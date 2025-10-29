profile
Onimusha 2 Remaster
name : Onimusha 2 Remaster
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Onimusha 2 Remastered en boite en 2026
Chez Limited Run Games.

    2
    Likes
    Who likes this ?
    bogsnake, darksector
    posted the 10/29/2025 at 05:01 PM by guiguif
    comments (14)
    edgar posted the 10/29/2025 at 05:10 PM
    Le meilleur de la série.
    masharu posted the 10/29/2025 at 05:21 PM
    edgar Censuré.
    darksector posted the 10/29/2025 at 05:21 PM
    Une version boîte sur Xbox !?
    marcelpatulacci posted the 10/29/2025 at 05:33 PM
    masharu faut s'habitué...au début ça me faisait chié, maintenant je me dit: "bon c'paaas trop grave non plus"
    masharu posted the 10/29/2025 at 05:37 PM
    marcelpatulacci J'essaierais de trouver l'original si je m'y intéresse un jour. Simple.
    akinen posted the 10/29/2025 at 05:40 PM
    Bizarre, le 1 a une scène à la limite du hentai avec le boss de l’abeille et Kaeda à la moitié du corps à l’air
    tokito posted the 10/29/2025 at 05:42 PM
    Dommage d’avoir fait cette censure puritaine,

    Ce sera sans moi, je ne veux pas encourager ces pratiques scandaleuses
    marcelpatulacci posted the 10/29/2025 at 05:54 PM
    masharu ISO PS2 + émulateur (options de lifting, texture, windscreen etc.) = Remaster.
    momotaros posted the 10/29/2025 at 06:03 PM
    Je suis content que ça sorte mais c'est quand même une sacrée honte qu'un éditeur comme Capcom nous fasse ça. J'espère qu'il y aura une version boite en jap, super deluxe games font aussi de trés belles éditions.

    Même les petits indés, réussissent à sortir en boite certains de leurs jeux, pourquoi ces fumiers nous font ça ?
    5120x2880 posted the 10/29/2025 at 06:12 PM
    masharu marcelpatulacci Moddé + quand même mieux que l'émulation.
    edgar posted the 10/29/2025 at 06:28 PM
    masharu Ça va c’est léger, donc ça me dérange pas plus que ça.
    grundbeld posted the 10/29/2025 at 06:35 PM
    Limited Run, cette mafia.

    Autant me rouler à poil dans les orties.
    losz posted the 10/29/2025 at 06:46 PM
    grundbeld Pourquoi ?

    Sinon la censure c'est sur un costume qui ressemble à rien de base, donc je vois pas le soucis.
    waurius59 posted the 10/29/2025 at 07:01 PM
    Cool ^^
