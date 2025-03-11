profile
Le lead combat designer de God of War III est de retour chez Santa Monica Studio
Adam Puhl (créateur des boss Poséidon et Hercule), ancien lead combat designer chez Bluepoint et Santa Monica, est de retour chez Santa Monica Studio

Il était également lead combat designer de God of War III et God of War: Ghost of Sparta
Et designer des combats de God of War 2

https://www.mobygames.com/person/73058/adam-puhl/

Sûrement pour le prochain God of War.
https://www.resetera.com/threads/playstation-studios-ot48-has-ot48-been-hijacked-by-ot47-ot46-and-ot45-to-the-detriment-of-48-ots-of-history.1329010/page-41#post-147182272
    posted the 11/03/2025 at 11:55 AM by jenicris
    comments (15)
    aozora78 posted the 11/03/2025 at 12:26 PM
    Très curieux de voir qu'elle direction ils vont prendre maintenant. Je trouve que les combats de Ragnarok sont les meilleurs de la série dans les possibilités vicérales et badass des combos, il faut juste bien penser les level-design autour. Perso les combats contre les ennemis de base dans les premiers GOW étaient vraiment naze et répétitifs, avec cette impression de tapper dans du beurre, les boss c'était le point fort.

    Des boss et puzzles aussi bon que la trilogie en Grèce, un système de combat comme pour Ragnarok pour les ennemis commun, pas des zones annexes osef qui sont très vides avec uniquement du loot... que les milliers de coffres et loot dégagent, qu'il y ai une exploration et un monde plus proche d'un ocarina of time, qu'il n'y ai plus de foutu PNJ qui te disent quoi faire, des moments plus calmes et contemplatifs sans dialogue. Et globalement, moins de personnages et de meilleur développement pour ceux présents.
    adamjensen posted the 11/03/2025 at 12:30 PM
    Espérons qu'ils redonnent un Vrai Gameplay à la licence comme à l'époque des 3 premiers.
    En tout cas, ce type avait fait de l’excellent travail.
    nyseko posted the 11/03/2025 at 12:30 PM
    Il a fait 9 ans chez Blizzard entre temps surtout.
    kakazu posted the 11/03/2025 at 12:58 PM
    adamjensen Le style de l'époque était vraiment bien je serai pas contre un retour à ce style
    icebergbrulant posted the 11/03/2025 at 01:08 PM
    Recrue de qualité

    nyseko Le pauvre Adam Puhl a souffert chez Blizzard

    Peu de gens le savent mais il faisait un froid du "diable" dans les locaux, heureusement qu’il portait un Puhl bien chaud !
    adamjensen posted the 11/03/2025 at 01:41 PM
    kakazu
    Grave.
    thelastone posted the 11/03/2025 at 01:43 PM
    Merci c'est devenu mou sans lui
    gasmok2 posted the 11/03/2025 at 01:45 PM
    adamjensen kakazu

    mais tellement
    kaiserstark posted the 11/03/2025 at 02:14 PM
    Il y a eu six jeu dans l'ancien style de God of War, on en a fait le tour je pense que c'est mieux qu'ils continuent à faire évoluer la franchise dans d'autres directions car c'est plus intéressant que de simplement refaire ce qui à était déjà fait dans le passé.

    Vu ce qu'adit Tom Henderson, le prochain God of War a de grandes chances de se dérouler en Egypte donc ça sera probablement un autre soft-reboot.
    jenicris posted the 11/03/2025 at 02:19 PM
    kaiserstark rien que pour les boss spectaculaires son retour est top
    adamjensen posted the 11/03/2025 at 02:21 PM
    gasmok2
    fan2jeux posted the 11/03/2025 at 02:32 PM
    Donc on peut attendre encore 5ans minimum
    akinen posted the 11/03/2025 at 03:02 PM
    Visiblement bcp oublient les retours unanimes sur God of war Ascension et sa formule vieillissante qui ne parlait plus à grand monde.

    Si GOW PS4 est ce qu’il est, c’est parce qu’ils ont voulu faire du neuf.

    C’est la même problématique qui a transformé RE en RE4 et qui est appliquée aux remakes de RE.

    God of war était un beat’em’all d’une autre époque et d’ailleurs, il me semble qu’il n’y a tjrs pas eu d’héritier à la formule depuis (à part les clones de l’époque comme dante’s inferno).

    Et j’ai fais les 3 premiers à 100% (donc platine sur PS3 et j’ai royalement ignoré l’ascension. J’suis malgré tout un giga fan de la licence (les deux derniers fait 3 fois chacun).

    Ils peuvent dynamiser le jeu sans revenir â une caméra statique. Si ça se trouve, le gow rogue like en rumeur sera sûrement un jeu en caméra fixe.
    jenicris posted the 11/03/2025 at 03:25 PM
    akinen Ascension était mauvais a sa sortie. Pas du tout amusant.
    Alors que le 3 est encore génial aujourd'hui
    akinen posted the 11/03/2025 at 03:51 PM
    jenicris tu prêches un convertis. Bien que je préfère le 2, le 3 était excellents.
