Graphismes et Rendu :Moteur : Moteur propriétaire de Shin'en avec des modifications significatives de son modèle d'éclairage et de matériaux.Système d'éclairage :Système hybride combinant plusieurs techniques d'éclairage.Mélange de mise en cache dynamique et d'une petite quantité de données d'éclairage précalculées (baked lighting data).Les données d'éclairage précalculées par piste ne représentent que 5 à 15 Mo au total.Le jeu ne nécessite qu'environ 120 Mo de données d'éclairage précalculées au total.Tous les calculs d'éclairage sont différés et effectués sur le GPU, ce qui n'affecte pas le CPU limité.Le système d'éclairage évolue linéairement avec la résolution.Excellente implémentation HDR.Brouillard volumétrique : Abondant, Shin'en utilise une technique qui permet d'obtenir une résolution d'affichage plus élevée qu'elle ne l'est réellement.Résolution (Fast Fusion) :Résolutions 1080p, 1440p, 4K disponibles.Le résultat final n'est pas aussi élevé que la résolution affichée car le jeu effectue une mise à l'échelle à partir d'un nombre de pixels de base bien inférieur.Shin'en semble utiliser une "variante Switch 2 du DLSS à l'extrême" (par exemple, passer de 612p à 4K avec le DLSS nécessite beaucoup d'interpolation, ce qui peut causer de sérieux artefacts visuels et une "décomposition" visuelle importante).Ceci contraste avec Fast RMX sur Switch qui tourne à une résolution plus élevée avec une image plus stable.Patch 1.3 à venir prochainement : Visera le 1440p en mode docké et le 1080p en mode portable, avec une solution de mise à l'échelle de résolution similaire à celle de Fast RMX.Fidélité visuelle :Des parcours plus grands et plus détaillés qu'auparavant (par rapport à Fast RMX).La qualité des matériaux, le détail des pistes et des vaisseaux sont tous impressionnants.Le post-traitement a été grandement amélioré.Taille du fichier : Seulement 3,5 Go, ce qui est aidé par la petite quantité de données d'éclairage précalculées.Performances :Modes de fréquence d'images :Les modes "Performance", "Équilibre" et "Qualité" visent 60 FPS avec une qualité d'entrée de pixels variable.Le mode "Ultra Qualité" descend à 30 FPS.Qualité d'image avec GameShare : La qualité d'image est un peu affectée.Audio :Supporte le son surround complet.