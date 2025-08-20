profile
A l'aide svp pour un jeu Megadrive


Alors une fois n'est pas coutume j'ai un peu besoin de vous, j'ai voyagé sur le net, cherché avec ChatGPT et DeepSeek, et j'ai pas trouvé une foutue boite megadrive EA pour mon jeu Zool qui a vu sa boite défoncée lors dans un déménagement.

J'ai le jeu, nickel, avec jaquette bien propre et la notice et la boite est en miettes...
Je cherche desespérement une boite qui accèpte ces cartouches spéciales (et dégueulasse soit dit-en passant) d'EA, mais je trouve que des boites de MD standards.

Bref, si vous connaissez des boites universelles qui peuvent faire la blague, je prends. Là mon pauvre Zool est logé dans un carton à chaussure pour femmes...

Donc merci à ceux qui peuvent me filer un coup de main !!

Je finirai par une citation d'un philosophe martiniquais :
"Vive le démat".
    posted the 08/20/2025 at 01:25 PM by alexkidd
    comments (8)
    kujiraldine posted the 08/20/2025 at 01:34 PM
    Tu as pensé à acheté un jeu EA pourri et pas cher en boite et donner la boite à ton Zool ?
    alexkidd posted the 08/20/2025 at 01:35 PM
    On va dire qu'une FIFA c'est la dernière solution, si je trouve rien
    kujiraldine posted the 08/20/2025 at 01:39 PM
    F22 interceptor avec une bonne boite à 10€ sur eay. Ca pourrait le faire:

    https://www.ebay.fr/itm/226231275644?_skw=electronic+arts+megadrive&itmmeta=01K33V6Z41P8G5YH7PEP19AVFF&hash=item34ac6f507c:g:qREAAOSwjR1milHB&itmprp=enc%3AAQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1cx45aOUGAb%2BOcP47mGDtEbxxmBAXPGFYOm1WfFFn%2FCN6frfZcmO28HVEQPX6GWF4fVS%2BT0VXJFzkJGhMoUZnbLGJ99HpgOlOnyVf%2FIQHDaBVKu1eEVz%2F4A01lCCQ96SsFpQdzcRAcu9W0MsyDPIQEaMNXRgVHzc77hB12kHBKYLMwAskZXLCZJvvtXVLiaWy5bGTDIa1e1lECo7fo7M4rLwKdOH1LMvtjTVerSPG2eP07XXs3rrjQgg6zdq4YIz0a7IE2nO%2FGr%2B%2B7D2T61nTrI%7Ctkp%3ABk9SR5Lym_uYZg
    alexkidd posted the 08/20/2025 at 01:41 PM
    kujiraldine Merci

    Sinon il y a lui :

    https://www.vinted.fr/items/6886129800-fifa-97-pour-sega-mega-drive?referrer=catalog
    parliz posted the 08/20/2025 at 01:43 PM
    Shadow of the Beast avait la cartouche spéciale aussi (sauf pour la version jap normalement), tout le monde se débarrassait de ce jeu.
    kujiraldine posted the 08/20/2025 at 01:46 PM
    je vois que la boite est un peu abimée. Mais si ça te convient, je crois que tu as trouvé ta solution.

    parliz : Yep. En fait, c'est tous les jeux Electronic Arts qui ont un format spécial car Sega avait fait un deal particulier pour donner à EA le droit de dev sur megadrive.
    battossai posted the 08/20/2025 at 01:49 PM
    Moi c'est la Silent Hill Collection sur PS2 j'ai un des "picots" de fermeture cassé et il n'y a pas énormément de jeux dans ce format là (après je n'ai pas plus cherché que cela^^)
    ioda posted the 08/20/2025 at 01:52 PM
    Je confirme, tous les jeux EA ont la boite spéciale (donc la cartouche spéciale), c'est propre à EA qui produisait lui même ses cartouches ayant fait sauté la protection de Sega (et ainsi éviter de payer des royalties à Sega).
