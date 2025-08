JVC sont un peu moins chaud que les américains JVC sont un peu moins chaud que les américains

Les premières interviews sont tombées, Xboxgen en a fait une petite compile.Mon expérience avec Silent Hill f s’est révélée prometteuse, c’est le moins qu’on puisse dire. Sa construction du monde et son histoire m’ont tellement captivé que je repense encore à ma brève visite à Ebisugaoka, presque une semaine plus tard. Le brouillard dense qui enveloppe la ville semble d’une certaine manière plus naturelle que celui de la ville de Silent Hill, peut-être parce qu’Ebisugaoka est un village de montagne. Ebisugaoka semble tout simplement être le cadre idéal pour un récit d’horreur psychologique, et tous les systèmes et mécaniques de Silent Hill f complètent parfaitement cette atmosphère. La bande-son du compositeur historique de la série, Akira Yamaoka, fait également un travail remarquable pour maintenir un malaise constant chez le joueur.Pour l’instant, Silent Hill f semble être un jeu d’horreur qui coche toutes les bonnes cases. Si, comme moi, le remake de Silent Hill 2 a été l’un de vos jeux préférés de 2024, Silent Hill f a le potentiel de devenir un sérieux prétendant au titre de jeu de l’année.Bien que Silent Hill f bouleverse l’époque et le lieu, certains de ses environnements semblent parfaitement en phase avec la franchise. Durant ma session de jeu, j’ai exploré des maisons et commerces abandonnés, et même arpenté le lycée local. Le cadre des années 1960 donnait à l’ensemble une saveur nouvelle.De nombreux éléments familiers de la franchise Silent Hill sont présents dans Silent Hill f : un protagoniste ordinaire, le brouillard qui masque les menaces, ou encore des combats de boss particulièrement exigeants contre des créatures difformes reflétant les tourments intérieurs du héros. Mais Silent Hill f ne donne jamais l’impression de cocher des cases juste pour mériter son nom. Le jeu propose des variations thématiques et esthétiques intéressantes sur un cadre devenu très familier au fil des 25 dernières années, le tout soutenu par un gameplay solide. Konami et NeoBards tiennent peut-être là un autre Silent Hill moderne étonnamment réussi.Même après seulement cinq heures de jeu, Silent Hill f dévoile des couches de malaise qui vous hantent bien après avoir posé la manette. Le village enveloppé de brouillard, les habitants qui disparaissent et cet autre monde mythique soulèvent autant de questions qui exigent des réponses. Qui est ce guide mystérieux ? Pourquoi la ville est-elle engloutie par la brume ? Quels secrets Hinako cache-t-elle à elle-même ?Avec des mécaniques précises, une direction artistique marquée et un ancrage culturel profond, Silent Hill f s’annonce comme une puissante réinvention de l’horreur psychologique. Il ne s’agit pas tant de ce qui vous saute au visage pour vous effrayer, que de ce qui attend en silence, fleurissant dans la décrépitude, juste sous la surface. Cette nouvelle approche de Silent Hill prouve que les choses les plus belles peuvent parfois être les plus terrifiantes.Silent Hill f m’a donné des frissons plus d’une fois, grâce à ses créatures effrayantes et à une conception sonore efficace, amplifiée par un excellent audio 3D. Bien que j’aie quelques réserves concernant le système de combat, j’adore la présentation du jeu, son cadre et son ambiance. Les énigmes sont astucieuses et agréables à résoudre, et j’ai hâte de découvrir où l’histoire va nous mener (notamment avec ses fins alternatives). D’après ce que j’ai pu jouer jusqu’ici, le jeu coche d’ores et déjà les cases non seulement d’un bon Silent Hill, mais aussi d’une expérience de survival horror réussie.Mais plus que tout, je suis simplement heureux de voir la franchise Silent Hill de nouveau au sommet de sa forme. Silent Hill f a tout d’un excellent épisode, capable de prolonger l’élan positif lancé par l’excellent remake de Silent Hill 2 sorti l’année dernière.À l’issue de ces cinq premières heures, Silent Hill f apparaît naturellement comme un chapitre à part dans la mythologie de la saga. Porté par une identité japonaise affirmée, un soin artistique indéniable et un propos intimiste, il intrigue davantage qu’il ne terrifie. Le titre semble préférer l’inconfort au choc, la mélancolie au sursaut, et sacrifie une part de lisibilité dans ses mécaniques ou de tension dans son gameplay. Ce n’est peut-être pas un Silent Hill qui glace le sang, mais plutôt un cauchemar élégant, aux contours flous, où la beauté pourrit lentement sous la surface. Reste à savoir si cette proposition audacieuse saura tenir la distance, ou si la pénibilité de son gameplay et de ses combats finira par nous faire décrocher.