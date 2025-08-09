Jeux Video
Trop court pour mériter une news en home mais ça vient de Tom Henderson donc très fiable :
« D'après les quelques playtesteurs avec lesquels j'ai discuté, le jeu semble fantastique. »
Voilà c'est tout.
Et bordel, j'ai envie d'y croire.
RDV (peut-être) d'ici la fin du mois pour le reveal.
posted the 09/08/2025 at 08:39 PM by shanks
Est ce que Marvel peut encore faire quelque chose autre que du divertissement pop corn ultra grand public?
Est ce qu'ils peuvent surprendre?
Est ce qu'ils peuvent amener de l'originalité, de la singularité dans leurs produits?
vu que ça fait genre 15 ans que j'ai bcp de mal avec leurs propositions au dela de quelques exceptions, j'ai besoin de bcp plus pour etre rassuré
Le principal c'est pas d'aimer ce qui est le plus populaire ou de tout aimer... si il y a au moins une super chose qui ressort de tout ça, c'est déjà gagner.
C'est comme dire j'aime pas DC ou j'aime pas les Disney, ça n'a aucun sens tellement c'est vaste et que tu peux trouver ton compte dans une ou plusieurs de toutes leurs créations.
shanks Moi je veux pas de censure de la part de Sony, c'est Wolverine, pas Spiderman, j'espère qu'ils ont pigé ça.
L'interrogation principale est plutôt : Sweet Baby Inc. toujours impliqués ou non ?
Ils font partie des plus productifs de cette génération tout support confondu et ils ont eu le droit a un vol massif de données qui a probablement bien retardé le développement. Bref, on peut bien les excuser sur le délai.
J'attends de voir pour ce jeu. Je fais confiance a Insomniac pour faire au moins un bon jeu. Ils se ratent vraiment jamais. Après les commentaires flatteurs de la part de testeurs je préfère pas trop my attarder surtout quand ça concerne des licences Marvel où les impressions peuvent être vachement influencée par l'appréciation de la licence. Surtout ici Wolverine.
C les seuls à toujours optimiser leur jeux (ps4 Pro, Ps5, Ps5Pro) avec différents modes
osiris67
On t’a déjà répondu mais quand même, Insomniac ils ont pas fait qu’un jeu non sur la gen ps5