I think Gamepass is an unsustainable model that has been increasingly damaging the industry for a decade, subsidized by MS’s “infinite money”, but at some point reality has to hit. I don’t think GP can co-exist with other models, they’ll either kill everyone else, or give

"what happens when all that money runs out?" is the most vocal concern in my network, and one of the main economic reasons people I know haven't shifted to its business model. The infinite money thing never made any sense.

I agree, and I’m fed up with all the bs they fed us at first like “don’t worry, it doesn’t impact the sales”, only to admit years later that it toally does. “No shit it does! Really?”



Je pense que le Gamepass est un modèle intenable qui nuit de plus en plus à l'industrie depuis une décennie, subventionné par l'« argent infini » de Microsoft. Mais à un moment donné, la réalité nous rattrape. Je ne pense pas que le Gamepass puisse coexister avec d'autres modèles ; soit ils finiront par tuer tout le monde, soit ils abandonneront.Il répond ensuite à un autre membre de l'industrie concernant l'argent infinie de MSQuestion :Sa RéponseJe suis d'accord, et j'en ai marre de toutes les conneries qu'ils nous ont servies au début, du genre « Ne vous inquiétez pas, ça n'a aucun impact sur les ventes », pour admettre des années plus tard que si. « C'est pas vrai ! Sérieux ? »