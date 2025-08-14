Selon le co-réalisateur, Motomu Toriyama, nous devrions prochainement avoir des infos sur la troisième partie du Remake de Final Fantasy VII(source Famitsu).Aucune chance, je pense, d'avoir une date de sortie.Mais sans aucun doute le nom de cette troisième partieAvec un petit trailer pourquoi pasTellement hâte de finir ce remake en beauté