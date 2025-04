Jeux Multiplateformes



Metascore actuel : 92/100



Le jeu sera disponible dès demain au prix de 40€ sur PS5, PC, Xbox et disponible dans le Gamepass.







78 notes cumulées. 40 sur PS5, 31 sur PC, 7 sur Xbox.

78 notes cumulées. 40 sur PS5, 31 sur PC, 7 sur Xbox.

RPG SITE 100/100

Critical Hits 100/100

Gamin Trend 95/100

Meristation 94/100

Washington Post 88/100

Eurogamer 80/100

GAMINGbible 80/100

: Clair Obscur: Expedition 33 n'est peut-être le jeu parfait, mais c'est le jeu parfait pour moi. C'est un jeu qui m'a émerveillé par son univers et ses mélodies uniques, captivé par ses personnages, son lore et son gameplay. Ce jeu est une célébration du RPG, réalisé par une équipe qui s'est investie corps et âme dans chaque aspect du jeu. Même si certaines décisions de conception ne plairont pas à tous les joueurs, Sandfall Interactive peut être extrêmement fier de sa création.: Clair Obscur: Expedition 33 nous livre toutes ses promesses et bien plus. Le jeu possède tout ce qui rend un RPG grandiose, accompagné par une histoire prenante du début à la fin.: Il est difficile de décrire à quel point Clair Obscur: Expedition 33 fut impressionant. Par son univers époustouflant, son histoire touchante et sincère, en passant par ses combats au tour par tour profonds et sensationnels ainsi que sa bande-son, Expedition 33 est un jeu d'une justesse absolue. Cette aventure grandiose est un incroyable premier coup pour ce nouveau studio, un véritable chef-d'œuvre signé Sandfall Interactive.: L'un des "premiers jeux" les plus époustouflants, ambitieux et inspirants de l'histoire du jeu vidéo. Sandfall Interactive a de l'or entre les mains.: Clair Obscur: Expedition 33 est un must-play pour tous ceux qui aiment les RPGs au tour par tour et il entre instantannément dans les grands du genre.: Des visuels exceptionnelles et des combats glorieux donnent vie au monde audacieux et pictural de Clair Obscur : Expedition 33.: Clair Obscur : Expedition 33 transporte le joueur dans un univers véritablement percutant, avec une histoire puissante et émouvante, sublimée par des acteurs exceptionnels. Il y a eu des moments où j'ai versé quelques larmes, et d'autres où j'ai éclaté de rire. Les combats, qui peuvent si souvent paraître stagnants dans un genre en pleine effervescence, sont rafraîchissants, tactiques et délicieux. C'est un jeu merveilleusement imaginatif, débordant d'identité, et qui a beaucoup à dire sur des sujets importants. Certes, le chemin est un peu fastidieux par moment, mais la destination en vaut la peine, et le voyage est magique.