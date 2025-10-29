accueil
Onimusha 2 Remaster
platform :
PC
editor :
Capcom
developer :
Capcom
genre :
action
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
-
Switch
rahxephon1
,
tvirus
,
escobar
,
yui
,
liquidus
,
turkishboy03
,
greil93
,
xxxxxxxxxxxxxxxx
,
tourte
,
bibi300
,
bladagun
,
shampix
,
hayatevibritania
,
voxen
,
sboubi
,
eldren
,
artemis
,
sangokan
,
lt93
,
metasonic
,
yuri
,
svenzo
,
sephiroth07
,
stiltzkin
,
yoshitsune
,
fullbuster
,
estellise
,
carmichael
,
mickurt
,
kensama
,
dragonkevin
,
strifedcloud
,
jeanouillz
,
megaman
,
papysnake
,
licran
,
fantacitron
,
xerxes
,
glados
,
vargas18
,
neokiller
,
lordkupo
,
idd
,
lightjack
,
binou87
,
square
,
ootaniisensei
,
ryosaeba93
,
i8
,
minx
,
hatefield
,
shanks
,
layem
,
yagate
,
loudiyi
,
guirlik
,
sokarius
,
jwolf
,
leykel
,
kenren
,
valien
,
achille
,
yukilin
,
darksephiroth
,
eyrtz
,
lucrate
,
traveller
,
diablass59
,
krjc
,
boyd
,
momotaros
,
rosewood
,
denim
,
gunotak
,
akd
,
soulshunt
,
supatony
,
minbox
,
trafalgar
,
dx93
,
calishnikov
,
badaboumisback
,
linkiorra
,
gantzeur
,
darkparadize
,
playstation2008
,
snakeorliquid
,
lanni
,
goldmen33
,
e3payne
,
drakeramore
,
tuni30
,
asus
,
dragoon
,
chester
,
evilboss
,
kyogamer
,
chronokami
,
yka
,
zanpa
,
cuthbert
,
arngrim
,
patate
,
kisukesan
,
t800
,
furtifdor
,
stardustx
,
ichigoo
,
darkyx
,
x1x2
,
murasamune
,
shinz0
,
sphinx
,
leonr4
,
omegarugal
,
docteurdeggman
,
darkulqui
,
milo42
,
mugimando
,
marcellojolimitaine
,
fortep
,
opthomas
,
rbz
,
xell
,
ninja17
,
zekk
,
shiranui
,
iglooo
,
nekonoctis
,
suzukube
,
link80
,
testament
,
kabuki
,
amassous
,
gat
,
bliss02
,
sebalt
,
seriously
,
gattsuborne
,
jozen15
,
supasaiyajin
,
sonilka
,
niveforever
,
neckbreaker71
,
kuroni
,
roxloud
,
misterpixel
,
rayzorx09
,
zakovu
,
raph64
,
topmmorpg
,
biboy
,
biboys
,
ushiro
,
sujetdelta
,
fandenutella
,
awamy02
,
torotoro59
,
arjunakhan
,
gunhedtv
,
aliance
,
icebergbrulant
,
plolely
,
receiversms
,
trichejeux
,
giusnake
,
kr16
,
phase1
,
gunstarred
,
kujotaro
,
odifododifsodiss
,
xp2100
,
kurosama
,
yanssou
,
colibrie
,
esets
,
onsentapedequijesuis
,
xylander
,
gauffreman
,
jasnah
,
wutai
,
almightybhunivelze
guiguif
Jeu Fini
Dossiers
Onimusha 2 Remastered en boite en 2026
Chez Limited Run Games.
tags :
2
Likes
Who likes this ?
bogsnake
,
darksector
posted the 10/29/2025 at 05:01 PM by
guiguif
comments (
14
)
edgar
posted
the 10/29/2025 at 05:10 PM
Le meilleur de la série.
masharu
posted
the 10/29/2025 at 05:21 PM
edgar
Censuré.
darksector
posted
the 10/29/2025 at 05:21 PM
Une version boîte sur Xbox !?
marcelpatulacci
posted
the 10/29/2025 at 05:33 PM
masharu
faut s'habitué...au début ça me faisait chié, maintenant je me dit: "bon c'paaas trop grave non plus"
masharu
posted
the 10/29/2025 at 05:37 PM
marcelpatulacci
J'essaierais de trouver l'original si je m'y intéresse un jour. Simple.
akinen
posted
the 10/29/2025 at 05:40 PM
Bizarre, le 1 a une scène à la limite du hentai avec le boss de l'abeille et Kaeda à la moitié du corps à l'air
tokito
posted
the 10/29/2025 at 05:42 PM
Dommage d'avoir fait cette censure puritaine,
Ce sera sans moi, je ne veux pas encourager ces pratiques scandaleuses
marcelpatulacci
posted
the 10/29/2025 at 05:54 PM
masharu
ISO PS2 + émulateur (options de lifting, texture, windscreen etc.) = Remaster.
momotaros
posted
the 10/29/2025 at 06:03 PM
Je suis content que ça sorte mais c'est quand même une sacrée honte qu'un éditeur comme Capcom nous fasse ça. J'espère qu'il y aura une version boite en jap, super deluxe games font aussi de trés belles éditions.
Même les petits indés, réussissent à sortir en boite certains de leurs jeux, pourquoi ces fumiers nous font ça ?
5120x2880
posted
the 10/29/2025 at 06:12 PM
masharu
marcelpatulacci
Moddé
+ quand même mieux que l'émulation.
edgar
posted
the 10/29/2025 at 06:28 PM
masharu
Ça va c'est léger, donc ça me dérange pas plus que ça.
grundbeld
posted
the 10/29/2025 at 06:35 PM
Limited Run, cette mafia.
Autant me rouler à poil dans les orties.
losz
posted
the 10/29/2025 at 06:46 PM
grundbeld
Pourquoi ?
Sinon la censure c'est sur un costume qui ressemble à rien de base, donc je vois pas le soucis.
waurius59
posted
the 10/29/2025 at 07:01 PM
Cool ^^
