas possible y'a pas un pet d'aliasing j'comprends pas.
    djfab posted the 11/26/2025 at 05:24 PM
    Nicolasgourry : ça marche Parce que certains sont les spécialistes pour mettre que les initiales que seuls eux comprennent !
    nicolasgourry posted the 11/26/2025 at 05:26 PM
    djfab pas de soucis, je comprends ^^
    djfab posted the 11/26/2025 at 05:27 PM
    Jaybo : il était très bon à l'époque, il a du un peu vieillir...
    rogeraf posted the 11/26/2025 at 05:34 PM
    djfab Il reste tres beau, en version PC Nvidia 3D avec lunettes 3D
    lz posted the 11/26/2025 at 05:42 PM
    Ce passage résume à lui seul l'article : "Les textures, les effets, la géométrie et la densité de la végétation sont identiques sur les versions Switch 1 et Switch 2"

    C'est dire si ce portage n'exploite qu'à la marge les capacités de la S2
    51love posted the 11/26/2025 at 05:56 PM
    Ils ont mis tout l'ambition du monde sur ce projet, c'est dire à quel point ils estiment pouvoir en vendre
    darkwii posted the 11/26/2025 at 06:01 PM
    Il se sont pas fait chier pour la version Switch 2
    giru posted the 11/26/2025 at 06:03 PM
    J’y ai joué un peu sur Switch 2, pas besoin de Digital Foundry pour voir que c’est un portage vite fait mal fait. C’est dommage d’avoir d’abord porté le jeu sur Switch 1 pour ensuite l’améliorer légèrement sur Switch 2.

    J’espère qu’ils feront plus d’effort pour les prochains, par exemple en laissant de côté la Switch 1.
    wickette posted the 11/26/2025 at 06:06 PM
    Aspyr quoi

    darkwii Même pas de DLSS alors que c'est très clairement LA techno qui fait que la Switch 2 peut parfois se comparer à une PS4/xbox series S
    ouroboros4 posted the 11/26/2025 at 06:11 PM
