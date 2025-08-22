Deux nouvelles video pour Lost Soul Aside, la premiere un "behind the scene" revenant sur la creation du jeu avec pas mal de nouveaux extraits, la seconde sur les specs de la version PC.
Les joueurs sur PS5 Pro bénéficieront d'une fidélité visuelle améliorée grâce à une résolution 4K dynamique et à des reflets, ombres et illuminations globales optimisés grâce au ray tracing.
La puissance accrue du GPU permet des textures plus nettes et des effets de particules plus détaillés, grâce à des fréquences d'images plus élevées et plus stables. Le chargement plus rapide via le SSD de la console complète ces améliorations.
C'est pas rassurant du tout pour un jeu qui sort à la fin du mois.
J'espère une belle surprise.
kurosu J'en doute, il fera des ventes correct, en particulier en Chine.
soulfull yavait une vieille video de 22 mins mais ça date de plusieurs années. Il faudrait qu'ils lachent une demo comme pour Stellar Blade, ça avait bien aidé le jeu.
sdkios Perd pas ton temps avec lui, pour lui dés que tu peux donner un coup au corps a corps, c'est du beat them all
Un héros charismatique et extrêmement puissant apte à abattre tous les ennemis ;
oui
Une gestion du personnage s'approchant du jeu de rôle, avec des points d'expérience, de l'argent, des armes de divers niveaux de puissance ;
oui
Des monstres variés (évitant ainsi le « combat de masse ») ;
oui
Une difficulté très élevée à haut niveau. Caractéristique du genre, mais avec des niveaux de difficultés plus accessibles. Le « timing » revient et les « combos » permettent de classer les prestations ;
oui
Des combats en « mini duel ». La programmation évite les attaques combinées des monstres pour proposer des combats nombreux et rapide à l'inverse du combat de masse ;
oui
Des boss de fin de niveau gigantesques.
oui
donc absolument tous les points sont cocher pour le jeu
après si on est pas capable de faire des associations, c'est un autre problème je dirais... mais bon god of war est mis en beat em all sur sa fiche produit alors qu'il a plus d'élément rpg que ff16
et ce n'est pas un débat inutile, vu que certain se plaigne du peu de beat em all qu'il existe alors qu'actuellement c'est un genre sur représenté et il ne le savent même pas, peut être parce qu'il s'arrete a la fiche produit justement... , le second point et non des moindre, indique aussi que justement ceux qui font les fiches produit ne sont même plus capable de discerner un genre d'un autre, et certaine personne ici non plus du coup (mais bon ca c'est pas nouveau)...
maintenant les gens veulent croire qu'une pomme c'est du raison parce que c'est marquer sur l’emballage ,ca montre aussi le niveau de réflexion actuelle des gens... sans vouloir spécifiquement cibler mon voisin du dessus
comme dirait les autres c'est mis sur la fiche produit...
Ce Rogue-like au gameplay beat'em all vous fait incarner Zagreus, fils d'Hadès et Prince des Ténèbres
sinon je te renvoie a la définition...
Le beat'em all est un sous-genre du jeu d'action où le personnage du joueur doit combattre un grand nombre d'ennemis en combat à mains nues ou à l'aide d'armes. Le système de jeu des premiers beat'em all consistait à marcher à travers un niveau, une section à la fois, et à battre un groupe d'ennemis avant de passer à la section suivante, le niveau se finissant généralement par un combat contre un boss.
dans ce cas la Kingdom Hearts c'est du bta.
tu va te mettre guiguif a dos ci tu dis ca...
maintenant je suis d'accord avec toi, hades je ne l'aurais pas mis en beat em all non plus, mais également plus comme du hack & slash, mais si on suit la définition, il entre bien dans la case comme diablo (mais le hack & slash est peut être un sous genre du beat em all), bref tous ca pour dire que le soucis c'est que les gens comme les journalistes comme les marketeux (qui font les fiches produits) ne savent même plus de quoi il parle quand il parle de genre de jeu...
et c'est un gros problème actuellement... car voila si tu attend un beat am all a la devil may cry et qu'on te file le dernier god of war ou un hades tu va pas être content
même jvc le dise : Hades débarque dans le GamePass ce vendredi 13 août. À l'occasion de la sortie du beat'em All rogue-lite sur la plateforme de Microsoft
pour montrer comme quoi les journalistes
keiku guiguif losz De toute façon maintenant c'est devenu un pot pourri les categories de jeu. Je pense aussi que sans la mention FF, le 16 aurait été facilement classé comme un beat them all.
Sekiro par exemple est considéré comem un souls mais c'est surtout un jeu d'action aventure tellement il est different.
Astro bot a gagné la catégorie "Action-Aventure " lors des games awards donc pas terrible tous ces classements.
perso ils aurait vendu et publicité et classer ff16 comme un beat em all, il aurait pu faire les ventes au moins d'un devil may cry...
et c'est rebutant aussi pour le grand publique, pour qui on est incapable s’explique a quoi correspond chaque jeu, c'est aussi pour ca qu'on parle de plus en plus par jeu de reférence plus que par genre (rogue like, soul like, zelda like, doom like, on référence astrobot a un mario ) mais comme tu dis la aussi , on commence a employer soul like pour indiquer non plus le genre mais la difficulté...
pour le grand publique et surtout le nouveau publique, c'est devenu trop compliquer de s'y retrouver dans le jv d'aujourd'hui
keiku Pavé Cesar! m heureusement que j'avais preveni que mon comm etait pas serieux get a life bro !
Pour renforcer tes propos , on peut prendre le cas de Capcom avec Resident Evil. Entre le 3,4,5.6 et les autres, on change radicalement de style de jeu ,pourtant ils ont toujours su mettre en avant les differences pour viser le public concerné.D'ailleurs il suffit de consulter un classement entre les differents Resident Evil pour voir à quel point les avis divergent.