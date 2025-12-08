Hello les kids !
Hier, en lisant quelques articles, j’ai eu envie de vous écrire sur un sujet qui revient souvent dans nos discussions : les exclusivités.
Vous avez vu le titre, vous avez cliqué… merci beaucoup. Maintenant vous pouvez partir.
Non, je rigole. Restez, il y a encore quelques lignes croustillantes à lire.
L’attrait des exclusivités : identité et prestige
Pour beaucoup, les exclusivités font partie de l’ADN d’une console.
Elles donnent une personnalité à la machine, une “raison d’exister” qui va au-delà de la simple fiche technique. Pendant des décennies, c’est ce carburant-là qui a alimenté la guerre des consoles. Et forcément, changer ce paradigme n’est pas facile.
On peut comprendre cet attachement. Les exclus, c’est aussi une vitrine technologique : Halo pour Xbox, The Last of Us pour PlayStation, Zelda pour Nintendo…
Elles créent un lien émotionnel entre la machine et le joueur.
Mais… le grand public s’en fiche (presque)
En réalité, si on regarde les chiffres, à part chez Nintendo, les plus gros vendeurs restent des titres multisupports : FIFA, Call of Duty, Assassin’s Creed.
La majorité des acheteurs ne choisissent pas leur console pour une exclusivité, mais pour suivre leurs habitudes ou parce que “tout le monde autour joue à ça”.
Une petite expérience : allez sur Leboncoin, Vinted ou n’importe quel site de revente, regardez les lots avec console + jeux… vous retrouverez quasi toujours les mêmes titres, et ce ne sont pas les exclusivités qui dominent.
Le côté “tribu”
Certains joueurs ne veulent pas voir “leurs” jeux débarquer sur la console concurrente.
Un peu comme si leur clan prêtait ses armes à l’ennemi. C’est une vision identitaire, presque footballistique : mon équipe, mes couleurs, mes trophées.
C’est passionné, mais fermé.
Le problème économique
Aujourd’hui, le coût de développement des AAA est tellement colossal qu’il devient difficile pour un éditeur de se limiter à un seul écosystème.
Oui, le gros des ventes se fait souvent sur PS5 ou Xbox, mais la sortie PC — ou même sur la console concurrente — prolonge la durée de vie commerciale d’un jeu et maximise les revenus.
L’industrie semble suivre la voie du cinéma et de la musique : les “lecteurs physiques” disparaissent peu à peu au profit des applications et du streaming.
Combien parmi vous utilisent encore des CD ou possèdent un lecteur DVD/Blu-ray ?
Les consoles, elles aussi, pourraient suivre cette logique.
Vers la guerre des applications
Si les exclusivités telles qu’on les connaît disparaissent, ce n’est pas forcément la paix qui arrive… mais un autre type de guerre : celle des applications et des services.
Après la guerre PlayStation vs Xbox, nous pourrions voir un champ de bataille entre Game Pass, PlayStation Plus, Netflix Games, Amazon Luna, etc.
Une nouvelle bataille pour capturer votre temps de jeu, vos abonnements… et vos données.
Et vous, qu’en pensez-vous ?
- Les exclusivités sont-elles essentielles pour donner une âme à une console ?
- Ou au contraire, pensez-vous qu’il est temps d’ouvrir les frontières pour que tout le monde puisse jouer à tout, peu importe le support ?
- Est-ce que cette évolution vers un modèle “à la Netflix” est inévitable… ou évitable ?
La discussion est ouverte.
A vous de jouer
Mais comme tu dis la réalité (surtout économique) c'est plus ça. Les jeux coutent hyper cher à produire, se contenté d'une seule console pour faire le chiffre c'est devenu compliqué (y'a que Nintendo qui arrive encore à le faire, certainement parce que chez eux ça coute encore une somme qu'ils peuvent rentabilisé en solo). Et en parallèle si plus de joueurs peuvent gouter à certains titres c'est temps mieux, mais je préférais l'époque où chaque machines avait sont catalogue introuvable ailleurs.
