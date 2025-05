J’espère qu’Asobi deviendra le Japan Studio que PlayStation a perdu (rires). Je pense que PlayStation a besoin d’un studio qui puisse développer des jeux AA d’une si grande qualité avec des budgets plus resserrés mais un succès tout aussi grand, et ils sont en train de le réaliser.

Il doit avoir une autre voie pour l’industrie que d’aller dans la direction de jeux toujours plus longs et toujours plus gourmands techniquement. C’est donc des studios comme Asobi que PlayStation doit soutenir, je dirais même presque en priorité. Bien évidemment, les exclusivités AAA que sort PlayStation sont incroyables, mais elles ne seront jamais viables seules et le portefeuille de sortie ne peut pas être vide entre la sortie de chaque grosse exclusivité. Nous avons besoin de ce que j’appelle « les jeux du milieu ».

L’industrie dans son ensemble doit réaliser que cette course en avant technologique et économique la mènera dans le mur si elle n’est pas équilibrée avec des jeux AA et indépendants qui tiennent la route et dont les studios sont financés. Moi-même, les jeux AAA trop longs commencent à me tomber des mains parce qu’on en voit jamais le bout !

Je pense par exemple qu’un jeu comme Clair Obscur est le parfait équilibre entre l’ambition d’un AAA, un budget et un studio AA, et une vision indépendante. Tout ceci mélangé, à un prix abordable et une durée de vie honorable, en feront un grand jeu et c’est ce chemin que doit favoriser l’industrie. C’est un jeu développé par 33 personnes seulement, c’est incroyable ! J’espère que le jeu rencontrera le succès qu’il mérite, parce qu’il est temps pour les jeux AA de retrouver leur part de marché. Dans le cas de Japan Studio, leur problème a aussi été l’inadéquation entre la stratégie de SIE de supporter les jeux AAA et la taille de leurs propres jeux AA, mais le retour de l’équipe au plus haut niveau avec AstroBot qui a gagné le GOTY montre que ce marché est de nouveau ouvert.

Dans une récente interview accordée à PlayStation Inside, Shuhei Yoshida s'est exprimé sur l'avenir de Team Asobi au sein de Sony Interactive Entertainment :