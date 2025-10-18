Bon, j'ai bricolé un peu pour installer la nouvelle interface xbox fullscreen experience sur mon SD, et voici quelques feedbacks :Le good :Look & Feel : L'interface est plutôt jolie et super fluide. Enfin quelque chose de potable sur windows surtout comparé à la lourdeur habituelle de l'os.C'est nettement plus pratique que d'utiliser l'interface pc sur ce type de machine.les stores :Accés aux stores: Les stores sont directement accessibles sur l'interface, c'est pratique et cool en vrai, mais bon devoir switcher de store pour installer/acheter, ça rajoute juste la friction qu'il faut pour inciter les utilisateurs à acheter sur le store de microsoft malin les pingres.switch entre app bien foutu:Le moins good :Ergonomie/Finition : C'est clairement moins bien que steamOS niveau ,ergonomie et de simplicité d'utilisation pure sur ce type de machine. Steam est encore bien tranquilou (mais ils n'ont pas le cheatcode infinite cash flow), et biensur on est encore loin de ce qu'offre une vrai console.Je vais pas être chiant pour les bugs car c'est en dev preview mais Il y a encore plein d'actions assez illogique à l'utilisation bref des problèmes d'UX un peu pourris, pour quelque chose qui est censé être livré sur un produit commercial. C'est un peu naze, surtout de la part de l'entreprise la plus riche du monde.Bref:C'est une bonne base, ça a un bon potentiel pour ce type de machine et ça va probablement être dominant sur le marché des pc handheld gaming.D'ailleurs je ne comprends pas depuis le temps qu'ils vantent le "this is an xbox" qu'ils ne l'aient pas fait plus tôt.Mais pour aller plus loin, Je pense sérieusement qu'ils sont en train de préparer la voie pour les prochaines machines xbox qui pourraient bien tourner là-dessus directement.