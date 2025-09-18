- The Year of the Ninja -
Ninja Gaiden 4
4
Likers
name : Ninja Gaiden 4
platform : PC
editor : Koei Tecmo
developer : PlatinumGames
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
52
Likes
marchand2sable
articles : 866
visites since opening : 2191194
Du Gameplay pour Ninja Gaiden 4 avant le TGS


La Team Ninja dégaine sans prévenir une nouvelle vidéo de gameplay de son Ninja Gaiden 4, avec un Yakumo toujours aussi déchaîné.

Prévu pour le 21 octobre 2025, le titre s’annonce déjà comme un incontournable pour les fans de beat them all cette année.

À noter que le jeu sera officiellement présenté au Tokyo Game Show 2025, ce 25 septembre pour être précis.

Inutile de dire que cette vidéo n’est qu’un amuse-gueule avant le grand show.

https://www.youtube.com/watch?v=kndwJhbXd_I
    tags : team ninja platinum games ninja gaiden ninja gaiden 4 ninja gaiden 4 new gameplay ninja gaiden ragebound ninja gaiden 4 new trailer ninja gaiden games 2025 ninja gaiden 2025 ninja gaiden 4 new gameplay twitter ninja gaiden 4 tgs gameplay
    3
    junaldinho, adamjensen, malroth
    posted the 09/18/2025 at 10:44 AM by marchand2sable
    comments (20)
    volran posted the 09/18/2025 at 10:46 AM
    J'ai trop hâte!
    malroth posted the 09/18/2025 at 10:55 AM
    j'espere que les décors ça ne va pas etre ça du debut à la fin quand meme.

    autrement le gameplay a l'air top de ce que je vois. mais voila, je vais surveiller d'autres videos pour voir si ça change radicalement d'environnements ou non.
    marchand2sable posted the 09/18/2025 at 10:58 AM
    malroth

    Malheureusement j'ai l'impression que le jeu va se passer essentiellement dans une ville sous la pluie, à moins que les autres décors n'aient pas encore été présentés, faut croiser les doigts.
    terminagore posted the 09/18/2025 at 11:01 AM
    Ca a l’air bien jouissif. je suis juste pas emballé par le design du perso par contre, je trouve qu’il manque quelque chose.
    Mais ça donne envie en tout cas.
    malroth posted the 09/18/2025 at 11:02 AM
    marchand2sable ok je vais surveiller ça, apres la j'ai vu d'autres extraits vite fait, ya des endroits sympa meme dans la ville. à vopir apres sur l'ensemble.
    arquion posted the 09/18/2025 at 11:16 AM
    Il a l'air bien ce DLC de Lost Soul Aside
    51love posted the 09/18/2025 at 11:26 AM
    arquion Un DLC qui semble corriger pas mal d'erreurs du jeu de base alors?

    qui rajoute du dynamisme, du punch dans le gameplay, de la brutalité aux combats, et de l'impact et des démembrements a chacun des coups?

    Un DLC qui semble avoir une vraie vision, une vraie identité et qui vaut certainement plus que les 70€ du jeu de base alors


    Mais oui manette en main, ça s'annonce jouissif ce NG 4

    J'espere juste que le jeu sera pas trop froid dans sa DA comme ici, c'est tres indus, tres sombre, on a pas vu enormement de lieux plus naturelles, mais il y en a au vu des trailers.

    J'espere qu'il y en aura plus que ce qu'on a vu du jeu pour le moment
    malroth posted the 09/18/2025 at 11:35 AM
    51love dans un extrait d'une autre video il me semble avoir vu un peu de verdure, en exterieur d'un temple japonais je crois

    donc j'espere yaura vraiment des decors variées.
    51love posted the 09/18/2025 at 11:38 AM
    malroth oui pas besoin que ça parte dans tous les sens et mélanger tous les styles... Mais un minimum de variété sinon ça va être triste tout ce béton et ce metal
    marchand2sable posted the 09/18/2025 at 11:46 AM
    51love malroth

    Perso j'aimerais beaucoup des décors traditionnel japonais, ils sont tellement rares dans la série et ça cassera bien avec le côté futuriste de la ville.
    akiru posted the 09/18/2025 at 11:51 AM
    Imagine tu vois pas la diff entre Lost soul aside et Ninja Gaiden comme arquion

    Dur la vie
    51love posted the 09/18/2025 at 11:54 AM
    marchand2sable

    akiru oh si si je pense il voit bien la diff, ou alors j'ai vu du second degré (comme souvent) là ou il n'y en avait pas
    arquion posted the 09/18/2025 at 11:56 AM
    akiru 51love c'était du troll d'où le smiley, je précise.
    julie54 posted the 09/18/2025 at 12:46 PM
    Franchement, si ça reste que de la pluie et du béton, on pourra l’appeler Ninja Gaiden : Lost Soul Aside Edition ????
    Ok le gameplay a l’air solide, mais sans variété dans les décors ça risque d’être vite répétitif. J’espère qu’au TGS ils vont montrer autre chose que des flaques d’eau et des néons.
    gamerdome posted the 09/18/2025 at 12:49 PM
    J'ai regardé que les 2 premières minutes, pas envie de trop en voir.

    On sent vraiment le mélange Team Ninja x Platinum
    akiru posted the 09/18/2025 at 01:33 PM
    arquion ok ok haha
    niflheim posted the 09/18/2025 at 01:55 PM
    Personne pour dire que c'est graphiquement minable pour un jeu Full next gen ? les famoso jeux full next gen et les animations je vais éviter de commenter, tellement ça fait pitié
    akinen posted the 09/18/2025 at 01:57 PM
    niflheim si moi, mais j’ai aucune attirance pour la licence donc mon avis ne vaut rien.
    jenicris posted the 09/18/2025 at 03:34 PM
    Je suis pas fan de la DA, par contre le gameplay a l'air de qualité
    soulfull posted the 09/18/2025 at 04:28 PM
    Metal gear rising c'était du beton et du metal mais quel Masterclass. Ok on parle de Ninja Gaiden mais tant que le gameplay est top, je ferais pas mon difficile. J'ai plus peur pour Ryu Hayabusa ou on annonce que quelques armes et les autres en Dlc
