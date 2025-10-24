profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
seb84
3
Likes
Likers
seb84
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 109
visites since opening : 170324
seb84 > blog
Vends Switch Oled Picofly -suite-
Je tente une dernière fois ici avant de lâcher l'affaire...
J'essaye de vendre une switch Oled picofly avec sa SD de 512Go que j'ai récupéré par hasard et dont j'ai jamais utilisé les fonctions "dark", je suis pas un pirate du tout. Tout est à faire donc ! (Elle peut booter sur Hekate et puis voilà)
Elle est en superbe état générale (pas de traces, pas d'usure, les Joy Con sont comme neufs), avec la boite et tous les accessoires dont une pochette SAUF une petite trace de 2mm sur la vitre dans un coin de l'écran (quasi hors de l'image). Photos sur demande.
J'en veux 200€ prix ferme avec un paiement sécurisé genre leboncoin etc...
Merci d'avance pour vos questions en MP!
J'ai déjà expliqué l'histoire et pk je la vends dans un post plus bas.
-Promis je reposterai plus après-
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/24/2025 at 05:53 PM by seb84
    comments (1)
    ksmworld59 posted the 10/24/2025 at 06:36 PM
    Message envoyé
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo