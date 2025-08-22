profile
name : Lost Soul Aside
platform : Playstation 5
editor : N.C
developer : Ultizero Games
genre : action-RPG
other versions : PC - PlayStation 4
Lost Soul Aside: Deux nouvelles video
Deux nouvelles video pour Lost Soul Aside, la premiere un "behind the scene" revenant sur la creation du jeu avec pas mal de nouveaux extraits, la seconde sur les specs de la version PC.

Les joueurs sur PS5 Pro bénéficieront d'une fidélité visuelle améliorée grâce à une résolution 4K dynamique et à des reflets, ombres et illuminations globales optimisés grâce au ray tracing.

La puissance accrue du GPU permet des textures plus nettes et des effets de particules plus détaillés, grâce à des fréquences d'images plus élevées et plus stables. Le chargement plus rapide via le SSD de la console complète ces améliorations.




    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/22/2025 at 06:24 PM by guiguif
    comments (25)
    negan posted the 08/22/2025 at 06:27 PM
    C'est un soul like ?
    kujotaro posted the 08/22/2025 at 06:36 PM
    negan Non un Fps de Football Stratégique en temps réel.
    guiguif posted the 08/22/2025 at 06:36 PM
    negan un Beat a la DMC/Bayonetta
    negan posted the 08/22/2025 at 06:52 PM
    kujotaro guiguif mdr vous avez pas la réf xD
    guiguif posted the 08/22/2025 at 07:56 PM
    negan ça peut être n'importe qui
    fritesmayo76 posted the 08/22/2025 at 08:25 PM
    Ca à l'air tellement sans âme et personnalité..
    kurosu posted the 08/22/2025 at 08:32 PM
    Le jeu qui va bider
    losz posted the 08/22/2025 at 08:50 PM
    Trop hâte perso, c'est devenu tellement rare les bta.
    soulfull posted the 08/22/2025 at 09:16 PM
    Tous les trailers se ressemblent ,des montages. Pas encore vu un seul walkthrough.
    C'est pas rassurant du tout pour un jeu qui sort à la fin du mois.
    J'espère une belle surprise.
    keiku posted the 08/22/2025 at 09:31 PM
    losz wu kong, ff16, stellar blade, devil may cry 5 , sifu , hades 2 et j'en passe et pour ceux qui vont encore me dire que ff16 c'est pas un beat em all :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Beat_them_all
    sdkios posted the 08/22/2025 at 10:05 PM
    keiku Il est pas cité sur ton lien pourtant par contre toujours sur wiki, sur la fiche du jeu, il est mit en action-rpg. Tout comme sur la page officielle du jeu ^^ (oui c'est juste pour faire chier avec ce debat incessant et inutile )
    guiguif posted the 08/22/2025 at 10:20 PM
    fritesmayo76 Au moins dans tous ces jeux chinois, il sort du carquant "medieval fantasy asiatique".

    kurosu J'en doute, il fera des ventes correct, en particulier en Chine.

    soulfull yavait une vieille video de 22 mins mais ça date de plusieurs années. Il faudrait qu'ils lachent une demo comme pour Stellar Blade, ça avait bien aidé le jeu.

    sdkios Perd pas ton temps avec lui, pour lui dés que tu peux donner un coup au corps a corps, c'est du beat them all
    keiku posted the 08/23/2025 at 04:40 AM
    sdkios


    Un héros charismatique et extrêmement puissant apte à abattre tous les ennemis ;

    oui

    Une gestion du personnage s'approchant du jeu de rôle, avec des points d'expérience, de l'argent, des armes de divers niveaux de puissance ;

    oui

    Des monstres variés (évitant ainsi le « combat de masse ») ;

    oui

    Une difficulté très élevée à haut niveau. Caractéristique du genre, mais avec des niveaux de difficultés plus accessibles. Le « timing » revient et les « combos » permettent de classer les prestations ;

    oui

    Des combats en « mini duel ». La programmation évite les attaques combinées des monstres pour proposer des combats nombreux et rapide à l'inverse du combat de masse ;

    oui

    Des boss de fin de niveau gigantesques.

    oui

    donc absolument tous les points sont cocher pour le jeu

    après si on est pas capable de faire des associations, c'est un autre problème je dirais... mais bon god of war est mis en beat em all sur sa fiche produit alors qu'il a plus d'élément rpg que ff16

    et ce n'est pas un débat inutile, vu que certain se plaigne du peu de beat em all qu'il existe alors qu'actuellement c'est un genre sur représenté et il ne le savent même pas, peut être parce qu'il s'arrete a la fiche produit justement... , le second point et non des moindre, indique aussi que justement ceux qui font les fiches produit ne sont même plus capable de discerner un genre d'un autre, et certaine personne ici non plus du coup (mais bon ca c'est pas nouveau)...

    maintenant les gens veulent croire qu'une pomme c'est du raison parce que c'est marquer sur l’emballage ,ca montre aussi le niveau de réflexion actuelle des gens... sans vouloir spécifiquement cibler mon voisin du dessus
    keiku posted the 08/23/2025 at 04:48 AM
    losz Hades 2 je vois aucun rapport avec les BTA

    comme dirait les autres c'est mis sur la fiche produit...

    Ce Rogue-like au gameplay beat'em all vous fait incarner Zagreus, fils d'Hadès et Prince des Ténèbres

    sinon je te renvoie a la définition...

