avec le move de MS (XSX à 600€ visiblement) et sony qui va necessairement s'aligner, la PS5 pro qui dans les fait coute 920€ , la nouvelle console Nintendo à 470€ (taro officiel) , ya pas a dire on vit une gen hors du commun les consoles ne baissent pas de prix ,elles AUGMENTENT , j'ai jamais vu ca



et je commence a me dire qu'il devient impossible que les next gen soient a moins de 700€ , d'autant que cette gen risque de s’éterniser étant donné la crainte des constructeur de repartir de 0 et les consoles portable a venir assureront que les spec requis ne soient pas élevé au point de ne pas pouvoir tourner sur la gen actuel.