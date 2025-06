Présenté lors du Future Game Show, ce titre orienté arcade avec un look Micro Machines nous permettra de parcourir 14 tracés inspirés de circuits réels au volant de 112 monoplaces retraçant plus de 60 ans d'histoire de la discipline reine du sport automobile.Rendez-vous sur PC (Steam, Epic, GoG), Xbox One, Xbox Series, Switch, PS4 et PS5 dans le courant de l'année mais aussi dès maintenant sur Steam via une démo jouable.