Vendre des consoles à perte pour vite installer un parc important qui va se rentabiliser sur la vente de jeux. C'est devenu difficile a supporter pour des investisseurs qui de toute façon savent que c'est Sony qui va tout rafler.
Oui le JV va se calquer sur le modèle de la musique et cinéma. Ça reste du divertissement avant tout.
Super Bomberman R c'est très bien vendu en exclusivité temporaire assez longue, quand il est devenu multiplateforme ça a rien donné, la suite s'est vautré en sortant multiplateforme dès le départ.
Même chose pour Octopath Traveler, l'aspect exclusivité a bien booster le 1, la suite qui est sorti immédiatement sur tous les supports a fait 3 fois moins de ventes.
Momotaro Densetsu de Konami est un succès total en sortant qu'au Japon sur Switch 1 et 2.
Monster Hunter Rise a fait d'énormes ventes en sortant d'abord sur Switch, le jeu au dernier trimestre se vend mieux que Wilds qui s'est totalement effondré dès avril.
Un deal exclusif bien fait ça peut payer, la théorie en soit de sortir partout est bonne mais il y a un gros hic dans tout ça, les joueurs ont compris que les jeux qui sortent sur console hors Nintendo voient soit vite leur prix baissé, soit être inclus dans des abonnements style game pass ou être gratuit sur Epic Games Store. La perte d'exclusivité empêche aussi des mises en avant poussées des constructeurs, Nintendo pour les vrais exclusivités donnera un meilleur spot dans le Nintendo Direct.
Chacun son truc, c’est bien, mais je ne suis pas dupe, je me doute que tout cela se fait pour des raisons financières.
Je suis dans une logique où je me dis que je n'ai plus envie d'accumuler des tonnes de consoles alors si les jeux sortent partout tant mieux, sinon tant pis je me ferais une raison ça n'est que du JV, il y a bien plus grave de ne pas pouvoir accéder à "tout".
Qui achèterait une Switch 2 si tous leurs jeux sortiraient chez la concurrence ?
C'est du bullshit "d'influenceurs" à mettre trop régulièrement en ce moment ce sujet sur la table.
Demain personne n'achètera de Xbox si les IP Microsoft sorte 6 mois à 1-2 an sur PlayStation, et personne n'achètera de PlayStation si les system iller de Sony, les The Last of Us, les Horizon, les Uncharted, les God of War, les jeux Naughty Dog et les jeux Santa Monica et cie, sortent hors PlayStation. Et c'est valable pour les abonnements : Personne ne va s'abonner à Netflix si les contenus de Netflix sont ailleurs sur Disney+ ou Amazon Prime. C'est du suicide commercial que d'avoir une plateforme mais ton contenu n'est pas exclusif à celle-ci.
Si du jour au lendemain, ils ne rendent plus attractifs la console avec des exclusivités, c'est tout un écosystème au sein de Sony qui pourrait s'écrouler, risquant d'impacter en même temps les autres branches de l'entreprise.
Ce que vous ne comprenez pas aussi c'est que le grand public incluant les joueurs de Fifa, Call of, Assassin's Creed,... Fortnite, GTA peut aussi être attiré par une ou plusieurs exclusivités de la console. Ils ne sont quand même pas tous fermés à ce point, en ne jouant qu'à un seul jeu.
C'est donc important de comprendre qu'une entreprise comme Microsoft n'a pas les mêmes préoccupations qu'une entreprise comme Sony historiquement parlant.
L'objectif de Microsoft était de tuer le modèle console avec le Game Pass
Le Game Pass n'a pas été créé pour les joueurs mais pour tuer le modèle console, ça c'est clair ! Très bonne analyse de Dr JVTek que je recommande d'écouter du début à la fin.
je dirais plutôt diversité et critère d'achat... pour 2 produits proposant des choses identiques le moins cher gagnera toujours sur le long terme c'est une loi marketing, et le moins cher c'est le pc ou la switch
Mais… le grand public s’en fiche (presque)
ce qui est totalement faux, il suffit de demander au grand publique ce qu'il aime comme jeu , s'il aime un call of il prendra une playstation, une xbox ou un pc, s'il aime un mario son choix sera exclusif a la switch/switch2
Donc non le publique ne s'en fiche pas, il ira la ou sont les jeux voulu...
