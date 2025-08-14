Selon le co-réalisateur, Motomu Toriyama, nous devrions prochainement avoir des infos sur la troisième partie du Remake de Final Fantasy VII(source Famitsu).
Aucune chance, je pense, d'avoir une date de sortie.
Mais sans aucun doute le nom de cette troisième partie
Avec un petit trailer pourquoi pas
Tellement hâte de finir ce remake en beauté
Reunion étant déjà pris par le Remaster de Crisis Core.
Cela faisait longtemps qu'un FF ne m'avait plus procuré autant de plaisir de jouer
Part II: Rebirth
Part III: Rebelote