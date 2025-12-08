Hello les kids !Hier, en lisant quelques articles, j’ai eu envie de vous écrire sur un sujet qui revient souvent dans nos discussions : les exclusivités.Vous avez vu le titre, vous avez cliqué… merci beaucoup. Maintenant vous pouvez partir.Non, je rigole. Restez, il y a encore quelques lignes croustillantes à lire.Pour beaucoup, les exclusivités font partie de l’ADN d’une console.Elles donnent une personnalité à la machine, une “raison d’exister” qui va au-delà de la simple fiche technique. Pendant des décennies, c’est ce carburant-là qui a alimenté la guerre des consoles. Et forcément, changer ce paradigme n’est pas facile.On peut comprendre cet attachement. Les exclus, c’est aussi une vitrine technologique : Halo pour Xbox, The Last of Us pour PlayStation, Zelda pour Nintendo…Elles créent un lien émotionnel entre la machine et le joueur.En réalité, si on regarde les chiffres, à part chez Nintendo, les plus gros vendeurs restent des titres multisupports : FIFA, Call of Duty, Assassin’s Creed.La majorité des acheteurs ne choisissent pas leur console pour une exclusivité, mais pour suivre leurs habitudes ou parce que “tout le monde autour joue à ça”.Une petite expérience : allez sur Leboncoin, Vinted ou n’importe quel site de revente, regardez les lots avec console + jeux… vous retrouverez quasi toujours les mêmes titres, et ce ne sont pas les exclusivités qui dominent.Certains joueurs ne veulent pas voir “leurs” jeux débarquer sur la console concurrente.Un peu comme si leur clan prêtait ses armes à l’ennemi. C’est une vision identitaire, presque footballistique : mon équipe, mes couleurs, mes trophées.C’est passionné, mais fermé.Aujourd’hui, le coût de développement des AAA est tellement colossal qu’il devient difficile pour un éditeur de se limiter à un seul écosystème.Oui, le gros des ventes se fait souvent sur PS5 ou Xbox, mais la sortie PC — ou même sur la console concurrente — prolonge la durée de vie commerciale d’un jeu et maximise les revenus.L’industrie semble suivre la voie du cinéma et de la musique : les “lecteurs physiques” disparaissent peu à peu au profit des applications et du streaming.Combien parmi vous utilisent encore des CD ou possèdent un lecteur DVD/Blu-ray ?Les consoles, elles aussi, pourraient suivre cette logique.Si les exclusivités telles qu’on les connaît disparaissent, ce n’est pas forcément la paix qui arrive… mais un autre type de guerre : celle des applications et des services.Après la guerre PlayStation vs Xbox, nous pourrions voir un champ de bataille entre Game Pass, PlayStation Plus, Netflix Games, Amazon Luna, etc.Une nouvelle bataille pour capturer votre temps de jeu, vos abonnements… et vos données.- Les exclusivités sont-elles essentielles pour donner une âme à une console ?- Ou au contraire, pensez-vous qu’il est temps d’ouvrir les frontières pour que tout le monde puisse jouer à tout, peu importe le support ?- Est-ce que cette évolution vers un modèle “à la Netflix” est inévitable… ou évitable ?La discussion est ouverte.A vous de jouer