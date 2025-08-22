Deux nouvelles video pour Lost Soul Aside, la premiere un "behind the scene" revenant sur la creation du jeu avec pas mal de nouveaux extraits, la seconde sur les specs de la version PC.Les joueurs sur PS5 Pro bénéficieront d'une fidélité visuelle améliorée grâce à une résolution 4K dynamique et à des reflets, ombres et illuminations globales optimisés grâce au ray tracing.La puissance accrue du GPU permet des textures plus nettes et des effets de particules plus détaillés, grâce à des fréquences d'images plus élevées et plus stables. Le chargement plus rapide via le SSD de la console complète ces améliorations.