Le côté “tribu”
ce n'est pas une tribu, c'est une perte de valeur..., le problème n'étant pas que les jeux aille chez la concurence, le problème est que si les jeux vont chez la concurence la console perd en intérêt ( car l’intérêt d'une console je ne le répèterait jamais assez est sont catalogue, ca et uniquement ca , c'est pour ca que xbox se meure depuis qu'il existe) et donc toute les exclus sortant aujourd'hui sur pc, on le voit les ventes pc explose la ou celle de console diminue...
donc les seuls a y gagner de la perte des exclu sont les pciste... (et on le voit d'ailleurs dans les commentaire)
Aujourd’hui, le coût de développement des AAA est tellement colossal qu’il devient difficile pour un éditeur de se limiter à un seul écosystème.
faux et refaux, on l'a déja dis bien assez souvent , ce n'est pas les couts qui augmentes, mais le risque et c'est le risque et le risque oblige a investir plus, les couts eux diminue, et le risque est du au fait qu'il y a trop de jeu et que le publique est trop dilué... donc en vrai ce qui fait augmenter le cout des AAA c'est les indé et ce n'est que ca...
et je peux donner pour preuve qu'on peut avoir des indé qui te font des superbe jeux aujourd'hui (clair obscur) ce qui était impossible il y a encore de ca 2 gen...
et donc sachant que perdre ses exclu c'est encore diluer plus le publique, ca va donc augmenter les couts des AAA encore plus...
Si les exclusivités telles qu’on les connaît disparaissent, ce n’est pas forcément la paix qui arrive… mais un autre type de guerre : celle des applications et des services.
c'est un autre débats ca , les modèle économique ont toujours été en guerre, le physique > le démat > l'abonnement... sachant que chaque évolution fait perdre plus d'argent au consommateur...
donc dans un système de modèle économique, le chaque évolution fait perdre plus d'argent au consommateurs que le modèle précédent, ca aussi c'est un loi marketing... vu que le but de l'entreprise est de gagner le plus d'argent possible et si possible toujours plus, elle ne va donc jamais tenter de creer un modèle qui lui rapporte moins...
- Les exclusivités sont-elles essentielles pour donner une âme à une console ?
a leur survie c'est un fait, impossible a dénier...
- Est-ce que cette évolution vers un modèle “à la Netflix” est inévitable… ou évitable ?
elle est évitable, mais les entreprises elle le veulent car il n'y a pas plus rentable, contrôlable et d'une facilité extrême de pouvoir abuser des joueurs , car comme je dis c'est le meilleurs moyen de plumer les gens, mais s'il y arrive une autre conséquence risque d'arriver, la fin du jeux vidéo comme on l'a connu ces 40 dernière année...
Ma conclusion est simple
les humains ont une tendance a l'autodestruction (c'est un fait reconnu), hors le plus grand ennemi du consommateur , c'est l'entreprise qui le fait consommer, donc si l'espèce humaine est intelligente , ce que nous savons tous que ce n'est pas le cas ni pour les acheteurs ni pour les entreprise... (car rappelons le la situation du marché actuel est due au action passée des entreprises et du suivi des clients donc la faute est au 2), on essayera d'éviter a tous pris la situation vers laquelle on va...
mais on y arrivera de toute façon un jour car c'est un fait, les humains ont une tendance a l'autodestruction
j'ai bien préciser a proposition égale, hors xbox a toujours eu un catalogue inférieur au autre et ce depuis qu'ils sont sur le marché sauf a l'époque de la 360, mais a ce moment la wii est sortie et c'est elle qui a gagner car moins cher...
J'espère juste que Sony peut voir qu'à ce ni gendo 'zs exclues ça marche.
Et que donc ils ne qui font pas aveuglément Xbox qui n'a pas eu le choix de prendre l'orientation qu'ils ont pris
Soit disant d'après Microsoft les. Entes décroissent mais il n'y a que chez eux que ça decroit
Aucun intérêt pour eux et franchement pour moi aussi