Je tente une dernière fois ici avant de lâcher l'affaire...

J'essaye de vendre une switch Oled picofly avec sa SD de 512Go que j'ai récupéré par hasard et dont j'ai jamais utilisé les fonctions "dark", je suis pas un pirate du tout. Tout est à faire donc ! (Elle peut booter sur Hekate et puis voilà)

Elle est en superbe état générale (pas de traces, pas d'usure, les Joy Con sont comme neufs), avec la boite et tous les accessoires dont une pochette SAUF une petite trace de 2mm sur la vitre dans un coin de l'écran (quasi hors de l'image). Photos sur demande.

J'en veux 200€ prix ferme avec un paiement sécurisé genre leboncoin etc...

Merci d'avance pour vos questions en MP!

J'ai déjà expliqué l'histoire et pk je la vends dans un post plus bas.

-Promis je reposterai plus après-