Meilleurs Jeux PS3

mais vous pouvez mettre qu'un seul jeu ou deux jeux ect

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

Samedi Minuit

Vous pouvez choisir maximum 10 jeux (pas 10 jeux obligatoire),(réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Vous avez jusqu’àVoici pour l'instant ( à 20H00 le 08/07 ), la liste des jeux sélectionnés par les membres de Gamekyo de la PS3 :Uncharted 3Mass Effect 3Spec Ops The LineDead Space 2Assassin's Creed Black FlagThe Last of UsTales of XilliaThe Evil WithinResonance of FateHeavenly SwordMetal Gear Solid 4DishonoredBatman arkham asylumDark soulsThe walking dead saison 1Deus ex human revolutionBioshockFallout new vegasNi no kuniGod Of War 3The Last Of Us 1Heavy RainYakuza 4Uncharted 2Uncharted 1Demon's SoulsGTA VGTA IVSF4Read Dead RedemptionDead Space 2Killzone 2Armored Core For AnswerSkyrimOblivionFallout 3Persona 5Ninja Gaiden Sigma 2MotorStorm ApocalypseJourneyHeavy RainUncharted 3NierBioshockMass Effect 2Portal 2Dead SpaceValkyria ChroniclesInfamous 2Motorstorm Pacific RiftKillzone 2God of war ascensionBatman Arkham cityFallout : New VegasUltra Street Fighter IVLightning Returns : Final Fantasy XIIIDead Space 1Assassin's Creed 2Beyond : two soulsUncharted 1