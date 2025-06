en résumant:le jeu joue ouvertement le choix de la quantité:monde immense, plus de joueurs, catalogue de musiques immenses...Car oui en fait à la fin tout cela n'a plus aucun sens et n'apporte rien de fondamental dans l'absolu...autre exemple bidon du toujours plus:Les décalcomanies sont des autocollants que l'on peut débloquer dans Mario Kart World en accomplissant certains exploits (comme collecter un certain nombre de pièces ou participer à un certain nombre de courses), en accomplissant des missions P-Switch et en collectant des médaillons Peach en Free Roam.Vous pouvez utiliser des décalcomanies pour personnaliser votre véhicule, et la décalcomanie que vous avez sélectionnée apparaîtra également à côté de votre pseudo dans des endroits comme les courses en ligne et les épreuves contre la montre.Il semble qu'il y ait 1 056 décalcomanies à débloquer dans le jeu.Mais qui peut avoir envie de récupérer 1 056 décalcos?50 ou 1056 who cares?Je me souviens du jeu F Zero GX qui a une petite base de fans hardcore...et un des arguments étaient justement le nombre de véhicules comme si le fait d'avoir 64 véhicules faisait une différence alors que 20 c'est déjà trop en piste le jeu va tellement vite que tu fais aucune différence et le jeu tout simplement ressemblait plus à un bordel d'autant qu'au moindre contact c'est totalement punitif voir rend le jeu injouable.CONCLUSION: LE TROP EST L'ENNEMI DU MIEUX!Il est étonnant que Nintendo soit tombé dans ce piège classique de game design.Foutre 1000 musiques, remix etc ...même excellente c'est autant de chance que le joueur ne puisse jamais vraiment profiter réellement du véritable travail accompli. On est face à du gavage d'oie.