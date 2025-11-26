NintendoEverything

Des concessions techniques ont été faites par rapport à la version PS4, et même par rapport à la version originale sur PS3.Les textures sont améliorées par rapport à la version PS3. De plus, la disposition de la végétation dans la jungle est retravaillée et la colorimétrie ajustée.La résolution est de 1920x1080p lorsque la Switch 2 est en mode salon.Il n'y a ni mise à l'échelle dynamique, ni anti-aliasing temporel.La couverture des ombres est réduite sur Switch 2 par rapport à la PS4. L'occlusion ambiante, l'ombrage autour de la végétation, sous les arbres et sur le modèle de personnage de Lara sont également réduits.La densité de la végétation est également diminuée et la qualité des ombres utilise un préréglage inférieur.L'effet de cheveux TressFX (ou Tres effect) a été supprimé. La profondeur de champ pour les cinématiques est réduite, tout comme la qualité de la géométrie.L'effet de pluie sur l'écran et les éclaboussures sur les plantes, présents dans la version PS3, sont absents sur Switch 2 (et également sur PS4).La version PS3 présente une meilleure couverture des ombres à certains endroits, ainsi qu'une qualité de géométrie plus élevée.La Switch 2 a de meilleures textures que la PS3.La version Switch 2 de Tomb Raider : Definitive Edition affiche un framerate de 60 FPS, avec de très rares baisses autour de 50 FPS lors des cinématiques au camp.La version Switch 2 représente une amélioration en termes de performance par rapport à la PS4.La version Switch 1 fonctionne à 30 FPS.La résolution pour la Switch 1 est comprise entre 864p et 900p.Les textures, les effets, la géométrie et la densité de la végétation sont identiques sur les versions Switch 1 et Switch 2.On note cependant une baisse supplémentaire de la qualité des ombres sur Switch 1 par rapport à Switch 2.Il existe également de légères différences dans la portée du niveau de détail (LOD) de la végétation sur Switch 1.La version Switch 1 subit plus de chutes de framerate que la version Switch 2.