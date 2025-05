GameGrin 10/10

Gamergen 17/20

Vous êtes déjà plusieurs membres a avoir acheté le jeu (ça pourrait donner à certains envies d'y replonger.), il faut dire que le jeu a eu des bon (voir très bon) retour presse, mais certains n'ont peut-être pas encore craquer, un DLC vient tout juste d'arriver, il pourrait faire pencher la balance pour ceux qui hésitaient.Il est GRATUIT.Sea of Stars: Le contenu téléchargeable Throes of the Watchmaker est une réussite et mérite d'être joué. Outre le fait que l'accès était gratuit, je ne souhaitais pas que l'expérience prenne fin.Sea of Stars: Throes of the Watchmaker n’est pas une extension de plus. C’est une lettre d’amour au jeu d’origine et à sa communauté. Gratuit, dense, soigné, étonnant jusque dans ses choix de gameplay, ce DLC prouve que Sabotage Studio n’a rien perdu de son audace ni de sa générosité. Un contenu malin, bien rythmé, bourré de bonnes idées et qui ose même réinventer ses propres mécaniques. Si vous avez aimé le jeu de base, il n’y a aucune raison de passer à côté de cette parenthèse temporelle complètement timbrée. Et si vous ne l’avez pas encore lancé, c’est peut-être le bon moment de... remonter le temps.NoisyPixel 8,5/10