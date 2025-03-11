Adam Puhl (créateur des boss Poséidon et Hercule), ancien lead combat designer chez Bluepoint et Santa Monica, est de retour chez Santa Monica Studio
Il était également lead combat designer de God of War III et God of War: Ghost of Sparta
Et designer des combats de God of War 2
https://www.mobygames.com/person/73058/adam-puhl/
Sûrement pour le prochain God of War.
Des boss et puzzles aussi bon que la trilogie en Grèce, un système de combat comme pour Ragnarok pour les ennemis commun, pas des zones annexes osef qui sont très vides avec uniquement du loot... que les milliers de coffres et loot dégagent, qu'il y ai une exploration et un monde plus proche d'un ocarina of time, qu'il n'y ai plus de foutu PNJ qui te disent quoi faire, des moments plus calmes et contemplatifs sans dialogue. Et globalement, moins de personnages et de meilleur développement pour ceux présents.
En tout cas, ce type avait fait de l’excellent travail.
nyseko Le pauvre Adam Puhl a souffert chez Blizzard
Peu de gens le savent mais il faisait un froid du "diable" dans les locaux, heureusement qu’il portait un Puhl bien chaud !
Grave.
mais tellement
Vu ce qu'adit Tom Henderson, le prochain God of War a de grandes chances de se dérouler en Egypte donc ça sera probablement un autre soft-reboot.
Si GOW PS4 est ce qu’il est, c’est parce qu’ils ont voulu faire du neuf.
C’est la même problématique qui a transformé RE en RE4 et qui est appliquée aux remakes de RE.
God of war était un beat’em’all d’une autre époque et d’ailleurs, il me semble qu’il n’y a tjrs pas eu d’héritier à la formule depuis (à part les clones de l’époque comme dante’s inferno).
Et j’ai fais les 3 premiers à 100% (donc platine sur PS3 et j’ai royalement ignoré l’ascension. J’suis malgré tout un giga fan de la licence (les deux derniers fait 3 fois chacun).
Ils peuvent dynamiser le jeu sans revenir â une caméra statique. Si ça se trouve, le gow rogue like en rumeur sera sûrement un jeu en caméra fixe.
Alors que le 3 est encore génial aujourd'hui