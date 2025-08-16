profile
[NS2] j’ai revendu l'Open World Mario Kart World
Solarr the PC Master
Mario Kart Horreurld. Quand Mario Kart lent succède à Mario Kart land. J'ai beau tenter de m'y intéresser, mais je préfère l'autochoc de La fête des Loges, Ok Corral, la Foire du Trône ou le parc d'attraction de Rouen plutôt que les chaussées trop larges pour une vitesse limitée par ma cylindrée. Le HUD est trop au ras du sol et je me traîne même en 150cc.

Et la multiplicité des couleurs flashy et la 3D divergente me donnent la gerbe au bout de 4 courses en Solo.

Je m’ennuie. Aujourd'hui, je lui ai donc donné une dernière chance : mode bataille en ligne = 1 personne en ligne... c'est l’Assomption pour la planète entière ?

Bref, la belle affaire pour l’acquéreur : 50 euros. Ce cheminot, n’ayant pas encore les moyens de se payer la NS2 pour lui et ses enfants, ne pouvait laisser passer cette opportunité et déteste les GKK.

Les 90 euros rentables pour l’éternité de ces rat-dins ne l'ont donc jamais été. Je suis resté nostalgique de Super MK sur Super Nes, pur sans fioriture, aux circuits piégeux et simples et aux karts puissants, ça va très vite, puis de la version DS et de son multi.
Bref, rien de nerveux, aucun challenge marquant pour un habitué de la licence. Un jeu concentré sur la castagne en arène, mais pas un jeu de kart : son mode Solo comporte des circuits peu inspirés, désuets, déjà vu et répétitifs : virages à 90 degrés, ligne droite, virage à 90 degrés, droite-gauche, virage, de temps en temps un saut en delta, des armes toutes les 20 secondes, à 20 à l'heure, te faisant buter toutes les 20 secondes, tu vois passer 20 carapaces/boomerang/étoile qui rebondissent et te shootent... = 80/90 euros.

Ceux qui n'ont jamais eu une manette de leur vie seront ravis : c'est le Welcome Mario Kart World Tour.

Parents + enfants, ça matche bien aussi.

La casualisation Mario et Donkey, et les Open World, j’ai passé l’âge.
    posted the 08/16/2025 at 09:24 PM by solarr
    comments (8)
    fan2jeux posted the 08/16/2025 at 09:27 PM
    ah ah moi j'en ais récupérer un pour 30 balles et je n'ai même pas la console.
    C'est juste au cas où
    solarr posted the 08/16/2025 at 09:29 PM
    fan2jeux
    benichou posted the 08/16/2025 at 09:31 PM
    J’ai aussi revendu le mien 60 balles 2 semaines après y avoir joué tellement je me suis pas amusé dessus et c’est bien la 1ere fois de ma vie de joueur que je revend un MK tant je ne compte plus les centaines d’heures passées sur tous les épisodes précédent depuis la gamecube
    akinen posted the 08/16/2025 at 09:39 PM
    Je l’ai en demat. Je crois que l’info intéresse Nintendo. Je la met donc ici au cas où
    kidicarus posted the 08/16/2025 at 09:39 PM
    Et ?
    icebergbrulant posted the 08/16/2025 at 09:44 PM
    Si ça continue, la Switch 2 va nous faire une WiiU
    Nintendo, réagissez sinon... il faudra porter vos licences chez les autres concurrents

    Au pire, ressortez un Mario Kart 8 Maxi Giga Méga Deluxe et c’est bon
    derno posted the 08/16/2025 at 11:46 PM
    Moi je l'aime bien ce Mario kart avec mes enfants mais je ne juge pas et souligne juste la force du physique avec cette possibilité de revente que les 3/4 des acheteur switch 2/pack Mario kart ne connaîtront jamais.
    par contre le récupérer à 30 balles pour un jeu à 90 de juste 2 mois ça me semble incompréhensible, à 50/60 ça part alors pourquoi le brader à 30?
    solarr posted the 08/16/2025 at 11:52 PM
    derno oui la force de revente. Ceux qui l'ont acheté en pack et qui ne l'aiment pas ne peuvent même pas le revendre

    Mais quand on a des enfants qui s'y intéressent, la lenteur leur devient accessible et c'est cool.

    Oui, 30 balles c'est soit une vengeance, un pété de thune, ou qqn dans la mouise... ou un voleur.
