Nous avons fait des avancées significatives dans la transformation d'Ubisoft en définissant un nouveau modèle opérationnel articulé autour d'unités d'affaires, appelées Creative Houses. Ces entités reflèteront la diversité de nos expériences de jeu et renforceront la qualité, la focalisation, l'autonomie et la clarté des responsabilités. Ces Creative Houses ont pour ambition de renforcer durablement à la fois la vision créative et la performance de nos activités. La nouvelle filiale annoncée plus tôt cette année, en charge de nos marques phares - Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six - est la première de ces Creative Houses. L'annonce récente de son équipe dirigeante marque une étape importante dans l'évolution vers une organisation plus agile et focalisée, tout en assurant la vision créative et la stabilité nécessaires sur le long terme.

Durant le bilan financier d’Ubisoft pour le premier trimestre de l’exercice 2025-2026, Yves Guillemot a annoncé une réorganisation stratégique d’ampleur. L’éditeur français prévoit de se structurer autour de plusieurs entités créatives autonomes. Ce modèle rappelle celui adopté par Square Enix avec les Creative Studios (anciennement Creative Business Units) afin de mieux répondre aux enjeux créatifs et organisationnels de l’industrie.