    Le beat'em all est un sous-genre du jeu d'action où le personnage du joueur doit combattre un grand nombre d'ennemis en combat à mains nues ou à l'aide d'armes. Le système de jeu des premiers beat'em all consistait à marcher à travers un niveau, une section à la fois, et à battre un groupe d'ennemis avant de passer à la section suivante, le niveau se finissant généralement par un combat contre un boss.

    dans ce cas la Kingdom Hearts c'est du bta.

    tu va te mettre guiguif a dos ci tu dis ca...
    losz posted the 08/23/2025 at 04:49 AM
    keiku Hades 2 je vois aucun rapport avec les BTA, DmC 5 c'est un jeu ps4, Sifu c'est BTA mais un peu spécial, Wukong ok même si on est plus proche d'un souls, stellar blade ok, ff16 bof ca reste un action rpg, dans ce cas la Kingdom Hearts c'est du bta...Après il y a les Musou à la limite mais je compte pas car c'est de la daube ce style
    losz posted the 08/23/2025 at 04:57 AM
    keiku Mouais, je sais pas ou ta trouvé la fiche mais dans ce cas même diablo c'est un bta, ridicule quoi.
    keiku posted the 08/23/2025 at 05:11 AM
    losz ce que je voulais dire par la c'est que le genre est bien représenté aujourd'hui, même si le genre a évoluer... mais au final tous jeux d'action sans équipe (solo donc) basé sur une progression dans un monde qui n'est pas interconnecte (comme ff16 ou kingdom heart) , avec des boss en fin de niveau c'est considerer comme du beat em all...

    maintenant je suis d'accord avec toi, hades je ne l'aurais pas mis en beat em all non plus, mais également plus comme du hack & slash, mais si on suit la définition, il entre bien dans la case comme diablo (mais le hack & slash est peut être un sous genre du beat em all), bref tous ca pour dire que le soucis c'est que les gens comme les journalistes comme les marketeux (qui font les fiches produits) ne savent même plus de quoi il parle quand il parle de genre de jeu...

    et c'est un gros problème actuellement... car voila si tu attend un beat am all a la devil may cry et qu'on te file le dernier god of war ou un hades tu va pas être content
    keiku posted the 08/23/2025 at 05:18 AM
    losz http://www.jeuxvideo.com/news/1447898/hades-dispo-dans-le-gamepass-retrouvez-tous-nos-guides-et-astuces-du-beat-em-all.htm

    même jvc le dise : Hades débarque dans le GamePass ce vendredi 13 août. À l'occasion de la sortie du beat'em All rogue-lite sur la plateforme de Microsoft

    pour montrer comme quoi les journalistes
    soulfull posted the 08/23/2025 at 06:54 AM
    guiguif Je suis d'accord pour la démo surtout pour un jeu qui mise sur le gameplay, stellar blade par exemple je ne savais pas quoi en penser et j'ai adoré la démo.

    keiku guiguif losz De toute façon maintenant c'est devenu un pot pourri les categories de jeu. Je pense aussi que sans la mention FF, le 16 aurait été facilement classé comme un beat them all.

    Sekiro par exemple est considéré comem un souls mais c'est surtout un jeu d'action aventure tellement il est different.

    Astro bot a gagné la catégorie "Action-Aventure " lors des games awards donc pas terrible tous ces classements.
    keiku posted the 08/23/2025 at 07:12 AM
    soulfull mais tu es d'accord que ca pose problème de classer astro bot dans le même genre que zelda donc par exemple... et que du coup un ff16 ne vende pas car les amateurs de beat em all ne vont pas le prendre car classer comme un action rpg, et que les amateurs de rpg vont pas l'aimer car c'est du beat em all...

    perso ils aurait vendu et publicité et classer ff16 comme un beat em all, il aurait pu faire les ventes au moins d'un devil may cry...

    et c'est rebutant aussi pour le grand publique, pour qui on est incapable s’explique a quoi correspond chaque jeu, c'est aussi pour ca qu'on parle de plus en plus par jeu de reférence plus que par genre (rogue like, soul like, zelda like, doom like, on référence astrobot a un mario ) mais comme tu dis la aussi , on commence a employer soul like pour indiquer non plus le genre mais la difficulté...

    pour le grand publique et surtout le nouveau publique, c'est devenu trop compliquer de s'y retrouver dans le jv d'aujourd'hui
    kujotaro posted the 08/23/2025 at 10:41 AM
    kujotaro Ah nan pour le coup je n'ai pas
    sdkios posted the 08/23/2025 at 11:54 AM
    guiguif haha ouais je sais, marrant comment il a plongé
    keiku Pavé Cesar! m heureusement que j'avais preveni que mon comm etait pas serieux get a life bro !
    soulfull posted the 08/23/2025 at 02:27 PM
    keiku Je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs pour ff16 je pense qu'il n y a pas un seul trailer qui met en avant le système de combat et il est clair qu'ils ferment la porte à la grande majorité des joueurs passionnés de beat them all qui ne vont même pas y jeter un coup d'oeil.Et ceux qui sont uniquement interessés par la partie Rpg seront effectivement forcément deçus donc le jeu a finalement le cul entre deux chaises, ce qui a finalement surement afecté les ventes.

    Pour renforcer tes propos , on peut prendre le cas de Capcom avec Resident Evil. Entre le 3,4,5.6 et les autres, on change radicalement de style de jeu ,pourtant ils ont toujours su mettre en avant les differences pour viser le public concerné.D'ailleurs il suffit de consulter un classement entre les differents Resident Evil pour voir à quel point les avis divergent.
    keiku posted the 08/23/2025 at 08:23 PM
    sdkios pas sérieux mais tu as dis ce que tu voulais dire... on appelle ca de l'hypocrisie...
    sdkios posted the 08/23/2025 at 08:53 PM
    keiku Ouaip j'ai dit que c'etait pour te faire chier, ca marche tellement bien, ca doit etre la centieme fois que je te vois pleurer pour les genre de jeux sur des topics Mais t'as raison, continue de te battre pour tes convictions ! Ta vie, ce bta.
