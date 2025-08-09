profile
all
Marvel's Wolverine : la petite phrase qui rassure
Jeux Video
Trop court pour mériter une news en home mais ça vient de Tom Henderson donc très fiable :

« D'après les quelques playtesteurs avec lesquels j'ai discuté, le jeu semble fantastique. »

Voilà c'est tout.
Et bordel, j'ai envie d'y croire.

RDV (peut-être) d'ici la fin du mois pour le reveal.
    posted the 09/08/2025 at 08:39 PM by shanks
    comments (13)
    negan posted the 09/08/2025 at 08:41 PM
    Je le prendrais sur Steam
    51love posted the 09/08/2025 at 08:44 PM
    Les questions que je me pose :

    Est ce que Marvel peut encore faire quelque chose autre que du divertissement pop corn ultra grand public?
    Est ce qu'ils peuvent surprendre?
    Est ce qu'ils peuvent amener de l'originalité, de la singularité dans leurs produits?

    vu que ça fait genre 15 ans que j'ai bcp de mal avec leurs propositions au dela de quelques exceptions, j'ai besoin de bcp plus pour etre rassuré
    kujotaro posted the 09/08/2025 at 09:34 PM
    Tellement tellement hâte bordel.
    aozora78 posted the 09/08/2025 at 09:36 PM
    51love y a plein de jeu vidéos, de films, de comics, de courts-métrages et séries animées...

    Le principal c'est pas d'aimer ce qui est le plus populaire ou de tout aimer... si il y a au moins une super chose qui ressort de tout ça, c'est déjà gagner.

    C'est comme dire j'aime pas DC ou j'aime pas les Disney, ça n'a aucun sens tellement c'est vaste et que tu peux trouver ton compte dans une ou plusieurs de toutes leurs créations.
    ravyxxs posted the 09/08/2025 at 09:51 PM
    negan Ooooh la master race

    shanks Moi je veux pas de censure de la part de Sony, c'est Wolverine, pas Spiderman, j'espère qu'ils ont pigé ça.
    icebergbrulant posted the 09/08/2025 at 09:54 PM
    Il serait temps que Sony montre les crocs et surtout les griffes
    chreasy97 posted the 09/09/2025 at 06:02 AM
    Spider-Man 2 a aussi été annoncé comme fantastique résultat, ventes 50% inférieures au 1er jeu.

    L'interrogation principale est plutôt : Sweet Baby Inc. toujours impliqués ou non ?
    osiris67 posted the 09/09/2025 at 06:08 AM
    1 gen pour sortir 1 jeu...
    maxx posted the 09/09/2025 at 06:23 AM
    osiris67 Miles Morales, Ratchet And Clank Rift Apart, Spider-Man 2. Ce sont les jeux que Insomniac a sorti depuis le lancement de la PS5 y a un peu moins de 5 ans.

    Ils font partie des plus productifs de cette génération tout support confondu et ils ont eu le droit a un vol massif de données qui a probablement bien retardé le développement. Bref, on peut bien les excuser sur le délai.

    J'attends de voir pour ce jeu. Je fais confiance a Insomniac pour faire au moins un bon jeu. Ils se ratent vraiment jamais. Après les commentaires flatteurs de la part de testeurs je préfère pas trop my attarder surtout quand ça concerne des licences Marvel où les impressions peuvent être vachement influencée par l'appréciation de la licence. Surtout ici Wolverine.
    hebuspsa posted the 09/09/2025 at 06:31 AM
    Insomniac sont d’excellent développeur.
    C les seuls à toujours optimiser leur jeux (ps4 Pro, Ps5, Ps5Pro) avec différents modes
    thelastone posted the 09/09/2025 at 06:52 AM
    J'espère que les quêtes annexes seront plus intéressantes que pour spiderman parceque je me suis bien fait iech dessus
    wickette posted the 09/09/2025 at 07:48 AM
    icebergbrulant ça parle d’une state of play ou showcase en Septembre mais franchement je sais pas à quoi il joue à aussi mal communiquer cette gen, surtout coté first party

    osiris67
    On t’a déjà répondu mais quand même, Insomniac ils ont pas fait qu’un jeu non sur la gen ps5
    kratoszeus posted the 09/09/2025 at 07:57 AM
    Une fin de gen incroyable sur ps5. Les jeux Xbox et les studios sie qui vont enfin sortir leurs jeux tant attendus.
