Alors une fois n'est pas coutume j'ai un peu besoin de vous, j'ai voyagé sur le net, cherché avec ChatGPT et DeepSeek, et j'ai pas trouvé une foutue boite megadrive EA pour mon jeu Zool qui a vu sa boite défoncée lors dans un déménagement.J'ai le jeu, nickel, avec jaquette bien propre et la notice et la boite est en miettes...Je cherche desespérement une boite qui accèpte ces cartouches spéciales (et dégueulasse soit dit-en passant) d'EA, mais je trouve que des boites de MD standards.Bref, si vous connaissez des boites universelles qui peuvent faire la blague, je prends. Là mon pauvre Zool est logé dans un carton à chaussure pour femmes...Doncà ceux qui peuvent me filer un coup de main !!Je finirai par une citation d'un philosophe martiniquais :"Vive le démat".