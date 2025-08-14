profile
Final Fantasy VII Rebirth
name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
profile
ouroboros4
ouroboros4
ouroboros4 > blog
Bientôt des nouvelles de Final Fantasy VII Remake Partie III?


Selon le co-réalisateur, Motomu Toriyama, nous devrions prochainement avoir des infos sur la troisième partie du Remake de Final Fantasy VII(source Famitsu).

Aucune chance, je pense, d'avoir une date de sortie.
Mais sans aucun doute le nom de cette troisième partie
Avec un petit trailer pourquoi pas

Tellement hâte de finir ce remake en beauté


https://x.com/rinothebouncer/status/1955752272048349429?s=46
    adamjensen, kevinmccallisterrr, idd
    posted the 08/14/2025 at 12:45 PM by ouroboros4
    comments (17)
    fritesmayo76 posted the 08/14/2025 at 12:48 PM
    On aura surement le nom au TGS
    yanssou posted the 08/14/2025 at 12:51 PM
    Square à oublié le reste, c'est pas important après tout
    vyse posted the 08/14/2025 at 12:51 PM
    si on suit les logiques du nom des musiques c'est reborn
    suikoden posted the 08/14/2025 at 12:58 PM
    vyse le nom des musiques ?
    adamjensen posted the 08/14/2025 at 01:05 PM
    Je mise sur Resurrection ou Revelation.
    Reunion étant déjà pris par le Remaster de Crisis Core.
    shincloud posted the 08/14/2025 at 01:17 PM
    suikoden Oui, car dans Remake, la musique de Sephiroth c'était "Rebirth" et dans l'ost de Rebirth c'est "Reborn"
    gasmok2 posted the 08/14/2025 at 01:20 PM
    J'attendrai d'avoir les 3 épisodes dans un seul pack pour me lancer dans l'aventure
    guiguif posted the 08/14/2025 at 01:28 PM
    J’espère qu'ils ne vont pas le rusher, qu'ils prennent bien leur temps.
    thelastone posted the 08/14/2025 at 01:30 PM
    Je sais que certains ont critiqué ce remake mais pour moi c'est un chef d'oeuvre qui sublime l'original sans pour autant le remplacer.Hate de faire la part 3
    ouroboros4 posted the 08/14/2025 at 01:35 PM
    thelastone On est du même avis
    Cela faisait longtemps qu'un FF ne m'avait plus procuré autant de plaisir de jouer
    vyse posted the 08/14/2025 at 01:35 PM
    suikoden ouai, dans l'ost de remake la musique de sephitoth etait suivi de rebirth et pour le jeu rebirth la musique de sephiroth est suivi de reborn
    azaz posted the 08/14/2025 at 01:37 PM
    nous n'avons même pas des news de dragon quest 12 qui je le rappelle a été annoncé il y a plus de 4 ans....Sachant que la trilogie remake sont les jeux les plus ambitieux de square je ne vois pas du tout de trailer à l'horizon..Ma foie si on à juste le nom de la partie 3 et que ça vous fais plaisir...Ici vous n'êtes pas compliqués.
    marcelpatulacci posted the 08/14/2025 at 01:38 PM
    Part I: Remake

    Part II: Rebirth

    Part III: Rebelote
    guiguif posted the 08/14/2025 at 01:44 PM
    azaz Le développement de la partie 3 a commencé en 2022 alors que Rebirth n’était pas encore sortie, donc ils ont surement déjà du contenu à montrer, sachant qu'ils visaient 2027.
    ouroboros4 posted the 08/14/2025 at 01:45 PM
    guiguif Et comme Rebirth n'a aucun DLC il n'ont pas "perdu" du temps et on pu passer à la partie 3 immédiatement
    yani posted the 08/14/2025 at 01:49 PM
    Pareil, j'attendrai aussi d'avoir le pack des trois pour commencer ou alors la sortie de la dernière partie avant de commencer les deux premiers.
    altendorf posted the 08/14/2025 at 01:51 PM
    Il serait peut-être temps, histoire qu'on en finisse ^^
