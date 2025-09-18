La Team Ninja
dégaine sans prévenir une nouvelle vidéo de gameplay de son Ninja Gaiden 4
, avec un Yakumo
toujours aussi déchaîné.
Prévu pour le 21 octobre 2025
, le titre s’annonce déjà comme un incontournable pour les fans de beat them all cette année.
À noter que le jeu sera officiellement présenté au Tokyo Game Show 2025
, ce 25 septembre
pour être précis.
Inutile de dire que cette vidéo n’est qu’un amuse-gueule avant le grand show.
autrement le gameplay a l'air top de ce que je vois. mais voila, je vais surveiller d'autres videos pour voir si ça change radicalement d'environnements ou non.
Malheureusement j'ai l'impression que le jeu va se passer essentiellement dans une ville sous la pluie, à moins que les autres décors n'aient pas encore été présentés, faut croiser les doigts.
Mais ça donne envie en tout cas.
qui rajoute du dynamisme, du punch dans le gameplay, de la brutalité aux combats, et de l'impact et des démembrements a chacun des coups?
Un DLC qui semble avoir une vraie vision, une vraie identité et qui vaut certainement plus que les 70€ du jeu de base alors
Mais oui manette en main, ça s'annonce jouissif ce NG 4
J'espere juste que le jeu sera pas trop froid dans sa DA comme ici, c'est tres indus, tres sombre, on a pas vu enormement de lieux plus naturelles, mais il y en a au vu des trailers.
J'espere qu'il y en aura plus que ce qu'on a vu du jeu pour le moment
donc j'espere yaura vraiment des decors variées.
Perso j'aimerais beaucoup des décors traditionnel japonais, ils sont tellement rares dans la série et ça cassera bien avec le côté futuriste de la ville.
Dur la vie
akiru oh si si je pense il voit bien la diff, ou alors j'ai vu du second degré (comme souvent) là ou il n'y en avait pas
Ok le gameplay a l’air solide, mais sans variété dans les décors ça risque d’être vite répétitif. J’espère qu’au TGS ils vont montrer autre chose que des flaques d’eau et des néons.
On sent vraiment le mélange Team Ninja x Platinum