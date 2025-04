Spoiler : Ça a fait polémiqueOui vous avez bien lu, Limited Run Games (LRG), éditeur américain connu pour produire des versions physiques jeux auprès de clients (des studios indies aux éditeurs ayant la flemme de s'occuper eux-même de ça), propose la version collector du jeu Raidou d'Atlus avec le jeu absent de la cartouche puisque c'est une Game Key Card (la clé pour valider le téléchargement du jeu une fois la cartouche insérée dans la console).Si le jeu de base commercialisé par Sega de son coté est également un version Game Key card, le collector est lui au prix de ~250€ ce qui fait un peu mal à l'idée d'avoir un jeu potentiellement injouable dans un certain futur.LRG se dédouane en précisant qu'ils ne produisent que le collector ici, le jeu Raidou ne fait pas parti de leur collection (et n'a donc pas de numéro unique pour chaque acheteur).

posted the 04/30/2025 at 11:03 AM by masharu