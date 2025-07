Jeux Video

Beaucoup ne pardonneront pas les licenciements, la fermeture de Tango (certes ressuscité) ou la mise à mort de Perfect Dark, mais on dirait que Xbox a embauché un courageux pour essayer de retrouver un semblant d'image positive.Donc :- Après l'annulation de la "New Tax Next Gen" qui permet à The Outer Worlds 2 de repasser à 69,99$ aux USA (et 69,99€ chez nous au lieu de 79,99€), voilà que comme par magie, c'est le retour du jeu sur disque aussi bien pour The Outer Worlds 2 que Ninja Gaiden 4 au moins pour les éditions Deluxe et Premium (annoncé sur code jusqu'à présent).Toujours çaNon, rien ne garanti que c'est le jeu complet sur disque mais voilà(pour ceux qui demandent, c'est les anciennes boîtes qui sont affichées)