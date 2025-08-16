Solarr the PC Master

Mario Kart Horreurld. Quand Mario Kart lent succède à Mario Kart land. J'ai beau tenter de m'y intéresser, mais je préfère l'autochoc de La fête des Loges, Ok Corral, la Foire du Trône ou le parc d'attraction de Rouen plutôt que les chaussées trop larges pour une vitesse limitée par ma cylindrée. Le HUD est trop au ras du sol et je me traîne même en 150cc.



Et la multiplicité des couleurs flashy et la 3D divergente me donnent la gerbe au bout de 4 courses en Solo.



Je m’ennuie. Aujourd'hui, je lui ai donc donné une dernière chance : mode bataille en ligne = 1 personne en ligne... c'est l’Assomption pour la planète entière ?



Bref, la belle affaire pour l’acquéreur : 50 euros. Ce cheminot, n’ayant pas encore les moyens de se payer la NS2 pour lui et ses enfants, ne pouvait laisser passer cette opportunité et déteste les GKK.



Les 90 euros rentables pour l’éternité de ces rat-dins ne l'ont donc jamais été. Je suis resté nostalgique de Super MK sur Super Nes, pur sans fioriture, aux circuits piégeux et simples et aux karts puissants, ça va très vite, puis de la version DS et de son multi.

Bref, rien de nerveux, aucun challenge marquant pour un habitué de la licence. Un jeu concentré sur la castagne en arène, mais pas un jeu de kart : son mode Solo comporte des circuits peu inspirés, désuets, déjà vu et répétitifs : virages à 90 degrés, ligne droite, virage à 90 degrés, droite-gauche, virage, de temps en temps un saut en delta, des armes toutes les 20 secondes, à 20 à l'heure, te faisant buter toutes les 20 secondes, tu vois passer 20 carapaces/boomerang/étoile qui rebondissent et te shootent... = 80/90 euros.



Ceux qui n'ont jamais eu une manette de leur vie seront ravis : c'est le Welcome Mario Kart World Tour.



Parents + enfants, ça matche bien aussi.



La casualisation Mario et Donkey, et les Open World, j’ai passé l’âge.